Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthખાંડ છોડી 10 દિવસ સુધી પીવો ગોળની ચા, આ બીમારીઓમાં મળશે રાહત, શરીરને થશે ફાયદો

ખાંડ છોડી 10 દિવસ સુધી પીવો ગોળની ચા, આ બીમારીઓમાં મળશે રાહત, શરીરને થશે ફાયદો

Jaggery Tea Benefits: ખાંડની જગ્યાએ ગોળવાળી ચા પીવી સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો તમે સતત 10 દિવસ સુધી ગોળની ચા પીવો છો તો તમારા શરીરમાં કેટલાક જરૂરી ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આવો જાણીએ 10 દિવસ સુધી ગોળવાળી ચા પીવાથી ક્યા-ક્યા લાભ મળે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:26 PM IST
  • શરીર માટે ખુબ ફાયદાકારક છે ગોળની ચા
  • પાચનમાં થશે ફાયદો, વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ
  • માત્ર 10 દિવસ સેવન કરશો તો દેખાશે અસર

Trending Photos

ખાંડ છોડી 10 દિવસ સુધી પીવો ગોળની ચા, આ બીમારીઓમાં મળશે રાહત, શરીરને થશે ફાયદો

ભારત એકમાત્ર એવો દેશ છે જ્યાં સૌથી વધુ ચા પીવામાં આવે છે. ચાનું નામ સાંભળતા ટી લવર્સના ચહેરા પર હાસ્ય આવી જાય છે. કેટલાક લોકો ચાના એટલા દિવાના હોય છે જેની સવારની શરૂઆત બેડ ટી વગર થતી નથી. મોટા ભાગના લોકો ચામાં ખાંડ નાખે છે, પરંતુ સુગરના દર્દીઓ માટે તે હાનિકારક હોય છે. તેની જગ્યાએ ગોળવાળી ચા પીવી વધુ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શું તમે જાણો છો કે 10 દિવસ સુધી ગોળવાળી ચા પીવાથી ક્યા-ક્યા ફાયદા થઈ શકે છે. આવો જાણીએ.

1. પાચન તંત્રમાં સુધાર
ગોળ પ્રાકૃતિક રૂપથી પાચક ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. 10 દિવસ સુધી ગોળવાળી ચા પીવાથી કબજીયાતની સમસ્યામાં રાહત મળે છે. ભોજન બાદ ગોળવાણી ચા પીવાથી પાચન ઉત્સેચકો સક્રિય થાય છે, જેનાથી ભોજન જલ્દી પચે છે. પેટમાં ભારેપણા અને બ્લોટિંગથી પણ રાહત મળે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

2. હીમોગ્લોબિનના લેવલમાં સુધાર
ગોળ આયરનનો એક મહત્વનો સ્ત્રોત છે. સતત તેનું સેવન કરવાથી શરીરમાં લોહીની ઉણપ દૂર થવા લાગે છે. તે થાક અને નબળાઈ ઘટાડી તમને વધુ ઉર્જાવાન બનાવે છે.

3. ઇમ્યુનિટી
ગોળમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ અને જિંક, સેલેનિયમ જેવા મિનરલ્સ હોય છે. ગોળ સિઝનલ બીમારી જેમ કે શરદી, ઉધરસ અને તાવ સામે લડવામાં મદદ કરે છે. તે ગળાની ખારાશ દૂર કરવા માટે પણ રામબાણ ઇલાજ માનવામાં આવે છે.

4. શરીરની સફાઈ
ગોળ એક નેચરલ ડિટોક્સ એજન્ટના રૂપમાં કામ કરે છે. તે લિવરમાંથી કચરો બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. 10 દિવસ સુધી તેની ચા પીવાથી તમારી ત્વચા પર પણ થોડી અસર દેખાશે કારણ કે તેનાથી લોહી સાફ થાય છે.

5. વજન ઘટાડવામાં સહાયક
ખાંડની તુલનામાં ગોળમાં કેલેરી મેનેજમેન્ટ સારૂ હોય છે. ગોળ મેટાબોલિઝ્મ વધારે છે, જેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તમે વધુ જાણકારી માટે સંબંધિત નિષ્ણાંતની લઈ શકો છો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Jaggery TeaJaggery Tea Benefits

Trending news