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Dengue Vaccine: ડેન્ગ્યુના ડરનો આવશે અંત, ભારતમાં ડેન્ગ્યુની પહેલી રસી લાવવા થયો મહત્વપૂર્ણ કરાર

Dengue Vaccine: ડેન્ગ્યુના વધતા જોખમ વચ્ચે ભારતીયો માટે મહત્વપૂર્ણ ખબર સામે આવી છે. ડેન્ગ્યુ માટેની રસી માટે જાપાની કંપની ટાકેડા અને ડો રેડ્ડીઝ વચ્ચે કરાર થયો છે. મળતી જાણકારી અનુસાર 2027 ની શરુઆતમાં ભારતમાં ડેન્ગ્યુની રસી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:59 AM IST
Dengue Vaccine: ડેન્ગ્યુના ડરનો આવશે અંત, ભારતમાં ડેન્ગ્યુની પહેલી રસી લાવવા થયો મહત્વપૂર્ણ કરાર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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