Jaundice: ઉનાળામાં કમળો થવાના કારણો, કમળો થયો હોય તેને આ વસ્તુ ખવડાવો, રિકવરી ઝડપથી થશે

Prev
Next
Jaundice: ઉનાળામાં અમુક બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. આવી જ બીમારીમાંથી એક બીમારી છે કમળો. કમળો લિવર સંબંધિત બીમારી છે જે થવાનું જોખમ ઉનાળામાં વધી જાય છે. કમળો થાય ત્યારે કેવા લક્ષણ જોવા મળે અને ફાસ્ટ રિકવરી માટે શું ખાવું જોઈએ ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:49 PM IST
  • કમળો થવાના કારણો અને ઘરેલુ ઈલાજ.
  • કમળામાં ઝડપથી રિકવરી થાય તે માટે શું લેવું ?
  • ઉનાળામાં કમળો થવાના કારણો

Trending Photos

Jaundice: ગરમીની ઋતુ એટલે કે ઉનાળો અલગ અલગ સમસ્યાઓ લઈને આવે છે. ઉનાળામાં થતી કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા ખૂબ જ ગંભીર હોય છે. શરૂઆતમાં તો આ સમસ્યા સામાન્ય લાગે છે પરંતુ જો યોગ્ય સારવાર ન મળે તો આ સમસ્યા જીવ પણ લઈ શકે છે. આવી જ સમસ્યામાંથી એક છે કમળો. કમળો લીવર સંબંધિત બીમારી છે જેમાં પેશાબ, આંખ, ત્વચા, નખનો રંગ પીળો થવા લાગે છે. શરીરમાં જ્યારે બીલીરૂબીન નામનું તત્વ વધવા લાગે છે ત્યારે આવા ફેરફાર દેખાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

કમળો લીવર સંબંધિત બીમારી છે. કમળો થાય એટલે વ્યક્તિનું લીવર બરાબર કામ કરી શકતું નથી અથવા તો કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. જેના કારણે જે વ્યક્તિને કમળો થયો હોય તેને ભૂખ ઓછી લાગે છે, નબળાઈ આવી જાય છે, ખોરાકનું પાચન થતું નથી. સાથે જ નખ, આંખ અને ત્વચા પર કમળાના લક્ષણ દેખાવા લાગે છે. જો કમળામાં તુરંત સારવાર ન મળે તો તેની અસર મગજ ઉપર પણ પડવા લાગે છે. 

કમળો થવાના કારણો

ઉનાળામાં કમળો મુખ્ય રીતે હેપેટાઈટિસ એ અને હેપેટાઈટિસ ઈ વાયરસના સંક્રમણના કારણે ફેલાય છે. આ સિવાય દૂષિત પાણી અને દૂષિત ખોરાકના સેવનના કારણે પણ કમળો થઈ શકે છે. 

કમળાના લક્ષણ 

કમળાના લક્ષણ તેના સ્ટેજ પ્રમાણે બદલતા રહે છે. કમળાની શરૂઆત હોય ત્યારે લીવર અને પાચનતંત્ર પર તેની અસર વધારે હોય છે જેના કારણે શરીરમાં પિત્તનું અસંતુલન, ભૂખ ન લાગવી જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. જ્યારે કમળો વધવા લાગે છે ત્યારે શરીર પીળું પડવા લાગે છે. સાથે જ શરીરમાં નબળાઈ વધે છે. જો આ સ્ટેજને પણ ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો દર્દી ગંભીર સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે. તેથી કમળાના શરુઆતી લક્ષણો દેખાય કે તુરંત ડોક્ટર પાસે જઈ સારવાર શરુ કરી દેવી. ડોક્ટરની દવા સાથે ઝડપથી રિકવરી થાયે તે માટે આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકાય છે.

કમળામાં ઝડપથી રિકવરી થાય તે માટે શું લેવું ?

- કમળામાં દર્દીની રિકવરી ઝડપથી થાય તે માટે રોજ તેને શેરડીનો રસ પીવડાવી શકાય છે. શેરડીનો રસ ખાંડ વિનાનો હોવો જોઈએ. દર્દી શેરડી ખાય પણ શકે છે. 

- કમળામાં દર્દીને મૂળાના પાનનો રસ પીવડાવવો પણ ફાયદાકારક ગણાય છે. 

- કમળાના અસરદાર ઉપાયમાંથી એક ગિલોય પણ છે. ગિલોઈનો રસ લેવાથી પિત્ત શાંત થાય છે અને લીવર સેલ્સની ક્ષમતા વધે છે.

- ઘરેલુ ઉપાયમાં હળદરનું પાણી પણ ફાયદાકારક છે.. દર્દીને દિવસમાં એક ગ્લાસ પાણીમાં એક ચમચી હળદર મિક્સ કરી દિવસમાં બે થી ત્રણ વખત પીવડાવવું. 

- રિકવરી ઝડપથી થાય તે માટે દર્દીના આહારમાં પણ ફેરફાર કરવો. કમળો ન મટે ત્યાં સુધી દર્દીને તળેલી વસ્તુઓ, મસાલેદાર ખોરાક આપવો નહીં. દર્દીને એવી જ વસ્તુઓ આપી જે ઝડપથી પચી જાય. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
jaundicehome remediesHealth TIPSકમળો

Trending news