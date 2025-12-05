Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Healthy Roti: જુવાર, મકાઈ, રાગી... જાણો કઈ બીમારીમાં કયા લોટની રોટલી ખાવાથી તબિયતમાં ઝડપથી સુધારો થાય

Healthy Roti: જુવાર, બાજરો, મકાઈ, રાગી એમ અલગ અલગ લોટની રોટલી શિયાળામાં ખવાતી હોય છે. પરંતુ જો તમે આ લોટ શરીરની સમસ્યા અનુસાર પસંદ કરો તો તેનાથી તમને લાભ થઈ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ શરીરની કઈ સમસ્યામાં કયા લોટની રોટલી ખાવાથી ફાયદો થાય છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:02 AM IST

Trending Photos

Healthy Roti: જુવાર, મકાઈ, રાગી... જાણો કઈ બીમારીમાં કયા લોટની રોટલી ખાવાથી તબિયતમાં ઝડપથી સુધારો થાય

Healthy Roti: ભારતીય ભોજનમાં રોટલી મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. રોટલી વિના ભોજન અધૂરું ગણાય છે. જો તમને લાગે છે કે રોટલી ફક્ત સ્વાદ માટે અને પેટ ભરવા માટે ખાવામાં આવે છે તો તમારી ભૂલ છે. જો તમે આહારમાં અલગ અલગ પ્રકારના લોટની રોટલીનો સમાવેશ કરો છો તો તેનાથી શરીરની બીમારીઓ પણ દૂર થઈ શકે છે. મોટાભાગે રોટલી માટે ફક્ત ઘઉંનો જ લોટ ઉપયોગમાં લેવાય છે જ્યારે શિયાળો હોય ત્યારે બાજરાનો લોટ વધારે વપરાતો હોય છે. પરંતુ આ સિવાય જુવાર, મકાઈ, લાગી અને ચોખાના લોટની રોટલીનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જો તમે શરીરની અલગ અલગ સમસ્યા અનુસાર અલગ અલગ લોટની રોટલી ખાવ છો તો તેનાથી ફાયદો પણ ઝડપથી જોવા મળે છે. જેમકે ડાયાબિટીસ, ખરાબ પાચન, વધારે વજન જેવી સમસ્યાઓ હોય તો તે સમસ્યાને ઘટાડે તેવા લોટની રોટલી આહારમાં સામેલ કરવી જોઈએ. આજે તમને જણાવીએ કે શરીરમાં કઈ સમસ્યા હોય તો કયા લોટની રોટલી ખાવી જોઈએ. 

બાજરાની રોટલી 

જો તમે ઘઉં સિવાય બાજરાના લોટની રોટલી ખાવ છો તો તે શરીરને ગરમ રાખે છે અને નવું લોહી ઝડપથી બનાવે છે. બાજરાની રોટલી ખાવાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે. ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે બાજરાના લોટની રોટલી ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. 

જુવારના લોટની રોટલી 

જુવારના લોટની રોટલીનું સેવન પણ ફાયદાકારક છે. ખાસ કરીને એવા લોકો માટે જેમને એસિડિટી અને વધારે વજનની સમસ્યા છે. જુવારની રોટલી ખાવાથી એસિડિટી અને પેટની બળતરા ઓછી કરવામાં મદદ મળે છે. જુવારની રોટલી વજન ઓછું કરવા માટે પણ ફાયદાકારક છે. 

રાગીની રોટલી 

રાગી પોષક તત્વોનો ભંડાર છે તેને સુપર ફૂડ પણ કહેવામાં આવે છે. રાગીના લોટની રોટલીનું સેવન કરવાથી હાડકા મજબૂત થાય છે અને હિમોગ્લોબિન લેવલ વધારવામાં પણ મદદ કરે છે. રાગી કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે અને તેનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ ઓછો હોય છે. 

મકાઈની રોટલી 

મકાઈના લોટથી વિટામીન એ અને એનર્જી ભરપૂર માત્રામાં મળે છે. તેનું સેવન કરવું શરીર માટે ફાયદાકારક છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિને મકાઈનો લોટ પચતો નથી ઘણા લોકોને મકાઈનો લોટ ખાવાથી પાચનની સમસ્યા થઈ જાય છે, સુગર વધી શકે છે અને વજન પણ વધે છે. 

ચોખાના લોટની રોટલી 

ચોખાના લોટની રોટલી ગ્લુટન ફ્રી હોય છે તેનું સેવન કરવાથી પેટ હળવું રહે છે અને બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. હાઈ બીપી હોય તેમના માટે ચોખાનો લોટ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે કારણ કે તેમાં સોડિયમ ઓછું હોય છે. 

ચણાના લોટની રોટલી 

ચણાના લોટની રોટલી પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. તેમાં પ્રોટીનની માત્રા સારી હોય છે જેના કારણે મસલ્સ વધારવામાં મદદ મળે છે. જીમ જતા લોકો માટે ચણાના લોટની રોટલી બેસ્ટ ઓપ્શન સાબિત થાય છે. ચણાના લોટની રોટલીનું સેવન કરવાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news