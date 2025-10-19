Prev
Health Tips For Cough and Cold: શિયાળાની શરુઆતથી જ શરદી, ઉધરસ, ગળાની તકલીફની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. આવી સમસ્યાઓમાં દવાને બદલે દેશી ઈલાજ પણ કરી શકાય છે. આજે તમને જણાવીએ શરદી-ઉધરસ મટાડે તેવો ઉકાળો કઈ રીતે બનાવવો.
 

Health Tips: શરદી મટાડવાનો કાઢો બનાવવાની 2 રીત, એક કપ પી લેવાથી તુરંત મળશે આરામ

Health Tips For Cough and Cold: વાતાવરણમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો છે અને થોડા જ દિવસોમાં કડકડતી ઠંડી પણ પડવા લાગશે. ઠંડીની ઋતુમાં વાયરલ બીમારીઓ વધી જતી હોય છે. જેમાં સૌથી વધારે શરદી અને ઉધરસ થાય છે. શરદી-ઉધરસમાં જો તમે દવા લેવા ન માંગતા હોય તો દેશી વસ્તુઓથી પણ શરદી-ઉધરસ મટાડી શકો છો. 

શરદી-ઉધરસમાં એવી વસ્તુઓ લેવી જોઈએ જેની તાસીર ગરમ હોય. જેથી શરીરને પણ ગરમાવો મળે. આજે તમને આવા જ 2 ઉકાળા બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ ઉકાળો પીવાથી શરદી-ઉધરસમાં રાહત થાય છે. આ ઉકાળો પીવાથી ઈમ્યુનિટી પણ મજબૂત થાય છે. તો ચાલો જાણીએ આ ઉકાળો કેવી રીતે બનાવવાનો હોય છે. આ ઉકાળો પીવાથી કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. કારણ કે તેમાં ઘરમાં રહેલી ઔષધીઓનો જ ઉપયોગ થાય છે. 

તુલસી અને આદુનો ઉકાળો

શિયાળામાં તુલસી અને આદુનો ઉકાળો પણ પી શકાય છે. તેના માટે 5 થી 6 તુલસીના પાન,1 ઈંચ આદુનો ટુકડો, 2 લવિંગ, અડધી ચમચી મરી પાવડરની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલા એક ગ્લાસ પાણીમાં ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ ઉમેરો અને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી પાણી અડધું ન થઈ જાય. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી દો અને ઉકાળો હુંફાળો હોય ત્યારે પી લેવો. 

અજમા અને લસણનો ઉકાળો

શરદીમાં અજમા અને લસણનો ઉકાળો પણ ફાયદો કરે છે. તેના માટે 1 ચમચી અજમા, 5 કળી લસણ, 2 લવિંગ અને 4 થી 5 મરીના દાણા લેવા. આ બધી જ વસ્તુઓને 1 ગ્લાસ પાણીમાં ઉકાળો. પાણી અડધું થઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરી તેને ગાળી લો. આ ઉકાળામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી પીવો. 

ઉપર જણાવેલા બંને ઉકાળા શરદી, ઉધરસમાં રાહતની સાથે અન્ય સ્વાસ્થ્ય લાભ પણ કરે છે. તેનાથી ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ થાય છે, ગટ હેલ્થ સુધરે છે અને શરીરના સોજા પણ ઓછા થાય છે.

