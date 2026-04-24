Kali Jeeri: માઈગ્રેનથી લઈ સ્કિન પ્રોબ્લેમ દુર કરવામાં મદદ કરશે કાળી જીરી, જાણી લો ઉપયોગની રીત અને ફાયદા

Kali Jeeri: કાળી જીરી એવી ઔષધી છે જે દરેક ઘરમાં હોવી જોઈએ. આયુર્વેદમાં કાળી જીરીને જડીબુટ્ટી ગણવામાં આવી છે. કાળી જીરી શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને કાળી જીરીના ઉપયોગ અને તેના ફાયદા વિશે જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:46 PM IST
Kali Jeeri: કાળી જીરીને કડવું જીરું પણ કહેવાય છે. કાળી જીરી સ્વાસ્થ્યવર્ધક જડીબુટ્ટી છે. ઘણા લોકો કલોંજી અને કાળીજીરીને એક જ ગણે છે પરંતુ આ બંને અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. કાળીજીરીનો ઉપયોગ અલગ અલગ સમસ્યામાં દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. કાળીજીરી સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં કાળીજીરીનો ઉપયોગ દવા તરીકે પણ કરી શકાય છે. આજે તમને કાળીજીરીનો ઉપયોગ કરવાની રીત અને કાળી જીરી કઈ સમસ્યાઓમાં ફાયદો કરે તે જણાવીએ. 

કાળીજીરી કઈ સમસ્યામાં ઉપયોગી ?

1. કાળીજીરીનો ઉપયોગ માથાનો દુખાવો મટાડવામાં કરી શકાય છે. જે લોકોને માઈગ્રેનની તકલીફ હોય તેમના માટે કાળીજીરી ફાયદાકારક છે. 

2. કાળીજીરીમાં પાચક ગુણ હોય છે. જે શરીરના પાચક રસને એક્ટિવ કરે છે. કાળી જીરી પેટનો દુખાવો, ગેસ, કબજિયાત જેવી પાચન સંબંધિત સમસ્યાને દૂર કરે છે અને પાચન ક્રિયાને સુધારે છે. 

3. કાળીજીરીમાં એવા તત્વો પણ હોય છે જે શરીરની ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. કાળીજીરીને એન્ટી ઓબેસિટીક પ્રોડક્ટ પણ કહેવાય છે. કાળીજીરી વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 

4. કાળીજીરીનો ઉપયોગ સ્કિન સંબંધિત સમસ્યામાં પણ કરવામાં આવે છે. ત્વચાની અમુક સમસ્યામાં કાળીજીરીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

5. કાળીજીરી પર થયેલી રિસર્ચમાં એવી વાત પણ સામે આવી છે કે કાળી જીરીમાં એન્ટી કેન્સર ગુણ હોય છે. કાળી જીરી શરીરમાં કેન્સરના કોષને વિકસિત થતાં અટકાવવામાં મદદ કરી શકે છે. 

કાળી જીરીનો ઉપયોગ કરવાની રીતો 

કાળીજીરી કઈ કઈ રોગમાં ઉપયોગી છે તે તો તમે જાણી લીધું હવે એ જાણવું પર જરૂરી છે કે કાળીજીરીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય. તો ચાલો તમને કાળીજીરીનો ઉપયોગ કરવાની અલગ અલગ રીતો વિશે પણ જણાવી દઈએ. 

કાળીજીરીનું ચૂર્ણ 

કાળી જીરીનો ઉપયોગ તમે ચૂર્ણ તરીકે કરી શકો છો. કાળીજીરી ને ચૂર્ણની જેમ હુંફાળા પાણી સાથે લેવાની હોય છે. કાળી જીરી સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો ફાયદો વધારે થાય છે. 

ઉકાળો 

કાળીજીરીનું ચૂર્ણ ખાવું ન હોય તો તેનો ઉકાળો બનાવીને પણ પી શકાય છે. કાળી જીરીના દાણાને પાણીમાં ઉમેરી પાંચ મિનિટ ઉકાળો. ત્યાર પછી પાણીને ગાળી અને પી જવું. કાળી જીરી સ્વાદમાં કડવી લાગે છે તેથી ઉકાળામાં તમે મીઠું ઉમેરી શકો છો. 

કાળીજીરીનો લેપ 

સ્કીન પ્રોબ્લેમ હોય કે માથાનો દુખાવો હોય તો તેમાં કાળી જીરીનો લેપ બનાવીને લગાડી શકાય છે. કાળી જીરીને થોડી મિનિટ પાણીમાં પલાળી રાખો અને પછી તેની પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટને માથા પર કે ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો. ગાલ પચોળીયાની તકલીફમાં કાળી જીરીનો લેપ ગાલ પર લગાડવાથી લાભ થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Kali Jeeriblack cuminBlack Cumin benefitsકાળી જીરી

