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Morning Routine: 1 નહીં 5 બીમારીથી મળી શકે છે રાહત, રોજ સવારે મધ સાથે ખાઈ લો આ કાળા દાણા

Morning Routine: રોજ સવારે 1 ચમચી મધ સાથે કલોંજી ખાવાથી શરીરને એક, બે નહીં 5 બીમારીઓથી રાહત મળી શકે છે. આ 5 બીમારીઓ કઈ છે અને કલોંજી અને મધ તેમાં કેવી રીતે અસર કરે છે તેના વિશેની જાણકારી મેળવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:21 AM IST
Morning Routine: 1 નહીં 5 બીમારીથી મળી શકે છે રાહત, રોજ સવારે મધ સાથે ખાઈ લો આ કાળા દાણા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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