/Morning Routine: 1 નહીં 5 બીમારીથી મળી શકે છે રાહત, રોજ સવારે મધ સાથે ખાઈ લો આ કાળા દાણા

Morning Routine: સવારનો સમય સૌથી ખાસ હોય છે. સવારે ખાલી પેટ કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને વધારે ફાયદો થાય છે. દિવસની શરુઆત કેવી છે તેનો આધાર આખા દિવસની એનર્જી પર હોય છે. એટલા માટે જ સવારે ખાલી પેટ કઈ વસ્તુઓ ખાવી કઈ નહીં તેના પર વધારે ભાર મુકવામાં આવે છે. આજે તમને એવી 2 વસ્તુઓ વિશે જાણકારી આપીએ જેને સવારે ખાલી પેટ લેવાથી ડાયાબિટીસ સહિત 5 સમસ્યામાં ફાયદો થઈ શકે છે.
મધ અને કલોંજી
કલોંજી અને મધ હેલ્થ માટે બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે. મધ અને કલોંજીનું મિશ્રણ ઓવરઓલ હેલ્થ સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કે તેનો અર્થ એવો નથી કે મધ અને કલોંજી દવા છે અને બીમારી ઠીક થઈ શકે છે. તેના નિયમિત સેવનથી હેલ્થને સપોર્ટ મળે છે. મધ અને કલોંજી કોઈ દવાનો વિકલ્પ નથી.
મધ અને કલોંજી લેવાથી થતા 5 લાભ
1. જો તમે સવારે રોજ મધ અને કલોંજી એકસાથે ખાવ છો તો તમને શરીરમાં ફાયદા જોવા મળી શકે છે. કલોંજી અને મધ બ્લડ શુગર મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. એકવાત ધ્યાનમાં રાખવી કે મધ અને કલોંજી ડાયાબિટીસની દવાનો વિકલ્પ નથી.
2. જે લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યા અવારનવાર થતી હોય તેઓ પણ મધ અને કલોંજી લઈ શકે છે. મધ અને કલોંજી લેવાનું શરુ કર્યા પછી પેટ ફુલવું, પેટ ભારે થવું, અપચો જેવી સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે.
3. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટ પણ મધ અને કલોંજી લઈ શકે છે. સવારે મધ અને કલોંજી લેવાથી તેનાથી યૌગિક રક્ત વાહિકાઓને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે.
4. કલોંજી અને મધ ખાવાથી સોજા અને ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસથી બચાવ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
5. જો તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નબળી છે તો તેને કલોંજી અને મધનું સેવન કરી શકો છો. કલોંજી અને મધ બંનેમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ગુણ હોય છે જે હેલ્થ માટે લાભકારી છે. તેનાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે.
આ 5 ફાયદા ઉપરાંત મધ અને કલોંજી ખાવાથી શરદી, ઉધરસ સહિતની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. તેનાથી સ્કિન પર ચમક આવે છે. આ ફાયદા માટે સવારે ખાલી પેટ અડધી ચમચી કલોંજી અથવા કલોંજીનો પાવડર 1 ચમચી મધમાં મિક્સ કરી ખાઈ લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)