/દુખાવો જ નહીં, પણ આ 7 લક્ષણો આપે છે કિડની કેન્સરનો સંકેત: તરત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો

Kidney Cancer Symptoms: કિડની શરીરનું એવું અંગ છે જેમાં સમસ્યા આવવા લાગે તો આખા શરીરનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. તેવામાં કિડનીનું કેન્સર થાય તો તેના શરૂઆતી લક્ષણને ઓળખવા જરૂરી હોય છે. કિડની કેન્સરના લક્ષણ સામાન્ય રીતે છુપા હોય છે એટલે કે જલ્દી પકડમાં આવતા નથી. સામાન્ય રીતે કિડનીના કેન્સરની શરૂઆતમાં દુખાવો થતો નથી અને જ્યારે દુખાવો થાય છે ત્યારે કેન્સર વધી ગયું હોય છે. તેવામાં અહીં જાણો કિડની કેન્સરના તે ક્યા લક્ષણો છે, જેને સમય રહેતા ઓળખી ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
કિડની કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ
પેશાબમાં લોહી જોવા મળવું
પેશાબમાં લોહી આવવું કિડની કેન્સરનું સામાન્ય લક્ષણ છે. જો પેશાબનો રંગ ઘાટો કે લાલ દેખાય છે કે પેશાબમાં લોહીના ટીંપા પડે છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
સતત વજન ઘટવું
જો કોઈ કારણ વગર સતત વજન ઘટવા લાગે તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. કેન્સરના સેલ્સ શરીરની ઉર્જાનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે, જેનાથી વજન ઘટવા લાગે છે.
ભૂખ ન લાગવી
ભૂખ ઓછી લાગવી કે ભૂખ મરી જવી પણ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. કિડનીમાં ટ્યુમર થવા પર દર્દીની ભૂખ મરી જાય છે.
લોહીની ઉણપ
કિડની શરીરની લાલ રક્ત કોશિકાઓને બનાવનાર હોર્મોનનું નિર્માણ કરે છે. કેન્સર થવા પર આ પ્રક્રિયા પર અસર થાય છે, જેનાથી શરીરમાં લોહીની ઉણપ થવા લાગે છે.
પીઠના નીચલા ભાગમાં ગાંઠ
કમરની ઠીક ઉપર ગાંઠ બની જાય છે અને સોજા આવવા લાગે છે. આ ટ્યુમરનો સંકેત હોઈ શકે છે.
થાક રહેવો
રાત્રે ઊંઘ કર્યાં બાદ પણ દિવસભર શરીરમાં થાક રહે છે, આળસ આવે છે અને નબળાઈનો અનુભવ થાય તો આ કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.
સતત તાવ
કિડની કેન્સરમાં તાવ આવી શકે છે. જો સતત હળવો કે ભારે તાવ રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. કિડની કેન્સરમાં સામાન્ય રીતે તાવ રાતના સમયે આવે છે.
ડોક્ટરને ક્યારે મળવું જોઈએ
શરીર પર કિડની કેન્સરના આ લક્ષણ જોવા મળે તો યુરોલોજિસ્ટને મળો. યુરોલોજિસ્ટ કે જનરલ ડોક્ટર તપાસ બાદ ખાતરી કરશે કેન્સર છે કે નહીં. જો કોઈ સમસ્યા સતત જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.