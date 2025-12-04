Kidney Damage: કિડની ખરાબ થાય ત્યારે આંખમાં થાય છે આ 3 તકલીફ, આંખ પર ધ્યાન નહીં આપો તો કિડની પતી જશે
Kidney Damage Signs in Eyes: કિડનીમાં ગડબડ થાય તો શરીરમાં કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને આંખમાં 3 સમસ્યા થાય છે. આ 3 સમસ્યા દેખાય તો તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું.
Kidney Damage Signs in Eyes: કિડની આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે, જો કિડનીમાં જરા પણ ગડબડ થાય તો શરીરના ફંકશન બગડવા લાગે છે એટલે કે શરીરમાં પણ સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે, કિડની આપણા શરીરનું રક્ત સાફ કરે છે અને તરલ પદાર્થ તેમજ મિનરલ્સનું સંતુલન જાળવી રાખે છે. જોકે કિડનીમાં ગડબડ થાય તો શરીર પર તુરંત જ અસર દેખાવા લાગે છે. કિડની સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાના સંકેત આપણી આંખમાં પણ જોવા મળે છે.
કિડની અને આંખ એકબીજાથી નાજુક બ્લડ વેન્સથી જોડાયેલા હોય છે, તેથી કિડની ફંકશનમાં જો ગડબડ થાય તો તેની અસર આંખ પર દેખાવા લાગે છે. કિડની આપણા શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે સાથે જ મિનરલ અને ફ્લુઇડનું બેલેન્સ બનાવી રાખે છે, કિડની પ્રોટીન અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટના સ્તરને કંટ્રોલમાં રાખે છે. જો કિડનીમાં સમસ્યા થાય તો શરીરનું ફ્લૂઈડ બેલેન્સ બગડવા લાગે છે જેના જેની અસર રક્તવાહિકાઓ પર પડે છે.
કિડની ખરાબ થવાના સામાન્ય લક્ષણ
પગમાં સોજા
પેશાબમાં ફેરફાર
થાક લાગવો
કિડનીની બીમારીના આંખમાં દેખાતા લક્ષણ
1. જો સવારના સમયે આંખનો નીચેનો ભાગ સોજા વાળો દેખાતો હોય અથવા તો આંખની નીચે આખો દિવસ સોજો રહેતો હોય તો તેના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આંખની નીચેનો ભાગ ત્યારે સોજેલો રહે છે જ્યારે કિડનીમાંથી પ્રોટીન લીકેજ થતું હોય આ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ સિવાય જો તમને પેશાબમાંથી ફીણ આવતા હોય તો પણ ડોક્ટરનો તુરંત સંપર્ક કરો.
2. ઘણી વખત આંખે ધૂંધળું દેખાય છે અથવા તો ડબલ વિઝન થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ થોડીવાર માટે થતી હોવાથી મોટાભાગના લોકો તેને ઇગ્નોર કરે છે પરંતુ ડબલ વિઝન થવું કિડનીમાં ગડબડનો સંકેત હોઈ શકે છે તેના પર સમયસર ધ્યાન આપવું જોઈએ.
3. કારણ વિના આંખ વારંવાર ડ્રાઈ થઈ જતી હોય આંખમાં બળતરા થતી હોય તો તે સામાન્ય નથી. જ્યારે કિડનીમાં ગડબડ ચાલતી હોય ત્યારે પણ આંખમાં આવી સમસ્યાઓ થાય છે. જો આંખમાં ઉપર દર્શાવેલા 3 સંકેતો જોવા મળે તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
