Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthUnhealthy Kidneys : શરીરમાં આ ભાગોમાં થતો દુખાવો થતો ખરાબ થતી કિડનીનું હોય શકે છે લક્ષણ

Unhealthy Kidneys : શરીરમાં આ ભાગોમાં થતો દુખાવો થતો ખરાબ થતી કિડનીનું હોય શકે છે લક્ષણ

Symptoms of Unhealthy Kidneys: શરીરના આ અંગોમાં થતા દુખાવા કિડનીના રોગ સંબંધિત હોય શકે છે. આ જગ્યાએ દુખાવો થતો હોય તો તુરંત તેને ધ્યાનમાં લેવો જેથી કિડની સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા થતા અને કિડનીને ડેમેજ થતા બચાવી શકાય.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:43 AM IST
  • કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓના શરુઆતી લક્ષણોમાંથી એક દુખાવો પણ છે.
  • કિડની સંબંધિત સમસ્યાના દુખાવા શરીરના અલગ અલગ અંગોમાં પણ અનુભવાય છે.
  • આ જગ્યાઓએ તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય તો તેણે સમય વેડફ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.

Trending Photos

Unhealthy Kidneys : શરીરમાં આ ભાગોમાં થતો દુખાવો થતો ખરાબ થતી કિડનીનું હોય શકે છે લક્ષણ

Symptoms of Unhealthy Kidneys: કિડની આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે તે જણાવવાની જરૂર નથી પરંતુ એ જાણવું જરૂરી છે કે આ મહત્વપૂર્ણ અંગમાં જ્યારે સમસ્યા થઈ રહી હોય તો શરીરના કયા અંગોમાં દુખાવો થાય છે. જે જગ્યાએ કિડની હોય તે ભાગમાં જ દુખાવો થાય એવું જરૂરી નથી. ઘણીવાર કિડની સંબંધિત સમસ્યાના દુખાવા શરીરના અલગ અલગ અંગોમાં પણ અનુભવાય છે. જો કોઈપણ વ્યક્તિને શરીરની આ જગ્યાઓએ તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય તો તેણે સમય વેડફ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓમાં જે શરુઆતી લક્ષણો જોવા મળે છે તેમાંથી એક દુખાવો પણ છે. શરીરમાં થતા કેટલાક ફેરફારો કિડની ખરાબ થતી હોવાના લક્ષણો હોય છે. જેમાંથી એક દુખાવો પણ છે. કિડનીની તકલીફમાં કઈ કઈ જગ્યાએ દુખાવો થાય છે ચાલો જાણીએ. 

કિડનીની તકલીફમાં શરીરમાં કઈ કઈ જગ્યાએ થાય દુખાવો ?

1. કિડનીની તકલીફમાં સૌથી પહેલા દુખાવો કમરની પાછળના ભાગમાં થાય છે. 
2. કિડની સંબંધિત સમસ્યામાં દુખાવો પાંસળાની નીચેના ભાગમાં પણ થઈ શકે છે. 
3. પીઠમાં નીચેના ભાગમાં એક તરફ કે બંને તરફ પણ કિડની સંબંધિત દુખાવો થઈ શકે છે. 
4. કિડનીની તકલીફમાં દુખાવો સાથળ કે ગ્રોઈન એરિયા સુધી પણ ફેલાઈ શકે છે. 
5. કિડની પર સોજો હોય તે કિડનીમાં ઈન્ફેકશન થયું હોય ત્યારે પેટના નીચેના ભાગમાં કંઈક ખુંચતું હોય તેવો દુખાવો ઉપડી શકે છે.

કિડની ખરાબ થઈ છે તે કેવી રીતે ખબર પડે ?

વારંવાર પેશાબ આવે

કિડની ખરાબ થઈ રહી હોય તો શરુઆતી લક્ષણ પેશાબમાં જોવા મળે છે. વ્યક્તિને વારંવાર પેશાબ જવું પડે છે. આ સિવાય પેશાબમાં બળતરા થાય, પેશાબ કરતી વખતે દુખાવો થાય, પેશાબ ઓછો ઉતરે, પેશાબનો રંગ બદલી જાય, પેશાબમાં ફીણ નીકળે તેવા લક્ષણો કિડનીની સમસ્યામાં દેખાઈ શકે છે. 

શરીરમાં સોજા

કિડની ખરાબ થાય એટલે શરીરમાં અશુદ્ધિઓ અને પાણી જમા થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં પગ, ઘુંટી, હાથ અને ચહેરા પર સોજો દેખાય છે. ઘણા લોકોને સવારે જાગે ત્યારે આંખ સોજેલી રહે છે. 

કિડની પર સોજો, કિડનીમાં ઈન્ફેકશન કે પછી કિડની સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યા હોય તો આ 2 મુખ્ય લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. આ સિવાયના લક્ષણો પણ છે જેમકે સતત થાક લાગવો, ઉલટી થવી, ભુખ ઓછી થઈ જવી વગેરે. શરીરમાં અચાનક આવા લક્ષણો જોવા મળે તો પણ તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
KidneyHealth TIPSKidney Stonekidney failureકિડની ફેલ

Trending news