Unhealthy Kidneys : શરીરમાં આ ભાગોમાં થતો દુખાવો થતો ખરાબ થતી કિડનીનું હોય શકે છે લક્ષણ
Symptoms of Unhealthy Kidneys: શરીરના આ અંગોમાં થતા દુખાવા કિડનીના રોગ સંબંધિત હોય શકે છે. આ જગ્યાએ દુખાવો થતો હોય તો તુરંત તેને ધ્યાનમાં લેવો જેથી કિડની સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા થતા અને કિડનીને ડેમેજ થતા બચાવી શકાય.
- કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓના શરુઆતી લક્ષણોમાંથી એક દુખાવો પણ છે.
- કિડની સંબંધિત સમસ્યાના દુખાવા શરીરના અલગ અલગ અંગોમાં પણ અનુભવાય છે.
- આ જગ્યાઓએ તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય તો તેણે સમય વેડફ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
Symptoms of Unhealthy Kidneys: કિડની આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે તે જણાવવાની જરૂર નથી પરંતુ એ જાણવું જરૂરી છે કે આ મહત્વપૂર્ણ અંગમાં જ્યારે સમસ્યા થઈ રહી હોય તો શરીરના કયા અંગોમાં દુખાવો થાય છે. જે જગ્યાએ કિડની હોય તે ભાગમાં જ દુખાવો થાય એવું જરૂરી નથી. ઘણીવાર કિડની સંબંધિત સમસ્યાના દુખાવા શરીરના અલગ અલગ અંગોમાં પણ અનુભવાય છે. જો કોઈપણ વ્યક્તિને શરીરની આ જગ્યાઓએ તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય તો તેણે સમય વેડફ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓમાં જે શરુઆતી લક્ષણો જોવા મળે છે તેમાંથી એક દુખાવો પણ છે. શરીરમાં થતા કેટલાક ફેરફારો કિડની ખરાબ થતી હોવાના લક્ષણો હોય છે. જેમાંથી એક દુખાવો પણ છે. કિડનીની તકલીફમાં કઈ કઈ જગ્યાએ દુખાવો થાય છે ચાલો જાણીએ.
કિડનીની તકલીફમાં શરીરમાં કઈ કઈ જગ્યાએ થાય દુખાવો ?
1. કિડનીની તકલીફમાં સૌથી પહેલા દુખાવો કમરની પાછળના ભાગમાં થાય છે.
2. કિડની સંબંધિત સમસ્યામાં દુખાવો પાંસળાની નીચેના ભાગમાં પણ થઈ શકે છે.
3. પીઠમાં નીચેના ભાગમાં એક તરફ કે બંને તરફ પણ કિડની સંબંધિત દુખાવો થઈ શકે છે.
4. કિડનીની તકલીફમાં દુખાવો સાથળ કે ગ્રોઈન એરિયા સુધી પણ ફેલાઈ શકે છે.
5. કિડની પર સોજો હોય તે કિડનીમાં ઈન્ફેકશન થયું હોય ત્યારે પેટના નીચેના ભાગમાં કંઈક ખુંચતું હોય તેવો દુખાવો ઉપડી શકે છે.
કિડની ખરાબ થઈ છે તે કેવી રીતે ખબર પડે ?
વારંવાર પેશાબ આવે
કિડની ખરાબ થઈ રહી હોય તો શરુઆતી લક્ષણ પેશાબમાં જોવા મળે છે. વ્યક્તિને વારંવાર પેશાબ જવું પડે છે. આ સિવાય પેશાબમાં બળતરા થાય, પેશાબ કરતી વખતે દુખાવો થાય, પેશાબ ઓછો ઉતરે, પેશાબનો રંગ બદલી જાય, પેશાબમાં ફીણ નીકળે તેવા લક્ષણો કિડનીની સમસ્યામાં દેખાઈ શકે છે.
શરીરમાં સોજા
કિડની ખરાબ થાય એટલે શરીરમાં અશુદ્ધિઓ અને પાણી જમા થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં પગ, ઘુંટી, હાથ અને ચહેરા પર સોજો દેખાય છે. ઘણા લોકોને સવારે જાગે ત્યારે આંખ સોજેલી રહે છે.
કિડની પર સોજો, કિડનીમાં ઈન્ફેકશન કે પછી કિડની સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યા હોય તો આ 2 મુખ્ય લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. આ સિવાયના લક્ષણો પણ છે જેમકે સતત થાક લાગવો, ઉલટી થવી, ભુખ ઓછી થઈ જવી વગેરે. શરીરમાં અચાનક આવા લક્ષણો જોવા મળે તો પણ તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ.
