Kidney Failure Symptoms: પીઠનો દુખાવો, વારંવાર પેશાબ તે ચહેરા પર સોજો... આ સંકેતોને નજરઅંદાજ ન કરો, કિડની થઈ શકે છે ફેલ

Creatinine Test For Kidneys: બદલતા ખાનપાન અને લાઇફસ્ટાઇલને કારણે આજકાલ આપણી કિડની પર વધુ દબાવ પડી રહ્યો છે. આવો તમને જણાવીએ કિડનીમાં સમસ્યા કઈ રીતે થાય છે અને તેના લક્ષણ શું હોય છે.
- જો શરીરમાં આ લક્ષણ દેખાય તો નજરઅંદાજ ન કરતા
- કિડનીની સમસ્યા થવા પર શરીરમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણ
- શરીરમાં સતત સમસ્યા રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો
What Are The First Signs Of Kidney Failure: કિડની આપણા શરીરનું મહત્વનું અંગ છે. તે લોહીને સાફ કરે છે, શરીરમાંથી ઝેરી કચરો બહાર કાઢે છે અને પાણી તથા ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું સંતુલન બનાવી રાખે છે. જ્યારે કિડની સારી રીતે કામ કરતી નથી તો શરીર ઘણા સંકેત આપવા લાગે છે. આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરવા ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે સમય પર સારવાર ન થાય તો સ્થિતિ કિડની ફેલિયર સુધી પહોંચી શકે છે.
શું છે તેના લક્ષણ?
- સ્વાસ્થ્ય વિશે જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ Newspoint ના રિપોર્ટ અનુસાર કિડની સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં આ કારણો એ મુખ્ય છે.
- હંમેશા કમરના નીચલા ભાગ કે પાંસળીની નીચે દુખાવો થાય છે. આ દુખાવો ક્યારેક પેટના કિનારા કે કમરની આસપાસ સુધી ફેલાઈ શકે છે.
- શરૂઆતમાં હળવો દુખાવો થાય છે, પરંતુ ધીમે-ધીમે તે કમર, જાંઘ અને પેટ સુધી પહોંચી શકે છે.
- જો સતત કમરના દુખાવાની સાથે અન્ય લક્ષણ જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
કિડની ખરાબ થવાના શરૂઆતી સંકેતોમાં વારંવાર યુરિન આવવું સામેલ છે. તે માત્ર વધુ પાણી પીવાને કારણે થતું નથી, પરંતુ કિડનીની કાર્યક્ષમતામાં ગડબડીને કારણે પણ થઈ શકે છે. પેશાબ કરવા સમયે બળતરા કે દુખાવો થવો પણ ગંભીર સંકેત છે, જે કિડની કે યુરિનરી ટ્રેક્ટમાં સમસ્યા તરફ ઇશારો કરે છે. સામાન્ય રીતે પેશાબનો રંગ હળવો પીળો હોય છે, પરંતુ જો પર્યાપ્ત પાણી છતાં રંગ ઘેરો કે વાદળછાયો રહે છે, તો તેનું પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ. યુરિનમાં દેખાતા લક્ષણને અવગણવા જોઈએ નહીં.
ચહેરા કે આંખમાં પણ જોવા મળે છે લક્ષણ?
- સવારે ઉઠવા સમયે ચહેરા કે આંખની નીચે સોજા દેખાવા પણ કિડનીની સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
- શરીરમાં જમા પાણીને કારણે થાય છે.
- મહેનત કર્યા વગર સતત થાક લાગવો, ભૂખ ઓછી લાગવી, વારંવાર ઉલટી કે ઉબકા આવવા પણ કિડની ફેલિયરના લક્ષણ હોઈ શકે છે.
- શરીરમાં ઝેરી તત્વ જમા થવાથી એનર્જીની કમી અને નબળાઈનો અનુભવ થાય છે.
- ત્વચામાં સતત ખંજવાળ આવવી કે શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થવી પણ ગંભીર સંકેત છે. શરીરમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ જમા થવાથી શ્વાસ ચડે છે.
ક્યારે ડોક્ટરને મળવું જોઈએ?
જો તેમાંથી પાંચ કે તેનાથી વધુ લક્ષણ જોવા મળે તો તત્કાલ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. શરૂઆતી તબક્કામાં ઓળખ અને સારવારથી કિડનીને ગંભીર નુકસાનથી બચાવી શકાય છે. પર્યાપ્ત પાણી પીવો, પરંતુ સૂતા પહેલા વધુ તરલ પદાર્થ લેવાથી બચો. નમકનું સેવન નિયંત્રિત રાખો, નિયમિત સ્વાસ્થ્ય તપાસ કરાવો અને બ્લડ પ્રેશર તથા વજન પર નજર રાખો. સમય પર સતર્કતા જ કિડનીની સુરક્ષાની સૌથી મોટી ચાવી છે.
