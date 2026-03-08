Kidney Friendly Foods: કિડનીને હેલ્ધી રાખવા શું ખાવું અને શું ખાવાનું છોડી દેવું ?
Kidney Friendly Foods: કિડની હેલ્ધી રહે તે માટે પાણી અને ખોરાકનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. પાણી ઓછું પીતા હોય તો તુરંત પાણી પીવાનું શરુ કરી દેવું. અને ખોરાકની વાત હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ કિડની માટે કઈ વસ્તુઓ સારી અને કઈ વસ્તુઓ ખરાબ.
- કિડનીને હેલ્ધી રાખવા શું ખાવું ?
- કિડનીને હેલ્ધી રાખવી હોય તો શું ન ખાવું ?
- કિડની દવા લીધા વિના રહેશે હેલ્ધી.
Kidney Friendly Foods: ઘરમાં લગાવેલું પાણીનું ફિલ્ટર જે રીતે પાણીમાંથી દૂષિત તત્વોને બહાર કરીને શુદ્ધ પીવાનું પાણી આપે છે તે રીતે જ આપણા શરીરમાં રહેલી કિડનીઓ શરીરમાં જતા ઝેરી તત્વોને ફિલ્ટર કરે છે. કિડની શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવાનું મહત્વપૂર્ણ કામ કરે છે. તેથી જરૂરી છે કે આપણી કિડની સ્વસ્થ રહે તે વાતનું ધ્યાન આપણે રાખીએ. આજની લાઈફ સ્ટાઈલ એવી થઈ ગઈ છે જેના કારણે કિડની ડેમેજ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. આ સ્થિતિમાં કિડનીને સ્વસ્થ કેવી રીતે રાખવી તે જાણી લેવું જરૂરી છે. કારણ કે એક વખત કિડની ડેમેજ થઈ જાય કે ફેલ થઈ જાય તો પછી જીવન જીવવું મુશ્કેલ બની જાય છે.
મોટાભાગના લોકો ધ્યાન આપતા નથી પરંતુ સ્વસ્થ રહેવા માટે કિડનીની ખાસ સંભાળ લેવી જરૂરી છે. જો આપણા શરીરને કિડની સારી રીતે કામ કરે તો જ આપણું શરીર સારી રીતે કામ કરે છે અને આપણે સ્વસ્થ જીવન જીવી શકીએ છીએ. આપણી કિડનીને સ્વસ્થ રાખવાનું કામ વધારે મુશ્કેલ પણ નથી. તમે આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીને અને આહારમાંથી કેટલીક વસ્તુઓને બાદ કરીને કિડનીને હેલ્ધી રાખી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ કિડની સંબંધિત આ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી વિશે.
કિડનીને હેલ્ધી રાખવા શું ખાવું ?
કોબી
કિડનીને હેલ્ધી રાખતા સુપરફૂડની વાત કરીએ તો તેમાં સૌથી પહેલા કોબીનો સમાવેશ થાય છે. કોબી વિટામીન સી, ફોલેટ અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે જે કિડનીને સુરક્ષિત રાખે છે. કોબી કિડની માટે સુપરફૂડ એટલા માટે પણ છે કે તેમાં પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ ઓછા હોય છે.
લાલ દ્રાક્ષ
દ્રાક્ષની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે અને માર્કેટમાં લીલી અને લાલ એમ બે પ્રકારની દ્રાક્ષ મળે છે. આ બંને દ્રાક્ષમાંથી લાલ દ્રાક્ષ કિડની માટે ફાયદાકારક છે. લાલ દ્રાક્ષ ખાવાથી કિડનીનો સોજો ઓછો થાય છે અને કિડનીને ડેમેજ થતા પણ બચાવી શકાય છે.
લસણ
લસણ એવી વસ્તુ છે જે ભોજનનો સ્વાદ વધારે છે અને મોટાભાગની રસોઈમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. લસણ ફક્ત કિડની માટે જ નહીં પરંતુ હાર્ટ અને લીવર માટે પણ સુપરફૂડ છે. લસણનું સેવન કરવાથી કિડની પણ હેલ્ધી રહે છે.
ઈંડાની સફેદી
જો તમે ઈંડા ખાતા હોય તો ઈંડાની સફેદી પણ કિડની માટે સુપરફૂડ છે. ઈંડાની સફેદી પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે અને તે કિડની માટે સૌથી સેફ ફૂડ છે કારણ કે તેમાં ફોસ્ફરસ ખૂબ જ ઓછું હોય છે.
કિડનીને હેલ્ધી રાખવી હોય તો શું ન ખાવું ?
- કિડનીને હેલ્ધી રાખવા માટે શું ખાવું એ જાણવું જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી એ જાણવું છે કે શું ન ખાવું ? કિડની માટે ટમેટા, પાલક અને બટેટા જેવા શાકભાજી નુકસાનકારક છે. કારણ કે આવા શાકમાં પોટેશિયમ વધારે હોય છે.
- ફળની વાત કરીએ તો કેળા, સંતરા અને એવોકાડો પણ કિડની પેશન્ટે ન ખાવા જોઈએ.
- કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય તો વધારે પ્રમાણમાં દૂધ, દહીં, બીન્સ અને બ્રેડનો ઉપયોગ પણ ન કરવો. આવો આહાર પણ કિડને નુકસાન કરી શકે છે.
કિડનીને હેલ્ધી રાખવા માટે ખોરાક જેટલો મહત્વપૂર્ણ છે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે પાણી પીવું. આહારમાં તમે ઉપર જણાવ્યા અનુસારની બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો કિડની ડેમેજ થવાની શક્યતાઓ ઘટી જશે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. પાણી કિડની માટે અમૃત છે જો તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી નથી પીતા તો કિડની અને તકલીફ પડે છે. જો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવામાં આવે તો કિડની સંબંધિત કોઈપણ ગંભીર સમસ્યા નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
