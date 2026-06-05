/Kidney Patient Diet: હેલ્ધી કેટેગરીમાં આવતાં 6 Food કિડની પેશન્ટ માટે જોખમી, ખાવાનું બંધ ન કરો તો કિડનીને ફેલ કરી નાખે

Kidney Patient Diet: રોજિંદા આહારમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી 6 ખાદ્ય સામગ્રી એવી છે જે હેલ્થી તો છે પણ કિડની પેશન્ટ માટે ઝેર સમાન છે. આજે તમને આ 6 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે વસ્તુ નોર્મલ વ્યક્તિ ખાય તો તેના માટે વરદાન છે પણ જેને કિડનીનો રોગ હોય, પથરી હોય કે ડાયાલિસીસ ચાલતું હોય તેવા લોકો ખાય તો કિડનીની સ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ જાય છે.
આપણા શરીરના અલગ અલગ મહત્વપૂર્ણ અંગોમાંથી કિડની એક છે. આપણા શરીરમાં જે ગંદકી એકઠી થાય છે તેને બહાર કાઢવાનું કામ કિડની કરે છે. આ સિવાય કિડની આપણા શરીરમાં પાણી, નમક અને મિનરલ્સનું સંતુલન જાળવી રાખવાનું કામ પણ કરે છે. કિડની આપણા શરીરમાં જરૂરી હોર્મોન ઉત્પન્ન કરીને બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખે છે. આ બધા જ કામ બરાબર થાય તે માટે જરૂરી છે કે કિડની હેલ્થી રહે અને કિડનીને નુકસાન ન થાય તેવો આહાર લેવો. જો તમને કિડની સંબંધિત કોઈ સમસ્યા છે કે કોઈ બીમારી છે તો તમારે આ 6 વસ્તુઓ ખાવાથી બચવું. આ 6 વસ્તુ વિશે જાણકારી મેળવવી એટલા માટે જરૂરી છે કે આ ખાદ્ય સામગ્રી હેલ્ધી ફૂડની કેટેગરીમાં આવે છે તેથી મોટાભાગના લોકો તેને ખાવાનું યોગ્ય માને છે. પરંતુ આ 6 વસ્તુ હેલ્ધી હોવા છતાં કિડની અને નુકસાન કરી શકે છે.
કિડનીને નુકસાન કરતી 6 હેલ્ધી વસ્તુઓ
કેળા
કેળા હેલ્ધી ફળ છે પરંતુ જે લોકોને કિડની બીમારી હોય કે કિડની સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યા હોય તેણે કેળા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. કારણ કે કેળા પોટેશિયમથી ભરપૂર ફળ છે. આ પોટેશિયમને નબળી કિડની શરીરમાંથી કાઢી શકવા માટે સક્ષમ હોતી નથી, જેના કારણે કિડનીના નુકસાન થવા લાગે છે. કિડની તકલીફ હોય તે લોકોએ ઓછું પોટેશિયમ હોય તેવા ફળ ખાવા જોઈએ.
પાલક
પાલક સૌથી હેલ્ધી ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ છે. પણ આ ભાજી ખાવાની ભૂલ કિડનીના રોગીઓએ કરવી નહીં. પાલકમાં પોટેશિયમ અને ઓક્સાઇટ બંને વધારે પ્રમાણમાં હોય છે જે પથરીનું જોખમ વધારે છે. તેથી કિડનીની તકલીફ હોય કે પછી પથરી હોય તેમણે પાલક ખાવાનું ટાળવું.
ટમેટા
ટમેટા રોજ રસોઈમાં ઉપયોગ થતું શાક છે. પરંતુ ઘરમાં જો કોઈ વ્યક્તિને કિડની તકલીફ હોય અથવા તો ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ હોય તો તેને ટમેટા ખવડાવવાની ભૂલ કરવી નહીં. ટમેટામાં રહેલું લાઈકોપીન, વિટામીન સી અને પોટેશિયમ કિડની પેશન્ટ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
બ્રાઉન રાઈસ
હેલ્થ માટે બ્રાઉન રાઈસ હેલ્ધી ચોઈસ છે પણ જે લોકોને ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ હોય તેમના માટે બ્રાઉન રાઈસ પચાવવા મુશ્કેલ હોય છે. બ્રાઉન રાઈસમાં પણ પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ હોય છે. સફેદ ચોખામાં પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. કિડનીની સમસ્યા હોય તેમણે બ્રાઉન રાઈસ ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.
બટેટા
બટેટા પણ એવું શાક છે જેનો ઉપયોગ લગભગ દરેક ઘરમાં થતો હોય છે પરંતુ જે લોકોનું ડાયાલિસિસ ચાલતું હોય અથવા તો ગંભીર કિડની રોગ હોય તેમણે બટેટા ખાવા નું બંધ કરી દેવું જોઈએ. ડાયાલિસિસ ચાલતું હોય તે દરમિયાન બટેટા ખાવાથી શરીરમાં પાણી જમા થઈ શકે છે અને બ્લડ પ્રેશર પણ વધી શકે છે. ક્રોનિક કિડની ડીસીઝ હોય તેમને બટેટા ખાવા હોય તો બટેટાને પાણીમાં બે વખત ઉકાળીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે બટેટાને બે વખત ઉકાળવાથી તેમાં પોટેશિયમનું લેવલ ઘટી જાય છે. પરંતુ તેમ છતાં બટેટાનો ઉપયોગ મર્યાદિત માત્રામાં કરવો હિતાવહ રહે છે.
એવોકાડો
એવોકાડો ખાવાનો ટ્રેન્ડ પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધ્યો છે. એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે એવોકાડો અલગ અલગ પ્રકારના પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને તેને ડાયટમાં શામિલ કરવું ફાયદાકારક છે. પણ એવોકાડો પણ હાઈ પોટેશિયમ ફૂડમાં આવે છે. તેમાં અન્ય પોષક તત્વોની સાથે પોટેશિયમ પણ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે જે કિડની સંબંધિત સમસ્યાના પેશન્ટ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)