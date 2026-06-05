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Kidney Patient Diet: હેલ્ધી કેટેગરીમાં આવતાં 6 Food કિડની પેશન્ટ માટે જોખમી, ખાવાનું બંધ ન કરો તો કિડનીને ફેલ કરી નાખે

Kidney Patient Diet: આજે તમને 6 એવા ફુડ વિશે જણાવીએ જે પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે અને સ્વસ્થ વ્યક્તિ ખાય તો દવા વિના સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. પણ આ 6 વસ્તુઓ કિડનીના રોગીઓ ખાય તો તેમને ઊંધી અસર કરે છે. કિડનીની તકલીફમાં આ વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરવામાં ન આવે તો કિડની ફેલ પણ થઈ શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:27 PM IST
Kidney Patient Diet: હેલ્ધી કેટેગરીમાં આવતાં 6 Food કિડની પેશન્ટ માટે જોખમી, ખાવાનું બંધ ન કરો તો કિડનીને ફેલ કરી નાખે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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