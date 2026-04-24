Kidney Stone: કિડનીમાં થયેલી પથરીને શરીરમાંથી કાઢી નાખવામાં મદદ કરતી 4 વસ્તુઓ, કોઈપણ એકનો કરો ઉપયોગ
Kidney Stone Remedies: કિડનીમાં થતી પથરીથી રાહત અપાવે તેવા ઘરેલુ નુસખા વિશે જાણીએ. આ નુસખામાં કેટલીક ખાસ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓ કિડનીમાં બનેલી પથરીને તોડી નાખે છે અને શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે.
- કિડનીમાંથી પથરી કાઢવાનો ઉપાય.
- 4 વસ્તુઓ ખાવાથી પથરી નીકળવાની શક્યતા વધી જશે.
- આડઅસર વિનાના અસરકારક ઉપાયો
Kidney Stone Remedies: પથરી એવી સમસ્યા છે જેમાં વ્યક્તિને અસહ્ય દુખાવો અને સમસ્યાઓ સહન કરવી પડે છે. પથરી થવાના અલગ અલગ કારણો હોય છે. પથરીની તકલીફ ખરાબ એટલા માટે છે કે પથરીના કારણે એક વખત દુખાવો શરૂ થાય તો તે અસહ્ય બની જાય છે અને વ્યક્તિએ તાત્કાલિક ડોક્ટર પાસે દોડવું પડે છે. ઘણા લોકોને પથરીની સમસ્યા વારંવાર થાય છે. શરીરમાં પથરી ત્યારે બને છે જ્યારે મિનરલ્સ અને મીઠું એકત્ર થઈને કઠોર બની જાય અને શરીરમાંથી નીકળવાને બદલે કિડનીમાં જામી જાય.
ઘણા લોકો પથરી કઢાવી નાખે તો પણ થોડા સમયમાં ફરીથી થઈ જાય છે.. પથરી જેને થઈ હોય તેણે ખાવા પીવા સંબંધિત કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. પથરીથી છુટકારો મેળવવામાં કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.. આજે તમને પથરી માટે પ્રચલિત 4 ઉપાયો વિશે જણાવીએ. આ ઉપાયો વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે તેનાથી કિડની પથરી તૂટીને આપમેળે પેશાબ માટે નીકળી જાય છે. આ નુસખાની કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. તો ચાલો તમને જણાવીએ પથરીથી છુટકારો અપાવતી વસ્તુઓ વિશે.
પથરી કાઢવાના 4 અસરકારક ઘરેલુ ઉપાય
કળથી
કળથી ઔષધીય ગુણ ધરાવતો કઠોળ છે. જેના અંગ્રેજીમાં હોર્સગ્રામ પણ કહેવાય છે. કળથીની તાસીર ગરમ હોય છે. પરંતુ ઉનાળા દરમિયાન તમે આ કઠોળને બાફીને તેની દાળ બનાવીને પી શકો છો. કળથી પથરીને તોડીને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે સાથે જ કળથીનું પાણી પીવાથી પથરી વધતી અટકે છે. કળથી પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે.
લીંબુ
સાઈટ્રિક એસિડથી ભરપુર લીંબુ પથરીને કાઢવામાં મદદ કરે છે. લીંબુનો ઉપયોગ કરવાથી પથરી તૂટી જાય છે અને નવી પથરી બનતા પણ અટકે છે. તેના માટે જે વ્યક્તિને પથરીની સમસ્યા હોય તેને પાણીમાં લીંબુ નીચોવીને પી જવું. દિવસમાં એક થી બે ગ્લાસ લીંબુ વાળુ પાણી પીવાથી પથરીની સમસ્યામાં રાહત થઈ શકે છે.
પથ્થરચટ્ટાના પાન
પથ્થરચટ્ટાના પાનને ખાટખટુંબો પણ કહેવામાં આવે છે. આ પાન વિશે એવું કહેવાય છે કે તે પથરીને તોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પથ્થરચટ્ટાના પાનનો ઉપયોગ આયુર્વેદિક ઉપાયમાં પણ કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે પથ્થરચટ્ટાના 2 પાન લઈ સવારે ખાલી પેટ ચાવીને ખાવા અથવા તેનો રસ કાઢી પી લેવો.
વિનેગર
એપલ સાઇડર વિનેગર પણ પથરીને તોડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. એપલ સાઈડર વિનેગર વજન ઘટાડવાથી લઈને અલગ અલગ સમસ્યામાં ફાયદો કરે છે જેમાંથી એક પથરીની સમસ્યા પણ છે.. પથરી માટે વિનેગરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દિવસમાં બે વખત વિનેગરનો ઉપયોગ આ રીતે કરવો. એક ગ્લાસ પાણીમાં બે ચમચી વિનેગર ઉમેરીને દિવસમાં બે વખત પીવું. તેનાથી પથરી તૂટવા લાગે છે અને પેશાબ વાટે બહાર નીકળી જાય છે.
આ નુસખામાંથી કોઈપણ એક નુસખો ટ્રાય કરવો. આ ઉપરાંત પથરી હોય તેમણે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પણ પીવું જોઈએ. દિવસમાં 10 થી 12 ગ્લાસ પાણી પીવાથી પેટ સાફ રહે છે અને પથરી થવાનું જોખમ પણ ઓછું થઈ જાય છે. તેથી શરીર હાઇડ્રાટ રહે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
