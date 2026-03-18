Prev
Next
Home Remedies: બાળકની માટી ખાવાની આદત ગણતરીના દિવસોમાં છુટી જશે, અપનાવો આ ઘરેલુ ઈલાજ

Home Remedies: બાળક માટી, ચોક, ચુનો, વાળ જેવી વસ્તુઓ ખાવા લાગે તેનું કારણ શું હોય અને આ આદત છોડાવા માટે કયા ઘરેલુ ઉપાય કામ લાગશે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:39 PM IST
  • કઈ બીમારીના કારણે બાળક માટી ખાવા લાગે?
  • બાળકની માટી ખાવાની આદત છોડાવાની રીત.
  • બાળક માટી ખાવાનું ન છોડે તો શું કરવું ?

Trending Photos

Home Remedies: નાના બાળકોની કેટલીક આદતો સામાન્ય હોય છે. એટલે કે દરેક બાળક નાનપણમાં આવું કામ કરતું જ હોય છે. આવી જ આદતોમાંથી એક આદત છે માટી, ચૂનો, ચોક જેવી વસ્તુઓ ખાવાની આદત. તમે પણ ઘણા બાળકો એવા જોયા હશે જેમને પેન, ચોક, માટી જેવી વસ્તુઓ ખાતા હોય. માતા પિતાનું ધ્યાન ચૂકવીને બાળકો આવી વસ્તુઓ ખાતા હોય છે. બાળકનું આવું વર્તન ચિંતાની વાત નથી પરંતુ બાળકની આદત નાની ઉંમરમાં જ છોડાવી દેવી જરૂરી હોય છે. બાળકની આ આદત છોડાવવા માટે પહેલા સમજવું જરૂરી છે કે બાળક આવું વર્તન શા માટે કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાળક માટે શા માટે ખાય છે માટી સહિતની વસ્તુઓ ? 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બાળક પિકા સિંડ્રોમના કારણે આવી વસ્તુઓ ખાય છે. આ સમસ્યા એવી છે જેમાં બાળક માટી, ચોક, વાળ, કાગળ જેવી વસ્તુઓ ખાય છે. આ સમસ્યા મોટાભાગે 1 થી 6 વર્ષની ઉંમરમાં વધારે જોવા મળે છે. બાળકમાં આયરન, ઝિંક, કેલ્શિયમ સહિતના પોષકતત્વોની ખામીના કારણે આવું થતું હોય છે. આ આદતને સરળતાથી છોડાવી શકાય છે. 

જો બાળકને માટી, ચોક, ચૂનો જેવી વસ્તુઓ ખાવાની આદત પડી જાય તો તેને ઘરેલુ ઉપાય કરી છોડાવી દેવી જોઈએ કારણે બાળક વારંવાર માટી ખાય તો તેને પેટમાં કીડા, ઇન્ફેક્શન સહિતની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. તેથી જરૂરી છે કે બાળકની માટી ખાવાની આદત છોડાવી દેવામાં આવે. બાળકની આ આદત છોડાવા માટે તમે નીચે દર્શાવ્યાનુસારના ઉપાય અજમાવી શકો છો.

બાળકની માટી ખાવાની આદત છોડવાના ઘરેલુ ઉપાય 

1. જો બાળકને માટી જૂનો ચોક જેવી વસ્તુઓ ખાવાની આદત પડી ગઈ છે તો તેને છોડાવવા માટે લવિંગના પાણીનો ઉપયોગ કરો. પાણીમાં ચારથી છ લવિંગ ઉકાળીને પાણીને ઠંડુ કરી લો. આ પાણી દિવસ દરમિયાન બાળકને પીવડાવો. થોડા દિવસ રોજ તમે લવિંગનું પાણી બાળકને આપશો એટલે માટી ખાવાની આદત છૂટી જશે. 

2. કેલ્શિયમ, આયરન, ફાઇબર, પ્રોટીનથી ભરપુર કેળા બાળકને ખવડાવશો તો પણ માટી ખાવાની આદત ધીરે ધીરે છૂટી જશે. બાળકને ડેરી પ્રોડક્ટ ખવડાવવાથી પણ માટી ખાવાની આદત છોડાવી શકાય છે. 

3. બાળક જો રોજ માટી ખાતું હોય તો તેને રાતના સમયે અજમાનું પાણી પીવડાવો. અજમાને પાણીમાં ઉમેરીને બરાબર ઉકાળો અને આ પાણી ઠંડુ કરી બાળકને રોજ પીવડાવો. તેનાથી બાળકની માટી ખાવાની આદતમાં ઘટાડો થવા લાગશે. 

4. જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ પોષણની ખામીના કારણે પણ બાળકો ચોક જેવી વસ્તુઓ ખાવા લાગે છે તેથી બાળકના આહારમાં જરૂરી પોષક તત્વો હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. બાળકના રોજના આહારમાં ફળ, લીલા શાકભાજી, દૂધ, દહીં જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. 

આ ઉપાયો કર્યા પછી પણ બાળકની આદત ન છૂટે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો અને ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર તેનો ઈલાજ કરો

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
home remediesHealth TIPSHealth Careબાળકની માટી ખાવાની આદત

Trending news