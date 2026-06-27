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થોડા દિવસ ચા પીવાનું બંધ કરો, શરીરમાં દેખાવા લાગશે આ 5 પોઝિટિવ ફેરફારો

Tea Quitting Benefit: આજે તમને ચા ન પીવાથી થતા લાભ વિશે જણાવીએ. જો તમે ચા પીવાનું છોડી દેવાથી થતા આ ફાયદાઓ વિશે જાણી તમને પણ ચા છોડી દેવાની ઈચ્છા થઈ જશે. ફાયદાનો અનુભવ કરવો હોય તો પોતાની જાતને એક ચેલેન્જ આપો અને 30 દિવસ માટે ચા પીવાનું બંધ કરી દો. તમને થોડા જ દિવસોમાં શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:09 PM IST
થોડા દિવસ ચા પીવાનું બંધ કરો, શરીરમાં દેખાવા લાગશે આ 5 પોઝિટિવ ફેરફારો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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