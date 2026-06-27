/થોડા દિવસ ચા પીવાનું બંધ કરો, શરીરમાં દેખાવા લાગશે આ 5 પોઝિટિવ ફેરફારો

Tea Quitting Benefit: જે લોકોને ચા પીવાની આદત હોય તેમને ચા નો સમય થાય એટલે તલબ લાગે છે. એટલે કે તે સમયે ચા પીધા વિના ચાલે જ નહીં. લોકોને વ્યસનની તલબ લાગે છે તેમ ચા પીતા લોકોને પણ ચાની આદત પડી જાય છે અને પછી સમયે સમયે ચા પીવાની ઈચ્છા થયા કરે છે. દિવસ દરમિયાન વધારે પડતી ચા પીવાતી હોય તો તે શરીર માટે હાનિકારક છે. જે લોકો દિવસ દરમિયાન વધારે પડતી ચા પીતા હોય તેમના શરીરમાં કેટલીક સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. આવા લોકો જો ચા પીવાનું બંધ કરે તો તેમની સમસ્યા દવા કે ઉપચાર વિના જ દૂર થવા લાગે છે અને શરીરમાં પણ કેટલાક પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગે છે.
ચામાં રહેલું કેફિન અને ખાંડ ઊંઘ, પાચન, માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ત્વચાને પણ નુકસાન કરે છે. જો તમે ચા પીવાનું છોડો છો તો શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગે છે. આજે તમને ચા પીવાનું બંધ કરો તો 30 દિવસમાં શરીરમાં કેવા ફેરફાર થાય તે જણાવીએ. આ ફેરફાર વિશે જાણીને તમે પણ ચા પીવાનું છોડી દેશો.
ચા ન પીવાથી થતા ફાયદા
સ્કિનની સુંદરતા વધશે
જો તમે ચા પીવાનું બંધ કરી દેશો અને હેલ્ધી ડ્રિંક્સ પીવાનું શરૂ કરશો તો તેનાથી શરીર હાઈડ્રેટ રહેશે અને ત્વચા પર ગ્લો વધશે.. ચા પીવાનું બંધ કરવાથી ઘણી બધી સ્કીન પ્રોબ્લેમ, ડ્રાયનેસ અને ડલનેસ દૂર થાય છે.
દાંતની ચમક વધશે
ચામાં રહેલું ટ્રેનિંગ દાંત ઉપર પીળાશનું કારણ બને છે. જો તમે ચા પીવાનું છોડી દેશો તો દાંતની ચમક વધશે અને દાંત ખરાબ થતા અટકશે. ચા પીવાનું છોડી દેવાથી દાંત વધારે સાફ અને સ્વસ્થ રહે છે.
એસિડિટી મટી જશે
ચા પીવાથી પેટમાં એસિડનું ઉત્પાદન વધે છે. જો તમે ચા પીવાનું છોડી દેશો તો એસિડિટી પેટની બળતરા અને ગેસ જેવી તકલીફોથી રાહત મળી જશે. ખાસ કરીને સવારે ખાલી પેટ ચા પીવાથી પાચનતંત્ર બગડે છે અને ચા પીવાનું છોડી દેશો તો પેટ હળવું રહેશે અને એસિડિટી મટી જશે.
ઊંઘની ગુણવત્તા સુધરશે
ચામાં રહેલું કેફીન મગજને એક્ટિવ રાખે છે અને ઊંઘની પ્રક્રિયાને સ્લો કરી નાખે છે. જો તમે ચા પીવાનું છોડી દેશો તો ઊંઘ જલ્દી આવશે અને સારી આવશે. ચા પીવાનું બંધ કરવાથી રાત્રે ઊંઘ તૂટવાની સમસ્યા પણ ઓછી થઈ જશે.
સ્ટ્રેસથી રાહત મળશે
ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ચા પીવાથી સ્ટ્રેસ હોર્મોન પણ વધે છે. સ્ટ્રેસ હોર્મોન વધવાથી , બેચેની અને ગભરામણનો અનુભવ થાય છે.. જો તમે ચા પીવાનું છોડી દેશો તો મગજ વધારે શાંતિ રહેશે, મૂડ સ્વિંગ ઓછા થશે અને સ્ટ્રેસ પણ ઘટશે.
ચા પીવાનું છોડવાથી ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફાયદા થાય છે. જોકે વર્ષોથી ચા પીવાની આદત હોય એટલે ચા છોડવી સરળ કામ નથી. જ્યારે ચા પીવાનું બંધ કરો ત્યારે શરૂઆતના ચાર-પાંચ દિવસ મુશ્કેલ લાગે. વારંવાર ચા પીવાની ઈચ્છા થાય અને શરૂઆતમાં માથાનો દુખાવો પણ રહે. પરંતુ જો તમે સાત દિવસ ચા પીધા વિના કાઢી નાખશો તો પછી ચાની આદત છુટતાં વાર નહીં લાગે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)