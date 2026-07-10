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Soaked Fenugreek: સવારે ખાલી પેટ પલાળેલી મેથી ખાવાની સાચી રીત અને તેનાથી થતા 3 મોટા લાભ વિશે જાણો

Soaked Fenugreek Benefits: સવારે પલાળેલી મેથી ખાવી ફક્ત ડાયાબિટીસ માટે જ ફાયદાકારક છે એવું નથી. મેથી ખાવાથી બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવાથી લઈને વજન ઘટવા સુધીના ફાયદા શરીરને થઈ શકે છે. આ ફાયદા કયા છે અને મેથી ખાવાની સાચી રીત શું છે ચાલો આજે જાણીએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:42 AM IST
Soaked Fenugreek: સવારે ખાલી પેટ પલાળેલી મેથી ખાવાની સાચી રીત અને તેનાથી થતા 3 મોટા લાભ વિશે જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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