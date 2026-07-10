/Soaked Fenugreek: સવારે ખાલી પેટ પલાળેલી મેથી ખાવાની સાચી રીત અને તેનાથી થતા 3 મોટા લાભ વિશે જાણો

Soaked Fenugreek Benefits: આપણા ઘરના રસોડામાં રહેલા કેટલાક મસાલાને આયુર્વેદમાં ઔષધી ગણવામાં આવે છે. આવા મસાલામાંથી એક છે મેથી. સુકી મેથી જે સ્વાદમાં કડવી હોય છે તેને ખાવાનું મોટાભાગના લોકો ટાળે છે પણ આ મેથી તમારા શરીરની ગંભીર સમસ્યાઓને દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. મેથીને પાણીમાં પલાળ્યા પછી જો તમે સવારે ખાલી પેટ ખાવાનું રાખો છો તો મેથીના ગુણ શરીરને નિરોગી બનાવી શકે છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા જાણીએ મેથી ખાવી કઈ રીતે ?
ખાલી પેટ મેથી ખાવાની સાચી રીત
સુકી મેથીથી થતા લાભ મેળવવા માટે જરૂરી છે કે તેને સાચી રીતે ખાવામાં આવે. મેથી ખાવાની શરુઆત કરવી હોય તો ઓછી માત્રામાં મેથી લેવી, શરુઆતમાં અડધી ચમચી મેથી પાણીમાં પાત્રે પલાળવી. સવારે પલાળેલી મેથીને ધીરેધીરે ચાવીને ખાવી અને પછી તેનું પાણી પણ પી જવું. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન હોય છે કે મેથીનું પાણી પીવું કે નહીં. પણ મેથીનું પાણી પણ પી જવું જોઈએ. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મેથી ખાવાનું શરુ કરો પછી દર 7 દિવસે થોડા દિવસનો બ્રેક પણ રાખવો. ત્યારપછી ફરીથી મેથી ખાવાનું શરુ કરવું.
પલાળેલી મેથી ચાવીને ખાવાના ફાયદા
ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરશે
સૌથી પહેલા તો પલાળેલી મેથી ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે. મેથી ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે. જે શરીરમાં કાર્બ્સ અને શુગરને શોષવાની પ્રક્રિયાને સ્લો કરવામાં મદદ કરે છે. પલાળેલી મેથી ખાવાથી અચાનક થતા શુગર સ્પાઈકને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સ લેવલ ઓછું કરવામાં મદદ કરશે
પલાળેલી મેથી ચાવીને ખાવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં પણ મદદ મળે છે. બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે નસોમાં બ્લોકેજ થવા લાગે છે. પલાળેલી મેથી ચાવીને ખાવાથી હાર્ટની બીમારીઓનું જોખમ ઘટે છે. સાથે જ હાર્ટ એટેક આવવાનું રિસ્ક પણ ઓછું થાય છે. કારણ કે મેથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સ લેવલ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.
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સ્કિન અને વાળ માટે વરદાન
પલાળેલી મેથી તમારી સ્કિન અને વાળ માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. વાળમાં મેથી લગાડવાથી વાળ રેશમી થઈ જાય છે તો તમે જો મેથી ખાશો તો તેનાથી કેટલા ફાયદા થશે વિચાર કરો. મેથી એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. તેમાં રહેલા વિટામિન્સ ચહેરાના ખીલ દુર કરે છે અને સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારે છે. મેથીથી ડેંડ્રફની સમસ્યા પણ રાહત મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)