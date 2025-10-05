Prev
Curry Leaves: લીમડો રસોઈનો સ્વાદ વધારવાની સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ સુધારી શકે છે. જો તમારે આ વાતનો અનુભવ કરવો છે તો 15 દિવસ વાસી મોઢે લીમડાના પાન ચાવીને ખાવાનું શરુ કરો. 15 દિવસમાં તમને શરીરમાં કેટલાક પોઝિટિવ ફેરફારનો અનુભવ થવા લાગશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:10 AM IST

Curry Leaves: વાસી મોઢે 15 દિવસ મીઠો લીમડો ચાવીને ખાવાથી શરીર પર થતી પોઝિટિવ અસરો વિશે જાણો

Curry Leaves: લીમડાનો ઉપયોગ દરેક ઘરના રસોડામાં રોજ થતો હોય છે. ભોજનની અલગ અલગ વસ્તુમાં વઘાર દરમિયાન લીમડો ઉમેરવામાં આવે છે. લીમડો ઉમેરવાથી રસોઈનો સ્વાદ અને સુગંધ બંને વધી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે રોજ કાચો લીમડો ચાવીને ખાવાથી શરીર અને વાળને સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે? જણાવી દઈએ કે લીમડાના પાનમાં ઔષધીય ગુણ હોય છે જો તમે તેને ડાયટમાં સામેલ કરો છો તો તેનાથી શરીરને ફાયદા મળી શકે છે. જો તમારે લીમડાના ફાયદા જોવા હોય તો સતત 15 દિવસ સુધી લીમડાના પાનને ચાવીને ખાવાનું શરૂ કરો. થોડા જ દિવસોમાં તમને અનુભવ થશે કે શરીરમાં નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફેરફાર થવા લાગ્યા છે. 

15 દિવસ સુધી લીમડો ખાવાના ફાયદા 

ગ્લોઈંગ સ્કીન 

લીમડાના પાનમાં એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ગુણ હોય છે. જો તમે રોજ ખાલી પેટ લીમડો ચાવીને ખાવ છો તો ચહેરા પર નિખાર આવે છે અને સ્કીન ગ્લોઇંગ થઈ જાય છે. 

કોલેસ્ટ્રોલ 

જે લોકોનું કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ વધેલું હોય તેમણે સવારે ખાલી પેટ પાંચથી સાત લીમડાના પાન ચાવીને ખાવા જોઈએ. બે અઠવાડિયા સુધી આ નિયમનું પાલન કરશો તો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળશે. 

પાચન 

15 દિવસ સુધી ખાલી પેટ લીમડાના પાન ચાવીને ખાવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. લીમડાના પાન પાચનને સુધારવામાં મદદ કરે છે. 

ઇમ્યુનિટી 

લીમડાના પાનમાં વિટામિન અને મિનરલ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. રોજ લીમડાના પાન ચાવીને ખાવાથી ઇમ્યુનિટી મજબૂત થાય છે અને તમે બીમારીથી બચી શકો છો. 

વેટ લોસ 

રોજ ખાલી પેટ લીમડાના પાન ચાવીને ખાવાથી વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ મળે છે. જો તમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય તો લીમડાને ડાયેટમાં જરૂરથી સામેલ કરો. 

હેલ્ધી હેર 

ખાલી પેટ લીમડાના પાન ચાવીને ખાવાથી વાળ સંબંધિત સમસ્યાથી પણ રાહત મળે છે. જો વાળ ખરતા હોય અને વાળનો ગ્રોથ થતો ન હોય તો લીમડાના પાન ખાવાની શરૂઆત કરો તેનાથી વાળ હેલ્ધી, કાળા અને લાંબા કરવામાં મદદ મળે છે. 

લીમડાના પાન ખાવાની શરૂઆત કરવી હોય તો રોજ સવારે ખાલી પેટ 4 થી 5 લીમડાના પાનને પાણીથી સરખા સાફ કરી વાસી મોઢે ચાવીને ખાઈ લેવા.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

