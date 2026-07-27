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Laughing Epilepsy: મગજની એવી દુર્લભ સ્થિતિ જેમાં હસવું જ બની જાય છે ખતરનાક, જાણો લાફિંગ એપિલેપ્સી વિશે

Laughing Epilepsy: લાફિંગ એપિલેપ્સી એક રેર ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર છે. આ સમસ્યા હોય તે દર્દી અચાનક કોઈપણ કારણ વિના હસવા લાગે છે. લાફિંગ એપિલેપ્સીમાં હસવું નિયંત્રણ બહાર થઈ જાય છે. આ એક પ્રકારનો હસવાનો એટેક હોય છે. આ બીમારી થવાનું કારણ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:16 PM IST
Laughing Epilepsy: મગજની એવી દુર્લભ સ્થિતિ જેમાં હસવું જ બની જાય છે ખતરનાક, જાણો લાફિંગ એપિલેપ્સી વિશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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