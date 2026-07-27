/Laughing Epilepsy: મગજની એવી દુર્લભ સ્થિતિ જેમાં હસવું જ બની જાય છે ખતરનાક, જાણો લાફિંગ એપિલેપ્સી વિશે

Laughing Epilepsy: આંચકી જેને એપિલેપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે તે મગજ સંબંધિત ગંભીર બીમારી છે. જ્યારે કોઈને આંચકી આવે છે તો તેનું શરીર અકળાઈ જાય છે હાથ પગમાં ઝટકા આવે છે અને શરીર ખેંચાતું હોય તેવું લાગે છે. એપિલેપ્સીમાં પણ અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે જેમાંથી એક પ્રકાર છે લાફિંગ એપિલેપ્સી. જેમાં વ્યક્તિ અચાનક જ કોઈપણ કારણ વિના હસવા લાગે છે. આ સમસ્યાને લાફિંગ એપિલેપ્સી કે જેલાસ્ટિક સીઝર કહેવામાં આવે છે. આ સમસ્યા એવી છે જેમાં વ્યક્તિ અચાનક જ જોર જોરથી હસવા લાગે છે. વ્યક્તિનું હસવું જ તેની બીમારી હોય છે.
જે વ્યક્તિને લાફિંગ એપિલેપ્સીની સમસ્યા હોય તે ખુશ ન હોય ત્યારે પણ અને કોઈ કારણ ન હોય તો પણ અચાનક જોર જોરથી હસવા લાગે છે. લોકો તેને મજાક કે પછી તેનું વિચિત્ર વર્તન સમજે છે. મેડિકલ સાયન્સ અનુસાર જેલાસ્ટિક સીઝર એક દુર્લભ પ્રકારની આંચકી છે. આ સ્થિતિ મગજના એક ભાગમાં થતી અસામાન્ય ઈલેક્ટ્રિકલ ગતિવિધિના કારણે સર્જાય છે. લાફિંગ સિઝરમાં હસવું થોડી સેકન્ડથી લઈને લાંબા સમય સુધી પણ આવી શકે છે. સૌથી વિચિત્ર વાત છે કે આવા સમયે વ્યક્તિ પોતે પણ સમજી નથી શકતી કે તેને હસવું શા માટે આવે છે. જોકે આ અત્યંત દુર્લભ સ્થિતિ છે.
લાફિંગ એપિલેપ્સી થવાનું કારણ
લાફિંગ એપિલેપ્સી એક દુર્લભ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર છે. મોટાભાગે તેની ઓળખ નાનપણમાં જ થઈ જાય છે. આ સમસ્યા દુર્લભ છે કારણ કે તેમાં વ્યક્તિના આખા મગજમાં કોઈ સમસ્યા હોતી નથી. મગજના ફકક્ત એક ભાગમાં અસામાન્ય ઈલેક્ટ્રિકલ ગતિવિધિના કારણે થાય છે. જો બાળકમાં આ પ્રકારનું લક્ષણ દેખાય તો સમય બગાડ્યા વિના તુરંત જ ન્યુરોલોજિસ્ટનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. આ સમસ્યા ઘણીવાર ફ્રંટલ કે ટેમ્પોરલ લોબમાં ઈજા થયા પછી પણ થઈ શકે છે.
લાફિંગ એપિલેપ્સીના લક્ષણો
- કોઈપણ કારણ વિના જોર જોરથી હસવું આવે.
- વ્યક્તિ ખુશ ન હોય તો પણ તેને હસવું આવતું હોય.
- કોઈપણ સમયે, કોઈપણ સ્થિતિમાં અચાનક હસવાની શરુઆત થઈ જાય.
- હસતી વખતે શરીરમાં આંચકી જેવા લક્ષણો દેખાય
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)