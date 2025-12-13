Prev
વાસી રોટલી ખાવાથી શરીરને મળશે જોરદાર ફાયદા, તમે પણ જાણી લો

મોટાભાગના લોકો ગઈ રાતની બચેલી રોટલી નકામી સમજીને ફેંકી દે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી રોટલી તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલી ફાયદાકારક છે? અહીં, આપણે વાસી રોટલી ખાવાના ફાયદાઓ શોધીશું.
 

Dec 13, 2025

રોટલી દરેક ભારતીયોના ઘરમાં બને છે. લંચ હોય કે ડિનર ભારતીય ઘરોમાં લોકો દરેક સમયે રોટલી ખાવાનું પસંદ કરે છે. તવામાંથી ગરમા-ગરમ ઉતરેલી રોટલી લોકોની ભૂખ વધારે છે. પરંતુ ઘણીવાર એવું થાય છે કે રાત્રે કેટલીક રોટલી વધે છે, જેને વાસી રોટલી કહેવામાં આવે છે. વાસી રોટલી મોટા ભાગના લોકો ખાવાનું પસંદ કરતા નથી. તેવામાં ઘરની મહિલાઓ તેને જાનવરોને ખાવા આપી દે છે. પરંતુ લગભગ તમે જાણવા નથી કે વાસી રોટલી સ્વાસ્થ્યનો ખજાનો છે. તેના સેવનથી ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભ મળે છે. જો તમે વાસી રોટલી ફેંકી દો છો તો સાવધાન થઈ જાવ. કારણ કે અહીં અમે તમને વાસી રોટલી ખાવાના ફાયદા જણાવી રહ્યાં છીએ. અહીં જાણો વાસી રોટલી ખાવાથી કયા-કયા ફાયદા મળે છે.

વાસી રોટલી ખાવાના ફાયદા -Basi Roti khane ke fayde
પાચનમાં સુધાર
વાસી રોટલીમાં ફાઇબરની માત્રા વધી જાય છે. રાત્રે રાખવાથી તેમાં પ્રતિરોધી સ્ટાર્ચનો વિકાસ થાય છે, જે પેટના સારા બેક્ટેરિયા (પ્રીબાયોટિક્સ) ને પોષણ આપે છે. આ પાચનતંત્રને મજબૂત કરે છે અને કબજીયાત, ગેસ અને એસિડિટી જેવી સમસ્યામાં રાહત આપી શકે છે.

બ્લડ સુગર કંટ્રોલ
વાસી રોટલીનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ તાજી રોટલીની તુલનામાં ઓછો હોય છે. પ્રતિરોધક સ્ટાર્ચને કારણે, તે ગ્લૂકોઝને ધીમે-ધીમે બ્લડમાં છોડે છે, જેનાથી બ્લડ સુગરમાં વધારો થવાની સંભાવના ઘટી જાય છે. આ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

શરીરને પહોંચાડશે ઠંડક
આયુર્વેદ અનુસાર વાસી રોટલીને ઠંડા દૂધ કે દહીંની સાથે સવારે ખાવાથી શરીરની ગરમી ઓછી થાય છે અને તે ઠંડક પ્રદાન કરે છે. આ ગરમીની સિઝનમાં વિશેષ રૂપથી લાભકારી માનવામાં આવે છે.

વજન ઘટાડવામાં સહાયક
પ્રતિરોધક સ્ટાર્ચ અને ફાઇબરને કારણે વાસી રોટલી ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે, જેનાથી તમે ઓવરઇટિંગથી બચો છે અને તે વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
 

