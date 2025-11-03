પેટનું કેન્સર થવા પર શરૂઆતમાં જોવા મળે છે આ ગંભીર લક્ષણ, સામાન્ય સમજવાની ભૂલ ન કરો
Early symptoms of stomach cancer; પેટના કેન્સરનું નિદાન ઘણીવાર મોડું થાય છે કારણ કે લોકો શરૂઆતના લક્ષણોને પેટની સામાન્ય સમસ્યા સમજી લે છે. ચાલો લક્ષણો વિશે નિષ્ણાત પાસેથી જાણીએ.
પેટનું કેન્સર એક ગંભીર પરંતુ ધીમે-ધીમે વધનાર બીમારી છે, જેની ઓળખ શરૂઆતી તબક્કામાં થતી નથી. તેનું કારણ છે કે શરૂઆતી લક્ષણ સામાન્ય પેટની સમસ્યાઓ જેમ કે ગેસ, એસિડિટી કે અપચા જેવા હોય છે. ઘણીવાર લોકો આ સંકેતોને સામાન્ય માની નજરઅંદાજ કરે છે, જેનાથી કેન્સર વધી જાય છે અને સારવાર મુશ્કેલ બની જાય છે.
પેટનું કેન્સર હોવા પર જોવા મળે છે આ લક્ષણ
પેટમાં બળતરા અને ગેસની સમસ્યાઃ પેટ કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણોમાં સતત અપચો, જમ્યા બાદ પેટ ભારે થવું કે દુખાવો થવો સામેલ છે. જો વ્યક્તિને સતત આવો અનુભવ થાય કે ભોજન સારી રીતે પચી રહ્યું નથી કે પેટમાં બળતરા કે ગેસની સમસ્યા રહે છે તો આ એક ચેતવણીનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સિવાય કોઈ કારણ વગર વજન ઝડપથી ઘટવું અને ભૂખમાં ઘટાડો પણ પેટ કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે.
વારંવાર ઉબકા કે ઉલટી: દર્દીઓને વારંવાર ઉબકા કે ઉલટીનો અનુભવ થાય છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ઉલટીમાં લોહી પણ હોઈ શકે છે. આ પેટના અસ્તરમાં ગંભીર ફેરફાર સૂચવી શકે છે. ગળવામાં મુશ્કેલી અથવા ખૂબ ઓછું ખોરાક ખાધા પછી પણ પેટ ભરેલું લાગવું એ પણ પેટના કેન્સરના લક્ષણો હોઈ શકે છે.
થાક અને નબળાઈઃ કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં થાક અને નબળાઈનો અનુભવ થવો સામાન્ય ચે, કારણ કે શરીરને જરૂરી પોષક તત્વો મળી શકતા નથી. આ લક્ષણ લાંબા સમય સુધી રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
શું છે બચાવના ઉપાય?
પેટના કેન્સરની જેટલી જલ્દી ઓળખ થાય છે, સારવારની સફળતાની સંભાવના એટલી વધી જાય છે. તેથી કોઈ વ્યક્તિને લાંબા સમય સુધી અપચો, ભૂખ ઓછી લાગવી, વજન ઘટવું કે પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ રહે છો તો તેને નજરઅંદાજ કર્યા વગર નિષ્ણાંતની સલાહ લેવી જોઈએ. સમય પર તપાસ અને સારવારથી જીવન બચાવી શકાય છે. એન્ડોસ્કોપી, સીટી સ્કેન કે બાયોસ્પી જેવા ટેસ્ટ દ્વારા પેટના કેન્સરનું પ્રારંભિક નિદાન સંભવ છે.
NOTE: આ લેખ માત્ર સામાન્ય જાણકારી માટે છે. તેને સૂચન તરીકે લો. કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી પર અમલ કરતા પહેલા ડોક્ટર કે કોઈ નિષ્ણાંતની સલાહ જરૂર લો.
