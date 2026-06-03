/Blood Pressure: સવારે આ સમયે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશો તો પરફેક્ટ રિડીંગ આવશે, 99 ટકા લોકો બીપી ચેક કરવામાં કરે છે આ ભુલ

When to Check Blood Pressure: હાઈ બ્લડપ્રેશરની બીમારી આજના સમયમાં ઝડપથી વધી રહી છે. હાઈ બ્લડપ્રેશરને હાઇપરટેન્શન પણ કહેવાય છે. ઘરમાં જો કોઈ વ્યક્તિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તો તેમનું બીપી અમુક સમયે ચેક કરતા રહેવું પડે છે. લોકો પોતાના ઘરમાં બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનું મશીન પણ રાખતા હોય છે. કારણ કે અમુક સમયે દર્દીનું બ્લડપ્રેશર ચેક કરતા રહેવું જરૂરી હોય છે. પરંતુ બીપીનું રીડિંગ બરાબર આવે તે માટે યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. આજે તમને જણાવીએ બ્લડપ્રેશર કેવી રીતે અને કયા સમયે ચેક કરો તો પરફેક્ટ રીડિંગ આવે.
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવું હોય તો સમય અને બ્લડપ્રેશર ચેક કરવાની રીત બંને યોગ્ય હોવા જરૂરી છે. જો તમે ખોટા સમયે અને ખોટી રીતે પોતાનું બ્લડપ્રેશર ચેક કરો છો બીપીનું રીડિંગ પણ ખોટું આવે છે. 99 ટકા લોકો બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવામાં ભુલ કરતાં હોય છે. લોકો એવું કરે છે કે જ્યારે અચાનક માથું દુખે, ગભરામણ થાય, ચક્કર આવે ત્યારે બીપી તુરંત ચેક કરવા લાગે છે. પરંતુ આ સમયે તો બીપી વધારે જ આવે છે. ખરેખર બીપી હાઈ છે કે નહીં તે જાણવું હોય તો ખાસ સમયે બીપી ચેક કરવું.
બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનો સાચો સમય
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર બ્લડ પ્રેશરના દર્દીનું બીપી ચેક કરવું હોય તો એવા સમયે બીપી ચેક કરો જ્યારે શરીર રિલેક્સ મોડમાં હોય. બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનો સૌથી સારો સમય સવારે 9 વાગ્યા સુધીનો હોય છે. આ સમયે શરીર રિલેક્સ હોય છે અને આરામ પણ કરેલો હોય છે. આ સમયે બીપી ચેક કરવું.
બીપી ચેક કરતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
- બ્લડ પ્રેશર ચેક કરતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે પેટ ભરેલું ન હોય. એટલે કે બીપી ચેક કરવાની 30 મિનિટ પહેલાથી કંઈ ખાધું ન હોવું જોઈએ.
- એક્સરસાઈઝ કર્યા પછી કે વોક કર્યા પછી તુરંત પણ બીપી ચેક કરવું નહીં.
- બીપી ત્યારે ચેક કરવું જ્યારે તમે ચા કે કોફી જેવી કેફીનવાળી વસ્તુઓ ન પીધી હોય.
- બીપી ચેક કરતાં પહેલા યૂરિન પાસ કરી લેવું અને પછી જ બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવું.
ઉપર જણાવ્યા અનુસારની વાતોનું ધ્યાન રાખી બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશો તો સાચું રિડીંગ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)