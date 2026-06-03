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  • /Blood Pressure: સવારે આ સમયે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશો તો પરફેક્ટ રિડીંગ આવશે, 99 ટકા લોકો બીપી ચેક કરવામાં કરે છે આ ભુલ

Blood Pressure: સવારે આ સમયે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશો તો પરફેક્ટ રિડીંગ આવશે, 99 ટકા લોકો બીપી ચેક કરવામાં કરે છે આ ભુલ

When to Check Blood Pressure: ઘરમાં જો કોઈને હાઈ બ્લડપ્રેશર હોય તો આ વાત જાણવી તમારા માટે જરૂરી છે. આજે તમને બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનો સાચો સમય અને સાચી રીત જણાવીએ. આ રીતે ચેક કરવાથી સાચું રિડીંગ મળે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:26 AM IST
Blood Pressure: સવારે આ સમયે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશો તો પરફેક્ટ રિડીંગ આવશે, 99 ટકા લોકો બીપી ચેક કરવામાં કરે છે આ ભુલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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