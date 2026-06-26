/લીવર કેન્સર અને સિરોસિસ બંને એક કે અલગ ? જાણો લીવરની 2 સૌથી ગંભીર બીમારી કયા કારણે થાય ?

Liver cirrhosis and Liver Cancer: લીવર આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. લીવર સંબંધિત બીમારીઓમાં લીવર કેન્સર અને લિવર સિરોસિસને સૌથી ગંભીર બીમારી માનવામાં આવે છે. જોકે ઘણા લોકો એવા હોય છે જે લીવર સિરોસિસને કેન્સર માની લે છે. પરંતુ હકીકતમાં સિરોસિસ અને કેન્સર બંને અલગ બીમારી છે અને બંનેના લક્ષણો પણ અલગ અલગ હોય છે. આજે તમને જણાવી લીવર સિરોસિસ અને લીવર કેન્સર વચ્ચે શું તફાવત હોય ?
લીવર સંબંધિત અલગ અલગ સમસ્યાઓમાં સિરોસિસ અને લીવર કેન્સરને સૌથી ગંભીર બીમારી ગણાય છે. મેડિકલ સાયન્સ અનુસાર આ બંને અલગ અલગ સ્થિતિ છે. બંને બીમારી એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે. લીવર સંબંધિત આ ગંભીર બીમારીઓના લક્ષણો એક જેવા હોઈ શકે છે પરંતુ બંને સમસ્યા એકબીજાથી ખૂબ અલગ છે.
લીવર સીરોસીસ એટલે શું ?
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર સિરોસિસ જ એક ક્રોનિક અને પ્રોગ્રેસીવ લીવર ડિસીઝ છે. જેમાં લીવરના સ્વસ્થ ટિશ્યૂ ધીરે ધીરે નષ્ટ થાય છે અને તેની જગ્યાએ સ્કાર ટીસ્યૂ બને છે. લીવર સિરોસિસમાં લીવર ધીરે ધીરે કઠણ થવા લાગે છે અને તેનું કામ પ્રભાવિત થઈ જાય છે. લીવર સિરોસિસ થવાનું મુખ્ય કારણ દારૂનું સેવન, હેપીટાઇટિસ બી અને હેપેટાઇટિસ સી ઇન્ફેક્શન હોઈ શકે છે. ઘણા કેસમાં ફેટી લીવરના કારણે પણ લીવર સિરોસિસ થાય છે.
સિરોસિસના શરૂઆતી લક્ષણો
શરીરમાં સતત થાક
ભૂખ ન લાગવી
વજન ઘટી જવું
પેટમાં સોજો
સ્કીન અને આંખનો રંગ બદલવો
લીવર કેન્સર એટલે શું ?
લીવર કેન્સરને મેડિકલ ભાષામાં હેપેટોસેલુલર કાર્સિનોમા કહેવાય છે. આ એવી સ્થિતિ છે જેમાં લીવરની કોશિકાઓ અનિયંત્રિત રીતે વધવા લાગે છે અને ઘાતક ટ્યુમર બનાવે છે. લીવર સિરોસિસની સમસ્યા વધે તો તે કેન્સરનું રૂપ લઈ શકે છે. લીવર સિરોસિસ કેન્સરનું રિસ્ક વધારી શકે છે.
લીવર કેન્સરના લક્ષણો
પેટની જમણી તરફ દુખાવો થવો કે ભારેપણું લાગવું
શરીરનું વજન અચાનક ઘટવું
શરીરમાં નબળાઈ
ભૂખ મરી જવી
કમળો થવો
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)