Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /લીવર કેન્સર અને સિરોસિસ બંને એક કે અલગ ? જાણો લીવરની 2 સૌથી ગંભીર બીમારી કયા કારણે થાય ?

લીવર કેન્સર અને સિરોસિસ બંને એક કે અલગ ? જાણો લીવરની 2 સૌથી ગંભીર બીમારી કયા કારણે થાય ?

Liver cirrhosis and Liver Cancer: લીવર સિરોસિસ અને લીવર કેન્સર બંને લીવર સંબંધિત ગંભીર બીમારી છે. જો કે ઘણા લોકો સિરોસિસ અને કેન્સરને એક જ સમજે છે. પરંતુ હકીકતમાં બંને બીમારી અલગ અલગ છે અને તેના લક્ષણો પણ અલગ અલગ હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:07 PM IST
લીવર કેન્સર અને સિરોસિસ બંને એક કે અલગ ? જાણો લીવરની 2 સૌથી ગંભીર બીમારી કયા કારણે થાય ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં મળતી 3 સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત 7 લાખથી શરૂ, દૈનિક ઉપયોગ માટે શ્રેષ્ઠ
Electric Car India41 min ago
2
Diabetes Symptoms42 min ago
3
Tea42 min ago
4
Champat Rai resignation1 hr ago
5
Ketan Agarwal1 hr ago