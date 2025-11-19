Fatty Liver Most Common Symptoms: ફેટી લિવરના 5 લક્ષણો જે તમે પોતે સમજી શકો છો, શરીરમાં થાય છે આ ફેરફાર
Fatty Liver Symptoms: ફેટી લિવરને ભલે લોકો સામાન્ય સમજી રહ્યાં હોય પરંતુ એ બીમારી સાયલન્ટ કિલર બની રહી છે. લિવરમાં ફેટ વધવાથી શરીરમાં કેટલાક લક્ષણ જોવા મળે છે, જેને ટેસ્ટ કરાવ્યા વગર પણ સમજી શકાય છે.
ભારતમાં ફેટી લિવરનો શિકાર ઘણા લોકો બની રહ્યાં છે. AIIMS ના ડોક્ટરો પ્રમાણે ફેટી લિરનું મોટું કારણ સિટિંગ જોબ, ફિઝિકલ એક્ટિવિટીની કમી અને બહારનું ભોજન છે. એટલે કે લાઇફસ્ટાઇલ ફેટી લિવરને જન્મ આપે છે. ફેટી લિવરને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે ધીમે-ધીમે લિવરની કામ કરવાની ક્ષમતા ઘટાડે છે. તેથી સમય રહેતા ફેટી લિવરની ઓળખ કરવી જરૂરી છે. તે માટે તમે ડોક્ટરની સલાહથી ટેસ્ટ કરાવી શકો છો. કેટલાક સામાન્ય લક્ષણોથી પણ ફેટી લિવરની માહિતી મેળવી શકાય છે.
ફેટી લિવરના 5 સામાન્ય લક્ષણ
પેટ પર ચરબી વધવીઃ ફેટી લિવરનું એક સામાન્ય લક્ષણ છે, જેને લોકો મેદસ્વિતા સમજી નદરઅંદાજ કરે છે. આ લક્ષણોમાં તમારી કમર પર ચરબીનો સમાવેશ થાય છે. પેટની ચરબીમાં વધારો એ ફેટી લીવરનું લક્ષણ છે અને તે પરીક્ષણ વિના પણ શોધી શકાય છે. ફેટી લીવરનો અર્થ એ છે કે તમારા લીવરની અંદર ચરબી જમા થઈ રહી છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે તમારું શરીર વધારાની ચરબી યોગ્ય રીતે સંગ્રહિત કરવામાં અસમર્થ છે. તેથી, તે તમારા લીવર, સ્વાદુપિંડ અને પેટ જેવા સ્થળોએ ચરબી જમા કરે છે.
કમરનું કદ વધવું - જો તમારી કમરનું કદ વધી રહ્યું છે, તો તમને ફેટી લીવર થવાની શક્યતા નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. આ લીવરમાં પહેલાથી જ ચરબી જમા થવાનો સંકેત છે, ભલે તમને કોઈ રોગ ન હોય અને અન્ય કોઈ લક્ષણો ન દેખાય.
સોજો - સમય જતાં લિવરમાં જમા થતી ચરબી બળતરાનું કારણ બને છે, જે તમારા લિવરને નુકસાન પહોંચાડે છે. આનાથી લીવર પર ડાઘ પેશી (ફાઇબ્રોસિસ) બને છે. સમય જતાં, આ ડાઘ પેશી તમારા લિવરને સંકોચાય છે અને તેનું કાર્ય ધીમું કરે છે. શરીરમાં સોજો આવવો એ પણ એક મુખ્ય લક્ષણ છે.
પેટમાં દુખાવો - જો તમને વારંવાર પેટની જમણી બાજુ દુખાવો થતો હોય, અથવા ખાધા પછી વધુ પડતો ગેસ અને એસિડિટીનો અનુભવ થતો હોય, તો તેનું કારણ લિવર સંબંધિત હોઈ શકે છે. પેટની જમણી બાજુના દુખાવાને અવગણવું જોઈએ નહીં. લાંબા સમય સુધી ઉલટી અને ઝાડા પણ ફેટી લિવરના લક્ષણો છે.
ગરદન કાળી પડવી અને મસાઃ જો તમારી ગરદનનું કદ વધી રહ્યું છે, તો તમને ફેટી લિવર હોઈ શકે છે. પાછળથી ગરદન કાળી પડવી એ પણ ફેટી લિવરની નિશાની છે. જો તમને તમારી ગરદન પર કાળા મસા અથવા ફોલ્લીઓ દેખાય છે, તો આ ફેટી લિવરની નિશાની છે. આને અવગણવું જોઈએ નહીં.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
