/Sore Throat: ગળાની ખરાશ મીઠાના પાણીના કોગળા કરો તો ખરેખર શું થાય જાણો ?

Sore Throat: વાતાવરણમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે અને આ સમયે શરદી, ઉધરસના કેસ વધી જાય છે. શરદી, ઉધરસ થાય એટલે ગળામાં તકલીફ થવા લાગે છે. અને ગળામાં તકલીફ થવાનું શરૂ થાય એટલે ઘરના લોકો મીઠાના પાણીથી કોગળા કરવાની સલાહ આપે છે. આ સલાહ સાંભળીને ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થતો હોય કે શું ખરેખર ગળાની તકલીફ મીઠાના પાણીથી મટી શકે ? જો તમને પણ આ પ્રશ્ન થતો હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ શું છે.
ગળાની તકલીફમાં મીઠાના પાણીથી ખરેખર ફાયદો થાય ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ગળાના સંક્રમણ કે ગળાની ખરાશની સમસ્યા હોય તો હૂંફાળા પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને કોગળા કરવા જોઈએ. મીઠાના પાણીથી કોગળા કરવાથી ગળાનો સોજો ઓછો થાય છે અને મીઠું ગળામાં આવેલા સોજા અને અસહજતાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે મીઠાના પાણીના કોગળા કરો પછી ગળામાં રાહતનો અનુભવ થાય છે.
મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી અન્ય ફાયદા કયા ?
ગળામાં જામેલો કફ સાફ થાય
હુંફાળા પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત કોગળા કરવાથી ગળામાં જામેલો કફ છૂટો પડે છે અને ઢીલો પડી બહાર નીકળી જાય છે. કફ નીકળી જવાથી શ્વાસ લેવામાં થતી સમસ્યાથી રાહત મળે છે.
બેક્ટેરિયા અને વાઇરસ દૂર કરે છે
વરસાદી વાતાવરણમાં રોગ ઉત્પન્ન કરતાં બેક્ટેરિયા અને વાયરસનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આવા વાયરસ અને બેક્ટેરિયા પાણી અને ખોરાકના માધ્યમથી શરીરમાં પણ જતા હોય છે. જો મીઠાના પાણીથી કોગળા કરવામાં આવે તો મોઢાની અને ગળાની સફાઈ થઈ જાય છે અને સંક્રમણ વધવાનું જોખમ ઓછું થઈ જાય છે.
મોંમાંથી આવતી વાસ ઓછી થાય છે
મીઠાના પાણીથી કોગળા કરવાથી મોઢામાં રહેલા બેક્ટેરિયાની સફાઈ થઈ જાય છે. મીઠાનું પાણી ઓરલ હાઇજિન સુધારે છે જેના કારણે શ્વાસની દુર્ગંધ અને મોઢામાંથી આવતી વાસ દૂર થાય છે.
મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાની સાચી રીત કઈ છે ?
મીઠાના પાણીથી કોગળા કરવા હોય તો સૌથી પહેલા પાણીને હુંફાળું ગરમ કરી લેવું. ત્યાર પછી પાણીને ગ્લાસમાં કાઢી તેમાં અડધી ચમચી મીઠું મિક્સ કરો. મીઠું પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે કોગળા કરવાનું શરૂ કરો. 15 થી 30 સેકન્ડ સુધી મીઠાના પાણીથી કોગળા કરતા રહેવું. દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત કોગળા કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)