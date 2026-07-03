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Sore Throat: ગળાની ખરાશ મીઠાના પાણીના કોગળા કરો તો ખરેખર શું થાય જાણો ?

Sore Throat: વરસાદી વાતાવરણના કારણે ગળામાં ખરાશની સમસ્યા થાય તો મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાનું કહેવામાં આવે છે. હવે ઘણા લોકોને આ ઘરેલુ નુસખાની ઉપયોગીતાને લઈને પ્રશ્નો હોય છે. તો ચાલો આજે આ પ્રશ્નોનો જવાબ તમને આપીએ.

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:46 PM IST
Sore Throat: ગળાની ખરાશ મીઠાના પાણીના કોગળા કરો તો ખરેખર શું થાય જાણો ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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