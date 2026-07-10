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બાળક કંઈ અટકાવે તો ધબ્બા મારવા કે ઊંધું લટકાવવા જેવા કામો કરવા નહીં, ડોક્ટર પાસેથી જાણો આ સ્થિતિમાં શું કરાય અને શું નહીં

Child Safety Tips for Parents: બાળક જ્યારે ઘુંટણીએ ચાલતું થાય એટલે ઘરની દરેક નાની-મોટી વસ્તુ તેના માટે રમકડાં બની જાય છે. રમતાં-રમતાં ઘણીવાર બાળક મોંમાં સિક્કા,રમકડાંના નાના પાર્ટસ, બટન જેવી નાની વસ્તુઓ નાખે છે તો નાક કે શ્વાસનળીમાં વસ્તુ ફસાઈ જવાની ઘટના બને છે. આ સ્થિતિમાં ગભરાયેલા માતા-પિતા ખોટા ઉપાયો અજમાવે છે, જેના કારણે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ખરેખર શું ન કરવું જોઈએ તે રાજકોટના કાન-નાક-ગળાના સર્જન ડૉ. હિમાંશુ ઠક્કર જણાવ્યું છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:11 PM IST
બાળક કંઈ અટકાવે તો ધબ્બા મારવા કે ઊંધું લટકાવવા જેવા કામો કરવા નહીં, ડોક્ટર પાસેથી જાણો આ સ્થિતિમાં શું કરાય અને શું નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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