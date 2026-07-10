/બાળક કંઈ અટકાવે તો ધબ્બા મારવા કે ઊંધું લટકાવવા જેવા કામો કરવા નહીં, ડોક્ટર પાસેથી જાણો આ સ્થિતિમાં શું કરાય અને શું નહીં

Child Safety Tips for Parents: બાળક નાનું હોય ત્યારે ઘણા પરાક્રમ કરે છે. જેમાં સૌથી વધુ ઘટના બનતી હોય છે નાના બાળકના ગળા, નાક કે શ્વાસનળીમાં વસ્તુ અટકી જવાની. બાળક તો અણસમજું હોય છે તેથી તેને નથી ખબર કે આવું થાય તો શું કરવું. એટલે આ સ્થિતિને સંભાળવાની અને બાળકને બચાવવાની જવાબદારી માતાપિતાની જ હોય છે. જો કે ગભરાયેલા માતાપિતા પણ એવી ભુલો કરે છે જેના કારણે બાળકની હાલત બગડી જાય. એટલા માટે નિષ્ણાંત પાસેથી જાણો કે આવી સ્થિતિ સર્જાય તો માતાપિતાએ શું કરવું અને શું ન કરવું જોઈએ.
રાજકોટના કાન, નાક, ગળાના નિષ્ણાંત ડૉ. હિમાંશુ ઠક્કરે ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યા અનુસાર સૌથી પહેલા તો માતાપિતાએ બાળકના ગળા, નાક કે શ્વાસનળીમાં કોઈ વસ્તુ ફસાઈ જાય તો તે વાતને સામાન્ય સમજવી નહીં. બાળક સાથે આવું થાય તો ઘરે તેને પ્રાથમિક રાહત મળે તેવા પગલા લઈ તુરંત ડોક્ટર પાસે લઈ જવું જોઈએ. કદાચ બાળકે કોઈ વસ્તુ અટકાવી ન હોય અને ગળી જાય તો પણ તેને કાઢવાનો પ્રયત્ન ઘરે કરવો નહીં. આ સાથે જ ઘરે શું કરવું અને શું નહીં તે ડો ઠક્કરે સ્પષ્ટ કર્યું છે.
બાળકના નાકમાં કોઈ વસ્તુ ફસાય તો શું ન કરવું?
- પિન, સળી, ચીમટી, હેરપિન જેવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરી જાતે કાઢવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં.
- નાકમાં આંગળી નાખીને વસ્તુ બહાર ખેંચવાનો પ્રયાસ ન કરવો.
- નાકમાંથી વસ્તુ કાઢવા માટે તેલ, ઘી, પાણી નાકમાં નાંખવું નહીં.
- બાળકને જોરથી નાક સાફ કરાવવા માટે દબાણ કરવું નહીં.
આ સ્થિતિમાં શું કરવું ?
બાળકના નાકમાં કોઈ વસ્તુ છે તો ગભરાઈને બાળકને ગભરાવી દેવું નહીં. બાળકને શાંત રાખવું અને તુરંત જ નજીકમાં હોય તેવા કાન, નાક, ગળાના નિષ્ણાંત ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું.
બાળકની શ્વાસનળીમાં વસ્તુ ફસાય તો શું ન કરવું?
- બાળકને પાણી કે અન્ય પ્રવાહી પીવડાવવું નહીં.
- ગળામાં આંગળી નાખીને ઉલટી કરાવવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં.
- બાળકને ઊંધું લટકાવીને હલાવવું કે ઠપકારવું નહીં.
આ સ્થિતિમાં શું કરવું ?
જો બાળકની શ્વાસનળીમાં કંઈ ફસાયું છે તો બાળકને શાંત કરી અને સમય બગાડ્યા વિના ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું.
બાળક જમતું હોય અને કોળીયો અટકી જાય તો શું કરવું?
જો બાળક કંઈ ખાતું હોય અને તેને કોળીયો અટકી જાય તો બાળકને શાંત રાખો અને ઉધરસ કરવા પ્રોત્સાહિત કરો. પણ જો બાળકને બોલવામાં સમસ્યા થતી હોય અને શ્વાસ ન લઈ શકે તો સમય બગાડ્યા વગર તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચવું. જો બાળકને કોળીયો અટક્યા પછી લાંબો સમય ઘરેલુ ઉપચારમાં કાઢવામાં આવે તો બાળક બ્લુ થવા લાગે છે અને આ સ્થિતિ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. તેથી ઘરે વધારે સમય બગાડવો નહીં.
બાળક સાથે દુર્ઘટના ન થાય તે માટે શું કરવું ?
- બાળક 3 વર્ષથી નાનું હોય તો તેને મગફળી, ચણા, પોપકોર્ન, દ્રાક્ષ જેવી વસ્તુઓ ખાવા ન આપો.
- જમતી વખતે બાળકને એક જગ્યાએ બેસાડો. દોડવું, રમવું કે હસવા જેવા કામ ન કરવા દો.
- સિક્કા, બટન, મણકા જેવી વસ્તુઓ નાના બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખવા.
- બાળક રમતું હોય તેની સાથે રહો જેથી કોઈ સમસ્યા થાય તો તુરંત પગલાં લઈ શકાય.
- નિષ્ણાંત ડોક્ટરને મળી આવી સ્થિતિમાં શું કરવું અને શું ન કરવું તેની જાણકારી માતા-પિતાએ લઈ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી એક્સપર્ટના મત આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)