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Healthy Cooking Oil: હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો રસોઈનું તેલ બદલો, જાણો કયા તેલમાં રસોઈ કરવી ?

Healthy Cooking Oil for Heart: દરેક પ્રકારના તેલ હાર્ટ માટે હાનિકારક નથી હોતા. હેલ્થ એક્સપર્ટની સલાહ અનુસાર જો રસોઈ માટે યોગ્ય તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો હાર્ટ હેલ્થી રહે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ હાર્ટ માટે કયા તેલને ડોક્ટર્સ સારું માને છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 10, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:21 AM IST
Healthy Cooking Oil: હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો રસોઈનું તેલ બદલો, જાણો કયા તેલમાં રસોઈ કરવી ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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