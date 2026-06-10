/Healthy Cooking Oil: હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો રસોઈનું તેલ બદલો, જાણો કયા તેલમાં રસોઈ કરવી ?

Healthy Cooking Oil for Heart: હૃદય સંબંધિત બીમારીઓનું જોખમ ધીરે ધીરે વધી રહ્યું છે. નાની ઉંમરમાં પણ હાર્ટ એટેક આવી જવાની ઘટના આ વાતની સાબિતી છે. ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને આહારના કારણે હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓનું જોખમ વધતું જાય છે. ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે તેઓ હેલ્ધી ડાયટ ફોલો કરે છે પરંતુ હેલ્ધી ડાયેટ એટલે કે ફળ અને લીલા શાકભાજી ખાવા એટલું પૂરતું નથી. હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે સંતુલિત આહાર લેવો જરૂરી છે અને સંતુલિત આહારમાં પ્રોટીન અને ફેટનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ખાસ કરીને જે તેલમાં રસોઈ બનતી હોય છે તેનું સૌથી વધુ મહત્વ હોય છે. મોટાભાગના લોકો એ વાત જાણતા નથી કે રસોઈમાં કહ્યું તેલ વાપરવાથી હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ ડોક્ટર્સ હેલ્ધી ફેટ માટે કયા તેલનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે.
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મોટાભાગે ફેટની વાત આવે એટલે લોકો તેલનો ઉપયોગ ટાળવાનું અથવા તો ઓછો કરવાની વાતને મહત્વ આપે છે પરંતુ આ એક ભૂલ છે. શરીર માટે હેલ્ધી ફેટ જરૂરી પણ છે તેથી તેલનો ઉપયોગ બંધ કરી દેવાની જરૂર નથી પરંતુ હાર્ટને મોનોસૈચુરેટેડ ફેટ્સ, પોલીઅનસૈચુરેટેડ ફેટ્સ અને ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ આપે તેવા ઓઇલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કારણ કે આ ત્રણ વસ્તુ હૃદય માટે સારી છે.
ભારતીય રાષ્ટ્રીય પોષણ સંસ્થાનની એક રિસર્ચ અનુસાર આહારનો 20 ટકા ભાગ ફેટથી ભરપૂર હોવો જોઈએ. પણ આ ફેટ કયા પ્રકારનું હોય તે જાણવું જરૂરી છે. તેલમાં મોનોસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ અને પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હોય છે જેને મુફફા અને પુફા કહેવાય છે જે હાર્ટ માટે હેલ્ધી હોય છે.
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હાર્ટ માટે ઓલિવ ઓઇલ, ગ્રાઉન્ડ નટ ઓઇલ, રાઈસ બ્રાન ઓઇલ જેવા કુકિંગ ઓઇલને હેલ્ધી માનવામાં આવે છે. આ તેલમાં મૂફા અને પૂફાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે હૃદય રોગનું જોખમ ઓછું કરવામાં અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા સંતુલિત રાખવામાં મદદ કરે છે. જેમાં રાઈસ બ્રાન ઓઇલ હોય છે તેમાં મુફા અને પુફા બંનેનું સંતુલન હોય છે. આ તેલનો સ્વાદ બદામ જેવો લાગે છે. જો તમારે કોઈ વસ્તુ ગ્રીલ કરવી હોય કે સોટે કરીને ખાવી હોય તો આ તેલ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. આ તેલને ગરમ કરવાની પણ જરૂર નથી હોતી તેથી તેલને ગરમ કર્યા પછી તેમાં ઉત્પન્ન થતા હાનિકારક કેમિકલની ચિંતા પણ નહીં રહે.
જોકે હૃદયને સ્વસ્થ રાખવા માટે ફક્ત તેલ બદલી લેવું પૂરતું નથી તેના માટે સંતુલિત આહાર લેવો જોઈએ. જેમકે આહારમાં શાકભાજી, ફળ, બીજ, અનાજ, ઓઇલ વગેરેનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ આવી ડાયટ હાર્ટને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)