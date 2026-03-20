Papaya In Summer: ઉનાળામાં આ લોકોએ ન ખાવું પપૈયું, ફાયદાને બદલે કરશે આડઅસર
Papaya In Summer: પપૈયું આમ તો ગરમ તાસીરનું ફળ છે તેમ છતાં ઉનાળામાં પપૈયું ખાઈ શકાય છે. બસ જે લોકોને અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોય તેમણે પપૈયું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
- ઉનાળામાં પપૈયું કોણે ન ખાવું?
- ઉનાળામાં પપૈયું ખાવાથી થતા ફાયદા
- પપૈયું ખાવાથી થતી આડઅસરો
Papaya In Summer: ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક કરે તેવી વસ્તુઓ ખાવાની ઈચ્છા વધારે છે. આ ઋતુમાં મળતા ફળ પણ ઠંડી તાસીરના અને પાણીવાળા હોય છે. જો કે એક ફળ એવું છે જેની તાસીર ગરમ છે પણ ઉનાળામાં ખાવાથી લાભ કરે છે. આ ફળ છે પપૈયું. પપૈયું એવું ફળ છે જેને ઉનાળામાં પણ ખાઈ શકાય છે. પપૈયું ખાવાથી શરીરને ફાઈબર, વિટામિન સી સહિતના પોષકતત્વો મળે છે. જો કે પોષકતત્વોથી ભરપુર પપૈયું અમુક લોકો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પાકું પપૈયું કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં આડઅસર કરી શકે છે. તેથી જે લોકોને આ પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હોય તેમણે પપૈયું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ સમસ્યાઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
પપૈયું ખાવાથી થતા ફાયદા
- પપૈયું એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે જેમને વજન ઓછું કરવું છે. પપૈયું ડાયટમાં સામેલ કરવાથી વેટલોસમાં મદદ મળી શકે છે.
- પપૈયું ખાવાથી સ્કિન હેલ્ધી અને સુંદર રહે છે. પપૈયાના એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ગુણ સ્કિન પ્રોબ્લેમથી બચાવ કરવામાં મદદ કરે છે.
- ઉનાળામાં પપૈયું ખાવાથી શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે. પપૈયાના પોષકતત્વો શરીરને હિહાઈડ્રેશનથી બચાવે છે.
ઉનાળામાં પપૈયું કોણે ન ખાવું ?
આયુર્વેદ અનુસાર પપૈયું ગરમ તાસીરનું ફળ છે. આ ફળ વધારે માત્રામાં એકસાથે અથવા રોજ ખાવામાં આવે તો પિત્ત વધી શકે છે. જે લોકોની પિત્ત પ્રકૃતિ હોય તેમણે ઉનાળામાં આ ફળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. નહીં તો તેમને એસિડિટી, પેટમાં બળતરા, સ્કિન પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.
કિડની રોગ
પપૈયું પોટેશિયમથી ભરપુર હોય છે. જે લોકોના શરીરમાં પોટેશિયમ ઓછું હોય તેમણે પપૈયું ખાવું જોઈએ પણ જે લોકોને કિડની સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યા હોય તેણે પપૈયું ખાવાનું વિચારવું પણ નહીં. પપૈયું ખાવાથી કિડનીની સમસ્યા વધી શકે છે.
ઇરિટેબલ બાઉલ સિંડ્રોમ
જે લોકોને ઈરિટેબલ બાઉલ સિંડ્રોમ એટલે કે સામાન્ય ભાષામાં પાચન સંબંધિત સમસ્યા કે વિકાર હોય તેમણે પણ પપૈયું ખાવાથી બચવું જોઈએ. પાચન તંત્ર નબળુ હોય તો પણ પપૈયું ખાવાનું ટાળવું. તેનાથી પેટમાં ગેસ, દુખાવો સહિતની તકલીફો થઈ શકે છે.
એલર્જી
પપૈયાની એલર્જી હોય તેમણે પણ પપૈયું ખાવું નહીં. એલર્જી હોય અને પપૈયું ખાવામાં આવે તો તેનાથી સ્કિન રેશિસ, ખંજવાળ, સોજા જેવી સમસ્યા વધી શકે છે.
ગર્ભવતી મહિલાઓ
ગર્ભાવસ્થા કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા નથી પરંતુ આ પરિસ્થિતિમાં પણ પપૈયું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. પપૈયાની ગરમ તાસીર ગર્ભવસ્થામાં આડઅસર કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
