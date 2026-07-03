/જાણો વરસાદ પડે પછી કેરી શા માટે ન ખાવી ? ચોમાસામાં કેરી સિવાય કયા ફળ ખાવા સારા ?

Monsoon And Mango: વરસાદ પડે એટલે મોટાભાગના લોકો કેરી ખાવાનું ટાળે છે. ઘણા લોકોને તેનું કારણ ખબર હોતી નથી. ચાલો આજે તમને જણાવીએ શા માટે ચોમાસામાં કેરી ખાવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે ? ચોમાસામાં કેરી ખાવાથી શું થાય ? અને ચોમાસામાં કેરી સિવાય કયા કયા ફળ ખાવા જોઈએ ? વરસાદ પછી પણ કેરી ખાવી હોય તો કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું... આવા બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ તમને આપીએ.
વરસાદ પડે પછી કેરી શા માટે ન ખાવી ?
સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે કેરી ચોમાસામાં શા માટે ન ખાવી ? તો તેનો જવાબ છે આયુર્વેદ અનુસાર કેરી ભારે આહાર છે એટલે કે તેને પચવામાં સમય લાગે છે. ચોમાસા દરમિયાન આપણી પાચન શક્તિ મંદ હોય છે. આ સમયે કેરી ખાવામાં આવે તો પાચનની તકલીફો વધી જાય છે. ચોમાસામાં કેરી ખાવી પણ હોય તો ઉનાળામાં ખાતા હોય તેના કરતાં ઓછી ખાવી જોઈએ.
વરસાદ પછી પણ કેરી ખાવી હોય તો શું કરવું ?
કેરી વરસાદ શરુ થઈ જાય પછી પણ ખાવી હોય તો કેરી ખાતા પહેલા તેને ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ પાણીમાં પલાળો. આ સિવાય ખાટી કેરી ખાવાનું ટાળવું. કેરીનો રસ કરો તો તેમાં એલચી પાવડર ઉમેરી દેવો જેથી પિત્ત શાંત થાય. ચોમાસામાં કેરીને દૂધ સાથે ખાવાનું ટાળવું.
ચોમાસામાં કેરી સિવાય કયા ફળ ખાઈ શકાય ?
ચોમાસામાં કેરી ન ખાવ તો સારું. વરસાદની ઋતુમાં નાશપતિ, જલદારુ, નાશપતિ, પપૈયા, દાડમ જેવા ફળ ખાવા જોઈએ. આ ફળ શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ જાળવે છે અને સરળતાથી પચે તેવા હોય છે. ચોમાસાની ઋતુના ફળ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે.
કોણે વરસાદમાં કેરી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ ?
- ચોમાસા દરમિયાન એવા લોકોએ કેરી ખાવાનું ટાળવું જેમને એસિડિટી હોય.
- સ્કિન સંબંધિત કોઈ સમસ્યા થઈ હોય તો પણ કેરી ખાવાનું ટાળવું.
- ડાયાબિટીસ હોય તેમણે પણ કેરી ખાવાનું ટાળવું.
- શરદી-ઉધરસ કે તાવ હોય તેવા લોકોએ પણ કેરી ખાવી નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)