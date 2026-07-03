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જાણો વરસાદ પડે પછી કેરી શા માટે ન ખાવી ? ચોમાસામાં કેરી સિવાય કયા ફળ ખાવા સારા ?

Monsoon And Mango: ચોમાસામાં કેરી ન ખવાય આ વાત તમે પણ સાંભળી હશે. પણ તમને ક્યારેય વિચાર આવ્યો છે કે આવું શા માટે છે ? કેરીનું ફળ જેવું ઉનાળામાં હોય તેવું જ ચોમાસામાં પણ રહે છે. તેમ છતાં ચોમાસામાં કેરી ખાવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે. આવું શા માટે છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:32 PM IST
જાણો વરસાદ પડે પછી કેરી શા માટે ન ખાવી ? ચોમાસામાં કેરી સિવાય કયા ફળ ખાવા સારા ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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