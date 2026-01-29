Plastic Tea Strainer: ચા પ્લાસ્ટિકની ગરણીથી ગાળવાથી બની જાય છે ઝેર, આવી ચા પીવાથી થતા નુકસાન વિશે વાંચો
Plastic Tea Strainer: ચા પીવાથી થતા નુકસાન વિશે ખૂબ વાતો થાય છે પરંતુ ચા બન્યા પછી તેને ગાળવામાં થતી ભુલ ચા ને ઝેર બનાવી શકે છે. જો તમે પણ આ ભુલ કરી રહ્યા હોય તો આજથી જ સુધારી લેજો.
Plastic Tea Strainer: જો તમારી સવારની શરુઆત પણ ગરમાગરમ ચા સાથે જ થાય છે અને ચાનું નામ આવતા જ તમને ચા પીવાનું મન થાય છે તો તમે ચા ના શોખીન છો. ઠંડીની ઋતુમાં ગરમાગરમ ચા પીવાથી ટેસડો પડી જાય છે. ઠંડીના દિવસોમાં તો લોકો એક ને બદલે 2, 3 વખત ચા પી લેતા હોય છે. જો કે ચા પીવાથી નુકસાન થાય તેવી વાતો ખૂબ થતી હોય છે પરંતુ ચા ના બંધાણી હોય તેમને ચા વિના ચાલતું નથી. સામાન્ય રીતે ચા પીવાથી થતા નુકસાનની જ ચર્ચા કરવામાં આવે છે. પરંતુ ચા ગાળવાની રીત વિશે વાત થતી નથી. જી હાં, ચા બન્યા પછી જો તમે ચા પ્લાસ્ટિકની ગરણીથી ગાળીને પીવો છો કે પીવડાવો છો તો તમે જીવનની સૌથી મોટી ભુલ કરી રહ્યા છો.
ગરમાગરમ ચા પ્લાસ્ટિકની ગરણીથી ગાળો તો ચા ઝેર બની જાય છે. નરી આંખે તેના કોઈ નુકસાન દેખાતા નથી પરંતુ જો તમે કાયમ માટે ચા ગાળવા પ્લાસ્ટિકની ગરણી યુઝ કરો છો તેનાથી શરીરને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. ચા ગાળવા માટે ઘરે, ચા ની કિટલી પર પ્લાસ્ટિકની ગરણીનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ ભુલ ગંભીર બીમારી માટે આમંત્રણ સાબિત થઈ શકે છે.
શા માટે ચા ગાળવા પ્લાસ્ટિકની ગરણી યુઝ ન કરવી ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ગરમ વસ્તુ પ્લાસ્ટિકના સંપર્કમાં આવ્યા પછી આપણા પેટમાં જાય તે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બની જાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ચા ગાળવા માટે પ્લાસ્ટિકની ગરણી જ નહીં ચા ના પ્લાસ્ટિકના કપ, પ્લેટ જેવી વસ્તુઓ પણ હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ચા ની ગરણી કારણ કે તેનો ઉપયોગ જ્યારે પણ ચા બને છે ત્યારે થતો હોય છે. જ્યારે પણ ગરમ ચા ગરણીમાં જાય છે ત્યારે પ્લાસ્ટિકના ઝેરી કેમિકલ ચા માં ભળે છે અને પછી આપણા શરીરમાં જાય છે. જેના કારણે બીમારીઓ થઈ શકે છે.
ચા માટેની પ્લાસ્ટિકની ગરણી
ચા માટે પ્લાસ્ટિકની ગરણીનો ઉપયોગ રોજ કરવાની ભુલ કરવી નહીં. કારણ કે તેના વધારે પડતા ઉપયોગથી માઈક્રોપ્લાસ્ટિકનું નિર્માણ થાય છે. જે ચા માં ભળી શરીરને નુકસાન કરે છે. જો કે ચા ની ગરણી જેટલી જ ખતરનાક પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ હોય છે. જ્યારે પણ ચા નું પાર્સલ કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ ગરમાગરમ ચા પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ભરીને આપવામાં આવે છે. આ ચા શરીર પર ખરાબ અસર કરે છે.
પ્લાસ્ટિકની ગરણીનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન
કેન્સરનું જોખમ
પ્લાસ્ટિકમાં મેટ્રોક્સામાઈન અને બિસ્ફેનોલ જેવા હાનિકારક રસાયણ હોય છે જે આપણા શરીરમાં કેન્સર ફેલાવાનું કામ કરે છે.
કિડની પર પ્રભાવ
ઘણી રિસર્ચમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પ્લાસ્ટિક કિડની પર પ્રતિકૂળ પ્રભાવ પાડે છે. તેનાથી કિડનીની ફિલ્ટરિંગની પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થાય છે.
પુરુષોમાં નપુંસકતા
પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવાથી પુરુષોમાં શુક્રાણુઓની સંખ્યા પર ખરાબ અસર પડે છે. તેથી પુરુષો માટે ગરમ વસ્તુ માટે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.
પાચન તંત્ર પર અસર
પ્લાસ્ટિકની ગરણીથી ગાળેલી ચા વારંવાર પીવાથી તેમાં રહેલા માઈક્રોપ્લાસ્ટિક આપણા આંતરડાના સ્વાસ્થ્યને ખરાબ કરે છે. તેના કારણે પાચનતંત્ર ખરાબ થઈ જાય છે.
મગજ પર પ્રભાવ
પ્લાસ્ટિકમાં રહેલા ખતરનાક રસાયણ મગજને નુકસાન કરી શકે છે. તેની અસર એકાગ્રતા અને યાદશક્તિ પર પડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
