Tamarind: આમલી છે સુપરફુડ, ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં કરી શકે છે મદદ, ફાયદા જાણી નવાઈ લાગશે

Tamarind Uses And Benefits: આમલીનો ઉપયોગ તમે પણ ચટણી બનાવવા માટે કરતાં હશો. પણ શું તમે જાણો છો કે આમલી બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવાથી લઈ સ્કિન પર ગ્લો લાવવા સુધીના ફાયદા કરી શકે છે ? નથી જાણતાં તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:08 PM IST
Tamarind Uses And Benefits: આમલીનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થતો હોય છે. મોટાભાગે લોકો આમલીનો ઉપયોગ ચટણી બનાવવામાં અને વાનગીમાં ખટાશ માટે કરતાં હોય છે. જો કે આમલી ફક્ત 2 વસ્તુ માટે જ ઉપયોગી નથી. આમલી ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય લાભ પણ થઈ શકે છે. આમલીનો ઉપયોગ ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા જેવી સમસ્યામાં પણ કરી શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આમલીથી હેલ્થને થતા ફાયદાઓ વિશે. 

ડાયાબિટીસમાં આમલી

ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે આમલી લાભકારી છે. ડાયાબિટીસમાં પેશન્ટને તેનું બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવાની ચિંતા હોય છે. આ ચિંતાથી મુક્ત થવું હોય તો આમલી મદદ કરી શકે છે. આમલી ખાવાથી બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. શરીરમાં કાર્બ્સ વધે એટલે શુગર સ્પાઈક થાય છે. આમલી શરીરમાં કાર્બ્સને જ કંટ્રોલ કરી લે છે જેના કારણે શુગર સ્પાઈકથી બચી શકાય છે. ડાયાબિટીસમાં આમલીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો આમલીનું જ્યૂસ ખાંડ વિના લઈ શકો છો.

વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરશે

આમલીનું સેવન કરવાથી સ્થૂળતા ઓછી કરવામાં પણ મદદ મળે છે. કારણ કે આમલીમાં ટાર્ટરિક એસિડ હોય છે જે આપણા શરીરમાંથી ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. આ સિવાય આમલીમાં રહેલું એસિડ શરીરમાં વધતાં ફેટને રોકે છે. આમલીનું પાણી પીવાથી ક્રેવિંગ કંટ્રોલમાં રહે છે અને કેલેરી ઈંટેક ઘટી જાય છે. જેના કારણે વેટ લોસ ઈઝી થઈ જાય છે. 

સ્કિનને થતા ફાયદા

આમલીથી સ્કિન પર પણ ગ્લો આવી શકે છે. આમલીમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ફ્રી રેડિકલ્સથી સ્કિનને થતા નુકસાનને અટકાવે છે. નુકસાન થતું અટકે એટલે સ્કિન પર ગ્લો વધે અને સ્કિન વધારે સુંદર દેખાય છે. 

આ સિવાય આમલીમાં વિટામિન સી ભરપુર માત્રામાં હોય છે. વિટામિન સી શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. ઈમ્યૂન સિસ્ટમ સારી હોય તો બીમારીથી બચી શકાય છે. આમલીનો ઉપયોગ કરવાથી શરીરને આવા લાભ થઈ શકે છે. પરંતુ કોઈ ગંભીર સમસ્યા પહેલાથી હોય તો આમલીનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

