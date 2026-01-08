Prev
Kulthi Dal: કિડની સ્ટોનમાં દવાની જેમ અસર કરશે કુલથી દાળ, પથરીને ઓગાળી કાઢી નાખશે શરીરમાંથી

Kulthi Dal Benefits: કુલથી દાળ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. જે લોકોને કિડની સ્ટોન હોય તેમણે આ દાળ રોજ ખાવી જોઈએ. તેનાથી પથરી શરીરમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. આ દાળ ઠંડીની ઋતુમાં શરીરને અન્ય લાભ પણ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ દાળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:52 AM IST

Kulthi Dal Benefits: શિયાળામાં શરીરને એનર્જી મળે તેવી વસ્તુનું સેવન કરવામાં આવે છે. મોટાભાગે આ ઋતુમાં એવી વસ્તુઓ ખવાતી હોય છે જેની તાસીર ગરમ હોય. આજે તમને એક એવી દાળ વિશે જણાવીએ જે ઉત્તરાખંડ અને દક્ષિણ ભારતની પ્રખ્યાત દાળ છે. આ દાળ ખાવાથી શરીરને એનર્જી પણ મળે છે ઠંડીથી રક્ષણ પણ થાય છે અને જો કિડની સ્ટોનની સમસ્યા હોય તો તેમાં પણ આ દાળ ફાયદો કરે છે. આ દાળ ખાવાથી પથરી ઓગળીને શરીરમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. સાથે જ અન્ય રોગથી પણ રક્ષણ થાય છે. તો ચાલો જાણીએ આ દાળ કઈ છે. 

જે દાળની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે કુલથી દાળ. ઉત્તરાખંડ અને દક્ષિણ ભારતમાં કુલથી દાળનું ઉત્પાદન અને ઉપયોગ સૌથી વધુ થાય છે. અહીં આ દાળ મુખ્ય આહાર પણ છે તેને હોર્સ ગ્રામ પણ કહેવામાં આવે છે. આયુર્વેદ અનુસાર સાધારણ દેખાતી આ દાળ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે શિયાળામાં આ દાળ ખાવામાં આવે તો લાભ થાય છે. 

કુલથી દાળની તાસીર ગરમ હોય છે અને આ દાળ વાત તેમજ કફ દોષને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે. ખાસ તો આ દાળ કીડની સ્ટોન માટે વરદાન સમાન છે. જો તમે ભૂલથી દાળને ડાયટમાં સામેલ કરો છો તો તેનાથી તમને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના લાભ થઈ શકે છે. 

કુલથી દાળ ખાવાના ફાયદા 

- કુલથી દાળ ખાવાથી શરીરને અંદરથી ગરમી મળે છે. શિયાળામાં આ દાળ ખાવાથી શરીરને ગરમાવો મળે છે અને એનર્જી પણ વધે છે. 

- કુલથી દાળ ખાવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે જે લોકોનું વજન વધારે હોય તેમના માટે આધાર વરદાન છે. જો તમે બપોરના ભોજનમાં આ દાળનો સમાવેશ કરો છો તો તમને લાંબા સમય સુધી ભૂખ લાગતી નથી. આ દાળમાં પૌષ્ટિક તત્વો સૌથી વધુ હોય છે. 

- કુલથી દાળ કફ અને વાત દોષને સંતુલિત કરે છે શિયાળામાં વાત દોષની વૃદ્ધિ થઈ જાય છે અને કફની સમસ્યા પણ પરેશાન કરે છે તેવામાં આ દાળ ખાવાથી શરીરનો વાત અને કફ દોષ સંતુલિત રહે છે. 

- કુલથી દાળમાં ભરપૂર માત્રામાં લીથોટ્રિપ્ટિક ગુણ હોય છે જે પથરી તોડી તેને ગળાવવામાં મદદ કરે છે. પથરીની સમસ્યા હોય તો કુલથી દાળનું સેવન કરી શકાય છે. તેનાથી પથરી તૂટીને શરીરમાંથી નીકળી જાય છે. 

કેવી રીતે ખાવી કુલથી દાળ ?

કુલથી દાળને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવી. બીજા દિવસે સવારે આ દાળને બાફીને ઉપયોગમાં લેવી. કુલથી દાળને તમે ફણગાવીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો તેના માટે રાત્રે દાળને પલાળી દો અને બીજા દિવસે તેને પાણીમાંથી કાઢી કપડામાં બાંધી દો જેથી તેમાં અંકુર ફૂટી જશે. ત્યાર પછી પણ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

