Larynx Cancer: કંઠસ્થાનના કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો, આ કેન્સરથી બચવા કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણી લો

Larynx Cancer Symptoms: કંઠસ્થાન જેને અંગ્રેજીમાં લૈરિંગ્સ કહેવાય છે તે ગળાની એક નળી હોય છે જે બોલવા, શ્વાસ લેવા અને કંપન પેદા કરવામાં મદદ કરે છે. આ નળીના કેન્સરના કેસ વધારે જોવા મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ લૈરિંગ્સ કેન્સરના લક્ષણ અને સારવાર વિશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:53 PM IST

Larynx Cancer Symptoms: બોલવું, પોતાની લાગણી વ્યક્તિ કરવી બધાને પસંદ છે પરંતુ આ બધું કેવી રીતે શક્ય બને છે જાણો છો ? આપણા ગળામાં લૈરિંગ્સ હોય છે જેને કંઠસ્થાન કહેવામાં આવે છે. આ નળીના માધ્યમથી બોલવું, શ્વાસ લેવું બધું શક્ય બને છે. તેને સ્વરયંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. આ નાનકડી નળીનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કારણ કે આ નળીના કારણે ભોજન કરવું, શ્વાસ લેવો, કંપન પેદા કરવામાં મદદ મળે છે અને આપણે બોલી શકીએ છીએ. 

સ્વરયંત્ર સેંસિટિવ હોય છે અને તેમાં ખરાબી આવી જાય તો અનેક સમસ્યા થઈ શકે છે. સ્વરયંત્રની સામાન્ય સમસ્યામાં ગળામાં ખરાશ અને સંક્રમણ સામાન્ય છે. વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય ત્યારે આવું થાય છે. પરંતુ સ્વરયંત્રમાં વારંવાર સમસ્યા થતી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. આ સિવાય જો તમારું ગળું વારંવાર સુકાતું હોય, ઉધરસ આવતી હોય, બોલવામાં સમસ્યા થતી હોય, ખોરાક ખાવામાં સમસ્યા થતી હોય તો તે સ્વરયંત્રના કેન્સરનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. 

સ્વરયંત્રમાં કેન્સર હોવાના કેસ ધીરે ધીરે વધી રહ્યા છે. આ કેન્સર થવાનું મુખ્ય કારણ સિગરેટ પીવી, સ્ટ્રેસ, ઊંચા અવાજે બોલવું, દારુ પીવો વગેરે હોય છે. આ કેન્સરમાં વોકલ કોર્ડ્સ પર ગાંઠ બની જાય છે જેના કારણે બોલવામાં, ખોરાક ખાવામાં, પાણી પીવામાં પણ તકલીફ પડવા લાગે છે. 

સ્વરયંત્ર કે સ્વર પેટીમાં કેન્સર જેવી ગંભીર સમસ્યા ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું હોય તો હેલ્ધી જીવનશૈલી અપનાવવી જોઈએ. તળેલી વસ્તુઓ ઓછી ખાવી, મસાલેદાર વસ્તુઓ ન ખાવી, વધારે પડતું ઠંડું ન પીવું, દારુ, સિગરેટ જેવા વ્યસન છોડી દેવા. 

આ સિવાય જ્યારે પણ ગળામાં તકલીફ જેવું લાગે ત્યારે મધ, તુલસી, આદુ, મુલેઠી જેવી વસ્તુઓનું સેવન કરવું. તેનો કાઢો બનાવીને પીવામાં આવે તો પણ તે ગળા માટે ઔષધી સમાન કામ કરે છે. 

શરીરને હેલ્ધી રાખવા માટે સ્ટ્રેસથી બચો અને પુરતી ઊંઘ કરો. સવારે અને સાંજે યોગ અને કસરતો કરો. નિયમિત રીતે પ્રાણાયામ, કપાલભાતિ, મત્સ્યાસન, ઉત્તાનાસન કરી શકાય છે. હુંફાળુ પાણી પણ લૈંરિંગ્સ માટે વરદાન છે. ગળામાં દુખાવો રહેતો હોય ત્યારે હુંફાળા પાણીથી કોગળા કરવા જોઈએ. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

