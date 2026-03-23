Leg Swelling: 4 ગંભીર રોગની શરુઆતનું લક્ષણ હોય શકે પગના સોજા, વારંવાર સોજા ચઢતા હોય તો ઈગ્નોર ન કરતાં

ગુજરાતી ન્યૂઝHealthLeg Swelling: 4 ગંભીર રોગની શરુઆતનું લક્ષણ હોય શકે પગના સોજા, વારંવાર સોજા ચઢતા હોય તો ઈગ્નોર ન કરતાં

Leg Swelling Causes: બંને પગમાં સોજા રહે કે કોઈ એક પગમાં સોજો રહેતો હોય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. ઘણીવાર પગમાં આવતા સોજા શરીરમાં વધતાં 4 ગંભીર રોગનું શરુઆતી લક્ષણ પણ હોય શકે છે. આ 4 ગંભીર સમસ્યા કઈ કઈ છે તે જાણો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 23, 2026, 12:20 PM IST
  • પગમાં આવતા સોજા શરીરમાં વધતાં 4 ગંભીર રોગનું શરુઆતી લક્ષણ.
  • જો વારંવાર પગમાં સોજા આવતા હોય તો ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
  • જોકે એવું પણ નથી કે દરેક વખતે પગમાં સોજો ગંભીર સમસ્યાના કારણે જ હોય.

Leg Swelling Causes: પગમાં ઘણી વખત સોજા આવી જતા હોય છે. ઘૂંટણથી નીચે અને ખાસ તો પંજાથી ઘૂંટી સુધીના ભાગમાં સોજો આવે તેના અલગ અલગ કારણો હોઈ શકે છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં લાંબા સમય સુધી બેસવાનું કે ઉભા રહેવાનું થાય ત્યારે પણ પગમાં સોજા રહેતા હોય છે. આ સિવાય પગમાં ઈજા થઈ હોય ત્યારે અને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પગમાં સોજા આવતા હોય છે. પગમાં સોજા આવવાના આ સામાન્ય કારણો છે આ કારણનું સમાધાન થઈ જાય એટલે સોજા પણ ઉતરી જાય છે. પરંતુ પગના સોજા ઘણી વખત શરીરમાં વધતી ચાર ગંભીર સમસ્યાનું પણ લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો વારંવાર પગમાં સોજા આવતા હોય અથવા તો સોજો લાંબા સમયથી ઉતરતો ન હોય તો તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં અને તુરંત જ હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી લેવું. 

હાર્ટ, કિડની અને લીવર સંબંધિત ગંભીર બીમારીનું એક લક્ષણ પગમાં આવતા સોજા પણ હોય છે. જોકે એવું પણ નથી કે દરેક વખતે પગમાં સોજો ગંભીર સમસ્યાના કારણે જ હોય. પરંતુ પગમાં વારંવાર સોજો આવે અથવા તો રાતના સમયે સોજો આવે અને દિવસે ઓછો થઈ જાય તેવા ફેરફાર પણ જોવા મળે તો તે ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. 

કિડની સંબંધિત સમસ્યા 

શરીરની કિડની બરાબર કામ કરતી ન હોય અથવા તો કિડનીમાં કોઈ તકલીફ થઈ હોય ત્યારે પણ પગમાં સોજા આવતા હોય છે. કિડની સંબંધિત ગંભીર સ્થિતિ સર્જાય ત્યારે શરીરમાં પાણી અને મીઠું એકત્ર થવા લાગે છે. શરીરમાં વધતું ફ્લુઇડ સૌથી પહેલા પંજાથી ઘૂંટી સુધીના ભાગમાં એકત્ર થાય છે જેના કારણે આ ભાગ સોજી જાય છે. કિડની તકલીફ હોય ત્યારે પગમાં સોજાની સાથે પેશાબમાં ફેરફાર, વજન વધી જવું અને થાક લાગવા જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. 

લીવરની સમસ્યા 

આપણા શરીરમાં લીવર સંબંધિત કોઈ સમસ્યા થાય ત્યારે પણ પગમાં સોજા દેખાય છે. લીવરની ગંભીર સમસ્યા શરૂ થઈ ગઈ હોય ત્યારે પગમાં સોજા ઉપરાંત પેટમાં સોજો, ત્વચા પીળી પડી જવી અને ભૂખ ન લાગવા જેવી ફરિયાદો પણ જોવા મળે છે. પગમાં સોજાની સાથે આવી તકલીફો પણ જણાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. 

હાર્ટ પ્રોબ્લેમ 

પગના સોજા હૃદયની નબળાઈ કે હાર્ટ ફેલ્યોર જેવા જોખમનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. વ્યક્તિનું હૃદય નબળું પડતું હોય ત્યારે પણ તેને પગમાં સોજા રહે છે. તેનું કારણ પણ હોય છે કે શરીરમાં તરલ પદાર્થ વધારે જમા થતો હોય છે. હૃદય નબળું પડી રહ્યું હોય અથવા તો હાર્ટ સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા હોય ત્યારે પગમાં સોજાની સાથે શ્વાસ ફૂલી જવો, થાક લાગવો, વજન વધી જવું જેવી તકલીફો જોવા મળે છે 

સ્નાયુ અને નસોની નબળાઈ 

વધતી ઉંમરે લોકોને પગમાં સોજા રહેવાનું કારણ સ્નાયુ અને નસોની નબળાઈ પણ હોય છે. ઉંમરના કારણે વ્યક્તિને સંબંધિત સમસ્યા થઈ જતી હોય છે જેના કારણે પગમાં સોજા રહે છે. આ સ્થિતિ ઉપર જણાવેલી ત્રણ સમસ્યા જેટલી ગંભીર નથી પરંતુ વધતી ઉંમરે સ્નાયુ અને નસોની નબળાઈ પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. 

પગના સોજાની સાથે જો પગમાં દુખાવો થતો હોય, ત્વચા લાલ થઈ જતી હોય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હોય અથવા તો વજનમાં અચાનક વધારો થવા લાગે તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી તપાસ કરાવી લેવી અને ત્યાર પછી ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર સારવાર શરૂ કરી દેવી. 

પગના સોજા ઉતારવાનો ઘરેલુ ઉપાય 

જો આ ગંભીર સમસ્યાના કારણે પગનો સોજો ન હોય તો તે કેટલા ઘરેલુ ઉપાય કરવાથી ઉતરી જાય છે. જેમકે દિવસ દરમિયાન વધારે સમય સુધી પગ લટકાવીને ન બેસો. આરામ કરો ત્યારે પગની નીચે ઓશીકા રાખી દો જેથી પગ શરીર કરતાં ઉપર રહે. આમ કરવાથી સોજા ઉતરી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

