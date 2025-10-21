Pancreatic Cancer Symptoms: પગમાં જોવા મળતા આ 4 લક્ષણો આપે છે કેન્સર હોવાનો સંકેત, દર વર્ષે 10 લાખ લોકોને બનાવે છે શિકાર
Pancreatic Cancer: કેન્સરના કેસમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધારો થઈ રહ્યો છે. આવો તમને જણાવીએ કે પગમાં દેખાનાર લક્ષણ કેવા હોય છે, જેને જોઈ તમે તે વિશે જાણી શકો છો.
ભારતમાં દર વર્ષે લાખો લોકોને સ્વાદુપિંડનું કેન્સર (Pancreatic Cancer) થાય છે, અને તે મૃત્યુના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ રોગના પ્રથમ સંકેતો પગમાં જોવા મળે છે. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
સ્વાદુપિંડનું કેન્સર ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ તરફ દોરી શકે છે. આ એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં પગ અથવા પેલ્વિસની ડીપ નસોમાં લોહી ગંઠાવાનું બને છે, જેના કારણે પગમાં દુખાવો, સોજો અને લાલાશ થાય છે.
કેટલીકવાર, અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની ત્વચા સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થઈ જાય છે. અમેરિકન કેન્સર સોસાયટી અનુસાર, ઘણા દર્દીઓમાં આ બ્લડ ગંઠાઈ કેન્સરનું પ્રથમ સંકેત છે.
જો ગઠ્ઠો તૂટી જાય અને ફેફસાંમાં જાય, તો તે પલ્મોનરી એમબોલિઝમ તરફ દોરી શકે છે. આનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે અને છાતીમાં દુખાવો થાય છે. આ એક જીવલેણ સ્થિતિ છે અને તેને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે કેન્સરની સારવાર પછી મર્યાદિત હલનચલન, ખાસ કરીને કીમોથેરાપી અને સર્જરી, ગઠ્ઠો બનવાનું જોખમ વધારે છે.
કેન્સર ઉપરાંત, આનુવંશિક પરિસ્થિતિઓ, હોર્મોન થેરાપી, ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ, વેરિકોઝ નસો, સ્થૂળતા, ધૂમ્રપાન અને વૃદ્ધત્વ પણ ગંઠાવાનું જોખમ વધારે છે.
સ્વાદુપિંડનું કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે સ્વાદુપિંડમાં કોષો નિયંત્રણ બહાર વધે છે, ગાંઠો બનાવે છે. શરૂઆતના તબક્કામાં, તે સ્કેન પર અદ્રશ્ય હોય છે અને ઘણી દવાઓ સામે પ્રતિરોધક હોય છે.
લક્ષણોમાં કમળો, ઘેરો પેશાબ, હળવો મળ, પેટ અથવા પીઠનો દુખાવો, થાક, ત્વચા પર ખંજવાળ, ઉબકા, પેટનું ફૂલવું, ભૂખ ન લાગવી, વજન ઘટાડવું અને ડાયાબિટીસનો સમાવેશ થાય છે.
