Lemon: સ્વાદમાં ખાટું હોય તો પણ એસિડિટીનો ખાતમો કરી શકે છે લીંબુ, જાણી લો સેવન કરવાની સાચી રીત

Lemon For Acidity: લીંબુનો સ્વાદ ખાટો હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે અમ્લીય હોવા છતાં પણ લીંબુ પેટની એસિડિટીને શાંત કરવામાં મદદ કરી શકે છે ? નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ લીંબુ કઈ રીતે એસિડિટી મટાડી શકે છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:12 PM IST

Lemon For Acidity: ઉનાળા દરમિયાન લીંબુનું સેવન જેટલા પ્રમાણમાં થાય છે તેના કરતાં શિયાળામાં ઘટી જાય છે. જોકે રસોઈમાં લીંબુ વિના સ્વાદ આવતો નથી. લીંબુ શરીરમાં વિટામિન સી ની ખામી પુરી કરે છે. જોકે શિયાળામાં લોકો લીંબુનો ઉપયોગ ઓછો કર્યો છે કારણ કે એવું માનવામાં આવે છે કે ખાટું લીંબુ તબિયત બગાડી શકે છે અને એસિડિટી વધારી શકે છે પરંતુ સ્વાદમાં ખાટું હોવા છતાં પણ લીંબુ પેટની એસિડિટી ઓછી કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ફક્ત એસીડીટી જ નહીં પરંતુ લીંબુ કબજિયાત, છાતીમાં બળતરા, અપચો જેવી તકલીફમાં પણ રાહત આપવામાં મદદ કરી શકે છે. 

લીંબુ અમ્લીય હોય છે. પાણીમાં લીંબુ મિક્સ કરો તો સ્વાદ બદલી જાય છે. તેથી જ જ્યારે લીંબુ શરીરમાં જાય છે તો તેના ગુણ પણ બદલી જાય છે. પાણી સાથે લીંબુ શરીરમાં જાય તો તેના ગુણ મધુર અને ક્ષારીય બની જાય છે. આ ગુણના કારણે લીંબુ એસિડિટી અને પેટ સંબંધિત સમસ્યામાં રાહત આપે છે. 

આયુર્વેદમાં લીંબુને પિત્ત દોષહારક કહેવામાં આવે છે. શરીરમાં પિત્ત સંતુલિત રહે તો પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઓછી થાય છે ગેસ ઓછો બને છે અને ભોજન સારી રીતે પચે છે. પરંતુ આ બધા ફાયદા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે લીંબુ ક્યારે અને કેવી રીતે લેવું જોઈએ. જો તમને જમ્યા પછી પેટ ભારે લાગતું હોય કે ગેસની સમસ્યા રહેતી હોય તો જમતા પહેલા લીંબુનું સેવન કરી શકાય છે. પાણીમાં લીંબુ મિક્સ કરીને જમતા પહેલા પીવાથી પાચનમાં મદદ મળે છે અને પેટમાં વધારાનું એસિડ શાંત થાય છે જેના કારણે ભોજનનું પાચન સારી રીતે થાય છે. 

લીવરની સફાઈ કરવા માટે પણ લીંબુ સહાયક છે. લીંબુ લીવરમાં પિત્તને સંતુલિત કરે છે અને ડિટોક્ષ કરવામાં મદદ કરે છે. તેના માટે કોઈપણ સમયે પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને પી શકાય છે. આ સિવાય બદલતા વાતાવરણમાં પણ લીંબુ અને પાણી મિક્સ કરીને પી શકો છો. જો મોઢું સુકાતું હોય તો પણ પાણીમાં લીંબુ અને મધ મિક્સ કરીને પી શકાય છે. 

જો તમે રાત્રે જમ્યા પછી પાણીમાં લીંબુ મિક્સ કરીને પીવો છો તો જમ્યા પછી થતી પેટની બળતરાની સમસ્યાથી રાહત મળે છે. જે લોકોને એસીડીટીની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે રાત્રે પાણીમાં વરીયાળી પલાળી દેવી. સવારે વરિયાળી પલાળેલા પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને પી લેવું. તેનાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થશે અને પાચન પણ ઝડપથી થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

