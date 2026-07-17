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હિમોગ્લોબીન ઓછું હોય તો મસૂર દાળ સારી, ડાયાબિટીસમાં ચણાની દાળ, જાણો કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં કઈ દાળ ખાવાની હોય ?

Dal As Per Health Problem: સામાન્ય રીતે વ્યક્તિ બીમાર પડે એટલે તેને વધારે મગનું પાણી કે મગ ખવડાવવામાં આવે છે. પરંતુ જો બીમારી અનુસાર દાળ આપવામાં આવે તો તેનાથી ઝડપથી અસર થાય છે. અલગ અલગ દાળ અલગ અલગ બીમારીમાં ફાયદો કરતી હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ કઈ સમસ્યા હોય તો કઈ દાળ ખાવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 17, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:50 AM IST
હિમોગ્લોબીન ઓછું હોય તો મસૂર દાળ સારી, ડાયાબિટીસમાં ચણાની દાળ, જાણો કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં કઈ દાળ ખાવાની હોય ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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