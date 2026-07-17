/હિમોગ્લોબીન ઓછું હોય તો મસૂર દાળ સારી, ડાયાબિટીસમાં ચણાની દાળ, જાણો કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં કઈ દાળ ખાવાની હોય ?

Dal As Per Health Problem:દરેક દાળમાં ખાસ ગુણ હોય છે. જે શરીરની અલગ અલગ સમસ્યા દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો તમને શરીરની તકલીફ અનુસાર દાળ ખાવાનું રાખો છો તો ખરાબ હેલ્થમાં સુધારો થતો જણાશે. ડાયાબિટીસ, વધારે વજન, નબળા હાડકા, હિમોગ્લોબીન ઓછું હોવા જેવી સમસ્યામાં હોય તો કઈ દાળ ખાવી જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ.
દરેક ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારની દાળ હોય છે. ઘરમાં દાળ રોજ બનતી પણ હોય છે. પરંતુ દાળ બનાવનાર મહિલાઓને પણ ખબર નહીં હોય કે કઈ દાળ કઈ સમસ્યામાં વધારે લાભ કરે છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ કઈ દાળ ક્યારે ખાવી જોઈએ ?
મગ કે મગની દાળ
મગ અને મગની દાળનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થતો હોય છે. મગ અને મગની દાળ એવા લોકો માટે લાભકારી છે જેમને બેડ કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા હોય, મગની દાળમાં ઘુલનશીલ ફાઈબર અને એન્ટીઓક્સીડન્ટ હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. એટલે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય તેમના માટે મગ અને મગની દાળ.
ચણાની દાળ
જો ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ હોય તો તેના માટે ચણાની દાળ બનાવવી જોઈએ. ચણાની દાળ લો ગ્લાયસમિક ઇન્ડેક્સ ધરાવે છે. બ્લડ સુગર હાઈ રહેતું હોય તેમના માટે ચણાની દાળ સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસ હોય તે લોકો ચણાની દાળ રોજ ખાઈ શકે છે.
હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય
જો શરીરમાં આયરનની ઉણપ હોય એટલે કે હિમોગ્લોબીન ઓછુ હોય તો મસૂરની દાળ ખાવી જોઈએ. મસૂરની દાળ શરીરની નબળાઈ અને થાકને દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. મસૂરની દાળમાં આયરન અને ફોલેટ સૌથી વધારે હોય છે. અને ફોલેટ શરીરમાં લાલ રક્ત કોશિકાઓના નિર્માણમાં મદદ કરે છે. હિમોગ્લોબીન વધારવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે
તુવેર દાળ
દરેક ઘરમાં મોટાભાગે તુવેરની દાળ બનતી હોય છે. તુવેરની દાળનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થતો હોય છે. તુવેરની દાળ પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. આ બંને પોષક તત્વો નસોને આરામ દેવામાં અને બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. એટલે કે તુવેર દાળ એવા લોકો માટે સારી છે જેમને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હોય.
મગની પીળી દાળ
મગની પીળી દાળ પાચનની તકલીફો રહેતી હોય તેવા લોકો માટે સૌથી સારો વિકલ્પ છે. પાચનતંત્ર નબળું હોય તો વ્યક્તિને વારંવાર ગેસ, બ્લોટિંગ, એસિડિટી જેવી સમસ્યાઓ થતી હોય છે. આવી સમસ્યા રહેતી હોય તેમણે પીળી મગની દાળ ખાવી જોઈએ કારણ કે આ દાળ સરળતાથી પચી જાય છે અને પેટ ભારે લાગતું નથી. પીળી મગની દાળ પચવામાં સૌથી સરળ હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)