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Cancer: બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું કેન્સર કયુ ? બાળકને કેન્સર થવાના કારણો અને શરુઆતી લક્ષણો

Cancer in Children Warning Signs: કેન્સર બાળકોને પણ થઈ શકે છે. અમુક પ્રકારના કેન્સર એવા છે જે બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આજે જાણીએ બાળકોમાં સૌથી વધારે કયુ કેન્સર જોવા મળે, કેન્સર થવાનું કારણ શું હોય અને કેન્સરના લક્ષણો કેવા હોય ?

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:20 AM IST
Cancer: બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું કેન્સર કયુ ? બાળકને કેન્સર થવાના કારણો અને શરુઆતી લક્ષણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું કેન્સર કયુ? બાળકને કેન્સર થવાના કારણો અને શરુઆતી લક્ષણો
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