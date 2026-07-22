/Cancer: બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું કેન્સર કયુ ? બાળકને કેન્સર થવાના કારણો અને શરુઆતી લક્ષણો

Cancer in Children Warning Signs: કેન્સર બાળકોને પણ થઈ શકે છે. કેન્સર થવાના અલગ અલગ કારણો હોય છે. વયસ્કોમાં કેન્સર થવામાં ધુમ્રપાન, કેમિકલનો સંપર્ક કે જીનેટીક કન્ડિશન જવાબદાર હોય છે. જ્યારે બાળકોને કેન્સરના કેસમાં મોટાભાગે જીનેટીક કન્ડિશન જવાબદાર હોય છે. બાળકોમાં કેટલાક પ્રકારના કેન્સર વધારે જોવા મળે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બાળકોમાં સૌથી વધારે જોવા મળતું કેન્સર લ્યૂકેમિયા છે, જેને રક્ત કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. બે થી પાંચ વર્ષના બાળકોમાં બ્લડ કેન્સર વધારે જોવા મળે છે.
બાળકોને બ્લડ કેન્સર થવાનું કારણ
લ્યૂકેમિયા સામાન્ય રીતે બોનમેરોમાં શરૂ થતું કેન્સર છે. આ કેન્સરમાં સફેદ રક્ત કોષિકા ઝડપથી વધવા લાગે છે અને સ્વસ્થ રક્ત કોષિકાની જગ્યા લઈ લે છે. જેના કારણે શરીરની રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા નબળી પડી જાય છે. ધીરે ધીરે કેન્સર વધવા લાગે છે.
બાળકોમાં લ્યૂકેમિયાના લક્ષણ
બાળકોમાં લ્યૂકેમિયાના શરૂઆતથી લક્ષણ સામાન્ય વાઇરલ ઇન્ફેક્શન જેવા હોય છે જેના કારણે જ બાળકોમાં દેખાતા લક્ષણોને લોકો લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. પરંતુ નાના બાળકોમાં નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના લક્ષણ વધારે જોવા મળે તો માતા-પિતાએ તેના પર ધ્યાન આપવો જરૂરી છે.
-બાળકને વારંવાર તાવ આવવો
-સતત થાક અને નબળાઈ રહેવી
-નાની મોટી ઈજાથી પણ લોહી વધારે નીકળવું.
-નાક કે પેઢામાંથી વારંવાર લોહી નીકળવું
-નખ કે સ્કીન બ્લુ થઈ જવી
-ગરદન, બગલ કે કમરના ભાગે સોજા
-ભૂખ ન લાગવી
-પેટ પર સોજો કે પેટ ભારે રહેવું
-સ્પષ્ટ કારણ વિના બાળકનું વજન ઘટવું
બાળકમાં કેન્સરની ઓળખ
લ્યુકેમિયા એટલે કે બ્લડ કેન્સર બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું કેન્સર છે. જોકે સારી વાત એ છે કે આ કેન્સરનો ઇલાજ સંભવ છે પરંતુ જરૂરી છે કે કેન્સરના શરૂઆતથી સ્ટેજમાં જ તેની સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે. તેના માટે કેન્સરના લક્ષણોને ઓળખવા જરૂરી છે.
કેન્સર જેવા લક્ષણો જણાય તો તેના માટે શરૂઆતમાં કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ આવશ્યકતા અનુસાર અન્ય ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે છે. સમયસર કેન્સરનું નિદાન થઈ જાય અને સારવાર શરૂ થઈ જાય તો બાળક નોર્મલ જીવન જીવવા લાગે તેની સંભાવના વધારે રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)