/Fatty Liver: દવા વિના ફેટી લીવર મટાડવાની રીત જાણી લો, આ કરી લીધું તો ખરાબ લીવર પણ સારી રીતે કામ કરવા લાગશે

Fatty Liver: ફેટી લીવર એવી સમસ્યા છે જેના દર્દીઓની સંખ્યા દુનિયાભરમાં વધી રહી છે. ફેટી લીવરનું કારણ વધારે વજન, બેઠાડું જીવનશૈલી અને અનહેલ્ધી આહાર હોય છે. ઘણી વખત તો ફેટી લીવરના કોઈ લક્ષણો બાહ્ય રીતે જોવા મળતા નથી પરંતુ જ્યારે તકલીફ વધી જાય અને ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે ત્યારે ખબર પડે છે ત્યાં સુધીમાં લીવર ડેમેજ થઈ ચૂક્યું હોય છે. તો વળી કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે ફેટી લીવરની શરૂઆત થઈ છે તે વાત ખબર પડે કે તુરંત જ દવાઓ લેવા લાગે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો શરૂઆતથી સ્ટેજમાં લાઈફસ્ટાઈલમાં કેટલાક સુધારા કરી લેવામાં આવે તો દવા વિના પણ ફેટી લીવર ઠીક થઈ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ દવા વિના લાઈફસ્ટાઈલ અને ડાયટમાં ફેરફાર કરીને ફેટી લીવરને ઠીક કેવી રીતે કરી શકાય.
ડોક્ટર્સના જણાવ્યા અનુસાર જે લોકોને જીવનશૈલી બેઠાડું હોય અને આહાર ખરાબ હોય એટલે કે આહારમાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ વધારે લેતા હોય, મીઠાઈઓ વધારે લેતા હોય, મોડી રાત્રે જમતા હોય તેમને નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ઝડપથી થાય છે. આવી લાઈફસ્ટાઈલ હોય તેમના લીવરમાં ફેટ ઝડપથી જામવા લાગે છે. જે રીતે નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર થવાનું કારણ ખરાબ લાઈફસ્ટાઇલ છે તે રીતે દવા વિના ફેટી લીવર મટી જાય તે પણ લાઈફસ્ટાઈલની મદદથી શક્ય છે. ફેટી લીવરની શરૂઆત થઈ હોય ત્યારે લાઇફસ્ટાઇલમાં આ 4 ફેરફાર કરી લેવાથી દવા વિના ફેટી લીવર મટી શકે છે.
દવા વિના ફેટી લીવર મટાડવાની રીત
ખાંડનું પ્રમાણ ઘટાડો
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર વધારે માત્રામાં ખાંડનું સેવન કરવાથી ફેટી લીવરની તકલીફ ઝડપથી વધે છે. દિવસ દરમિયાન ઠંડા પીણા, પેકેટ ફૂડ, બિસ્કીટ, મીઠાઈના માધ્યમથી શરીરમાં વધારે માત્રામાં ખાંડ જતી હોય છે. ફેટી લીવરને રિવર્સ કરવું હોય તો રોજના આહાર માંથી ખાંડની બાદબાકી કરી દો. એવી વસ્તુઓ ખાવાનું અને પીવાનું ટાળો જેમાં વધારે માત્રામાં ખાંડ હોય.. ખાંડનું પ્રમાણ ઘટાડી દેવાથી લીવર એન્જાઈનમાં સુધારો થવા લાગે છે.
પૂરતી ઊંઘ કરો અને સ્ટ્રેસ ઘટાડો
તણાવ એટલે કે સ્ટ્રેસ મોટાભાગની સમસ્યાનું કારણ હોય છે. ફેટી લીવર પણ રિવર્સ કરવું હોય તો સ્ટ્રેસ ઓછો કરો અને ઊંઘ પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરો. સ્ટ્રેસ વધવાથી શરીરમાં ઇન્સ્યુલિન અને હોર્મોનનું સંતુલન બગડી જાય છે જેના કારણે લીવર પર સોજો આવી શકે છે અને લીવરમાં ફેટ પણ જામે છે. આ સિવાય ઓછી ઊંઘના કારણે પણ લીવર સંબંધિત સમસ્યા થાય છે. ફેટી લીવરને રિવર્સ કરવું હોય તો સ્ટ્રેસ ઓછો કરવો અને ઊંઘ પૂરી કરવી.
ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારો
ફેટી લીવર રિવર્સ કરવા માટે સૌથી જરૂરી છે કે બેઠાડું જીવનશૈલી છોડો અને દિવસ દરમિયાન ફિઝિકલી એક્ટિવ રહો. રોજ 30 મિનિટ વોક કરો અથવા તો લાઈટ એક્સરસાઇઝ કરો. આ સિવાય ઘરના નાના-મોટા કામ પણ જાતે કરો. જેથી શરીર ફિઝિકલી એક્ટિવ રહે.. શારીરિક ગતિવિધિઓ કરવાથી આપણા સ્નાયુ ગ્લુકોઝનું નિયમન સારી રીતે કરે છે અને લીવર પરનો સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે.
વજન ઓછું કરો
મોટાભાગે ફેટી લીવરની સમસ્યા એવા લોકોમાં વધારે જોવા મળે છે જેમનું વજન વધુ હોય. વજન વધારે હોય તો ફેટી લીવરને રિવર્સ કરવા માટે વજન ઓછું કરવા પર ફોકસ કરો.. વજન ઓછું થવા લાગશે એટલે લીવરનું ફેટ અને સોજો પણ ઓછો થવા લાગશે.
આ ફેરફાર કરવાથી ફેટી લીવરની સમસ્યાથી ધીરે ધીરે રાહત મળે છે. લાઈફસ્ટાઈલમાં સુધારો થવાથી લીવર આસપાસ જામેલું ફેટ ઓછું થવા લાગે છે. જોકે કોઈપણ ફેરફાર રાતોરાત થતો નથી. આ ફેરફાર કર્યા પછી લીવર એકદમ ઠીક થતું નથી પરંતુ લીવરની સ્થિતિમાં સુધારો થવા લાગે છે. લાઈફ સ્ટાઈલમાં કાયમી સુધારો કરી લેવાથી પરિસ્થિતિ ઝડપથી સુધરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)