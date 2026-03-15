Liver Cancer: લીવર કેન્સરના કારણે આંખમાં થાય છે આ 3 ફેરફાર, આંખમાં દેખાતા આ લક્ષણને ઈગ્નોર ન કરવા
Liver Cancer Symptoms in Eyes: જે આંખથી આપણે દુનિયાને જોઈ શકીએ છીએ તે આંખોમાં શરીરમાં વધતા લીવર કેન્સરના 3 શરુઆતી લક્ષણો પણ દેખાય છે. આંખમાં દેખાતા આ લક્ષણોને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કોઈએ ક્યારેય કરવી નહીં.
Liver Cancer Symptoms in Eyes: લીવર કેન્સર જીવલેણ હોય છે. લીવર કેન્સરમાં લીવરની કોશિકાઓ અસામાન્ય રીતે વધવા લાગે અને ટ્યૂમર બનાવે છે. જ્યારે શરીરમાં લીવર કેન્સર વધી રહ્યું હોય ત્યારે તેના લક્ષણો આપણા બહારના અંગોમાં પણ જોવા મળે છે. જેમકે લીવર કેન્સરના લક્ષણો આંખમાં પણ જોવા મળે છે. આંખમાં દેખાતા લક્ષણોને લોકો ધ્યાનમાં લેતા નથી. કારણ કે મોટાભાગના લોકોને આ લક્ષણો વિશે ખબર હોતી નથી.
લીવર અને આંખ આપણા શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગો છે. લીવર આપણા શરીરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કરવામાં, ખોરાકના પાચનમાં મદદ કરે છે. જો લીવરમાં કેન્સર થઈ જાય તો તેની અસર આપણી આંખો પર પણ જોવા મળે છે. આંખમાં થતા 3 ફેરફાર લીવર કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે. લીવર કેન્સરના આંખમાં દેખાતા લક્ષણો કયા છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. તે પહેલા લીવર કેન્સર થવાના કારણો વિશે પણ જાણો.
લીવર કેન્સર થવાના કારણો
લીવર કેન્સર મોટાભાગે લીવર સંબંધિત અન્ય બીમારીના કારણે થતું હોય છે. જેમકે ફેટી લીવર, લીવર ઈંફેકશન, હેપેટાઈટિસ, ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીમાં લીવરને નુકસાન થાય છે અને તેના કારણે લીવર કેન્સર થવાનું જોખમ વધી જાય છે. આ સિવાય જે લોકો વધારે પ્રમાણમાં રોજ દારુ પીતા હોય તેમનું લીવર પણ સડી જાય છે અને કેન્સર થઈ જાય છે.
લીવર કેન્સરના આંખમાં દેખાતા 3 લક્ષણો
આંખનો સફેદ ભાગ પીળો થવો
લીવર કેન્સરની શરુઆત થાય એટલે આંખ પીળી પડવા લાગે છે. આપણી આંખનો જે સફેદ ભાગ હોય તે સફેદમાંથી ધીરે ધીરે પીળો થવા લાગે છે. આ ફેરફાર એકદમથી નથી થતો. ધીરે ધીરે આંખના રંગમાં ફેરફાર થાય છે. આંખના સફેદ ભાગના રંગમાં ફેરફાર જણાય તો તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું.
આંખની આસપાસ ગાંઠ
લીવર કેન્સરમાં વ્યક્તિની આંખની આસપાસ કે આંખના પોપચાં પર પીળા રંગની નાની નાની ગાંઠ થઈ શકે છે. આવી ગાંઠો અચાનક આંખની આસપાસ વધવા લાગે તો તેને ઈગ્નોર ન કરો.
આંખમાં ખંજવાળ
આંખનો રંગ પીળો થવો, આંખની આસપાસ ગાંઠ બનવા સિવાય આંખમાં કે આંખની આસપાસ સતત ખંજવાળ આવે તો પણ તે લીવર કેન્સરના કારણે હોય શકે છે. આંખની આસપાસની સ્કિન પર વધારે પડતી ખંજવાળ લીવરમાં ગડબડનું લક્ષણ હોય શકે છે.
લીવર કેન્સરના અન્ય લક્ષણો
લીવર કેન્સરમાં ફક્ત આંખોમાં જ લક્ષણો જોવા મળે છે તેવું નથી. લીવર કેન્સરના અન્ય લક્ષણો પણ છે. જેમકે સ્કિન પીળી પડવા લાગે, પેશાબનો રંગ પીળો થવા લાગે, વજન અચાનક ઘટી જાય, પેટના ડાબી તરફના ભાગમાં દુખાવો રહે, પેટમાં પાણી ભરાયાનો અનુભવ થાય, શરીરમાં થાક અને નબળાઈ રહે. આંખના 3 લક્ષણો સિવાય શરીરમાં આવા ફેરફાર અનુભવાય તો પણ તેને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
