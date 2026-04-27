શરીરની 'સિસ્ટમ' ફેલ કરી શકે છે લિવરની આ બીમારી, ઘા રૂઝવામાં વિલંબ એ પહેલું મુખ્ય લક્ષણ

લિવર શરીરનું મહત્વનું અંગ છે. લિવરને તંદુરસ્ત રાખી અનેક બીમારીથી બચી શકાય છે. કોએગુલોપૈથી લિવરની એક ગંભીર બીમારી છે, જેમાં લીવર લોહીના ગંઠાવાનું નિર્માણ કરતા પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરવામાં અસમર્થ હોય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:12 AM IST
  • લિવર કામ કરવાનું બંધ કરે તો શરીરમાં શરૂ થાય છે તબાહી
  • ખુબ મોડેથી સામે આવે છે લિવરની બીમારીના લક્ષણ
  • નિયમિત તપાસ અને સ્ક્રીનિંગથી થઈ શકે ફાયદો

Health News: આપણા શરીરમાં લિવર એક એવું અંગ છે જે થાક્યા વગર અને કોઈ ફરિયાદ વગર સતત કામ કરે છે. શરીરમાંથી ઝેરી કચરો બહાર કાઢવા સિવાય, તેનું એક મહત્વનું કામ છે- લોહી ગંઠાઈ જવા માટે જવાબદાર આવશ્યક પ્રોટીનનું ઉત્પાદન. 

જી હાં, જો કોઈ કારણે લિવર નબળું પડી જાય અને આ પ્રોટીન ન બની શકે તો નાની ઈજા થવા પર લોહી નીકળવાનું અટકતું નથી. વિજ્ઞાનની ભાષામાં આ જટિલ સમસ્યાને લિવર કોએગુલોપૈથી કહેવામાં આવે છે. આવો આ વિશે નિષ્ણાંત ડોક્ટર અમર દીપ યાદવ પાસેથી સમજીએ.

જ્યારે લિવર કામ કરવાનું બંધ કરે તો શરીરમાં ઉભી થતી આ તબાહી સાંભળવામાં એવું લાગે કે લિવર ખરાબ થવા પર માત્ર લોહી વહેવાનો ખતરો રહે છે, પરંતુ હકીકત તેનાથી વધુ ખતરનાક છે. આપણું લિવર માત્ર લોહી ગંઠાઈ જનાર તત્વ બનાવતું નથી, પરંતુ નસોમાં લોહીને કારણ વગર જમા થતું રોકનાર પ્રાકૃતિક તત્વ પણ તૈયાર કરે છે.

તેથી જ્યારે લિવર કામ કરવાનું બંધ કરે તો દર્દીને એક સાથે બે ખતરા ઘેરે છે.
- પ્રથમ- ઈજા થવા પર ભયંકર લોહી નીકળે
- બીજુ નસોની અંદર જીવલેણ લોગી ગંઠાવાની સમસ્યા

કેમ અને કઈ રીતે ઉભી થાય છે આ સમસ્યા?
આજકાલની ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ, વાયરલ બીમારીઓ અને શરીરની આંતરિક ગડબડી લિવરને નુકસાન પહોંચાડનાર મુખ્ય કારણ છે. જ્યારે લિવર બીમાર હોય છે તો લોહીની સંપૂર્ણ સિસ્ટમ પર તેની અસર પડે છે.

જરૂરી પ્રોટીનની કમીઃ લિવર ફાઇબ્રિનોજેન અને પોથ્રોમ્બિન જેવા ખાસ પ્રોટીન બનાવી શકતું નથી, જે લોહી ગંઠાવા માટે જરૂરી છે.
વિટામિન K શોષવામાં અસમર્થતા: લોહીને યોગ્ય સમયે જામવા માટે વિટામિન કેની જરૂર હોય છે, પરંતુ બીમાર લિવર તેને શરીરમાં મિક્સ થવાં દેતું નથી.
પ્લેટલેટ્સમાં ઘટાડોઃ લિવર રોગને કારણે બરોળનું કદ વધે છે. આ મોટી બરોળ લોહીમાં હાજર પ્લેટલેટ્સને ફસાવવાનું અને નાશ કરવાનું શરૂ કરે છે, જેના કારણે તેમની ગણતરીમાં ઝડપથી ઘટાડો થાય છે.
નસોમાં અવરોધનો ભય: શરીરમાં 'પ્રોટીન સી' અને 'પ્રોટીન એસ' ની ઉણપ હોય છે - કુદરતી રીતે બનતા પદાર્થો જે લોહીને પાતળું રાખે છે - જેનાથી નસોમાં અનિચ્છનીય લોહીના ગંઠાવાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે.

જાણકારીનો અભાવ અને વધતું જોખમ
દુર્ભાગ્યથી, ખુબ ઓછા લોકો લિવરના આ જરૂરી કામ વિશે જાણે છે. મોટા ભાગના લોકો લિવરની સમસ્યાને માત્ર દારૂના સેવન કે નબળી પાચનશક્તિ સાથે જોડીને જુએ છે. આજના આધુનિક જીવનમાં લિવરની બીમારીઓ ઝડપથી વધી રહી છે. સૌથી મોટી ચિંતાની વાત છે કે લિવર એટલું સહનશીલ હોય છે કે તે પોતાની બીમારીનો શરૂઆતી સંકેત આપતું નથી. જ્યાં સુધી બીમારી પકડમાં આવે છે તો ઘણો વિલંબ થઈ ગયો હોય છે.

બચાવના સરળ અને અસરકારક ઉપાય
આ છુપાયેલી બીમારીને માત આપવાનો સૌથી સરળ ઉપાય છે કે લોકો વચ્ચે રૂટીન ચેકઅપ અને સ્ક્રીનિંગ વધારવામાં આવે. તમે તમારા લિવરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે કેટલાક ઉપાયો અપનાવી શકો છો.

બેલેન્સ ડાયટઃ પોષણથી ભરપૂર ભોજન કરો જે લિવર પર દબાવ ન બનાવે.
દારૂથી દૂર રહોઃ લિવરને સુરક્ષિત રાખવા માટે દારૂનું સેવન ન કરો.
રસીકરણ કરાવોઃ હેપેટાઇટિસ જેવી બીમારીઓથી બચવા માટે સમયસર રસી લો.
નિયમિત ચેકઅપઃ ડોક્ટરને મળતા રહો અને તમારા શરીરની રૂટીન તપાસ કરાવતા રહો.

લિવર કોએગુલોપૈથી માત્ર એક બીમારીનું નામ નથી, પરંતુ તે એ વાતનો પુરાવો છે કે આપણા શરીરના દરેક અંગ એકબીજા પર કેટલા નિર્ભર છે. લિવરના સ્વાસ્થ્યને નજરઅંદાજ કરવાથી સંતુલન બગડી શકે છે. તેના પ્રત્યે જાગૃત રહી સ્વસ્થ જીવન જીવી શકાય છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

