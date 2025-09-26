Liver Health: ફક્ત દારુ જ નહીં આ 3 વસ્તુઓ વધારે ખાવાથી પણ સડી જાય છે લીવર
Liver Health: મોટાભાગના લોકોને લાગે છે કે ફક્ત દારુ પીવાથી લીવર ડેમેજ થાય છે. પરંતુ એવું નથી. દારુ સિવાય ખાવાપીવાની એવી વસ્તુઓ છે જે લીવરને ડેમેજ કરી શકે છે. આજે તમને આ 3 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ.
Liver Health: લીવર શરીરનું જરૂરી અંગ છે, લીવર શરીરમાં ફિલ્ટર અને પાચન ક્રિયા માટે જરૂરી કામ કરે છે. જો લીવર ખરાબ થઈ જાય તો તેની અસર આખા શરીર પર દેખાય છે. મોટાભાગના લોકોને લાગે છે કે દારૂ પીવાથી લીવર ખરાબ થાય છે પરંતુ ફક્ત દારૂ જ નહીં લીવરને ડેમેજ કરવાનું કામ કેટલીક ખાવા પીવાની વસ્તુઓ પણ કરે છે. આજે તમને એવી ત્રણ વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેનું સેવન કરવાથી પણ લીવર ખરાબ થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓનું નિયમિત સેવન કરવું લીવર માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
પ્રોસેસ્ડ ફૂડ
આજના સમયમાં મોટાભાગના લોકો પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન કરવા લાગ્યા છે. પ્રોસેસ્ડ ફૂડ જેમકે ડબ્બામાં પેક આવતી બ્રેડ, પેસ્ટ્રી, સોસેજીસ વગેરે. આવી વસ્તુઓનું વધારે પ્રમાણમાં સેવન કરવાથી લીવર ડેમેજ થઈ શકે છે. આવી વસ્તુઓમાં પ્રિઝર્વેટિવ નાખવામાં આવે છે જે લીવર પર ખરાબ અસર કરે છે લીવરને હેલ્ધી રાખવા માટે પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન ન કરવું.
સોફ્ટ ડ્રિંક
વર્તમાન સમયમાં યુવાનોને સોફ્ટ ડ્રિંક અને એનર્જી ડ્રિંકનું ઘેલું લાગ્યું છે આવી વસ્તુઓ તેઓ વધારે પ્રમાણમાં પીતા હોય છે. ડોક્ટર ડ્રિન્કમાં ખાંડનું પ્રમાણ વધારે હોય છે વધારે પ્રમાણમાં ખાંડનું સેવન કરવું ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ખાંડવાળા પીણા પીવાથી ફેટી લીવરની સમસ્યા થઈ શકે છે. જો તમે રોજ સોફ્ટ ડ્રિંક પીવો છો તો આદતને આજથી જ બદલી દો કારણ કે આ આદત તમારા લીવરને ખરાબ કરી શકે છે.
મસાલેદાર ભોજન
આજના સમયમાં લોકો મસાલેદાર ભોજન કરવાનું પણ વધારે પસંદ કરે છે. પરંતુ વધારે પ્રમાણમાં ઓઇલી કે મસાલેદાર ભોજન કરવું લીવરની કાર્યક્ષમતા પર અસર કરે છે. મસાલેદાર ભોજન કરવાથી લીવરમાં સોજાની સમસ્યા આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
