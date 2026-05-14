/Liver Health: લિવર ડેમેજ થાય એટલે સૌથી પહેલા શરીરમાં આ તકલીફ થવા લાગે, આ સ્ટેજથી જ સતર્ક થઈ જવું

Liver Health: લીવર ડેમેજ થવાની શરુઆત થાય ત્યારે સૌથી પહેલા જે લક્ષણ જોવા મળે તેના વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ લક્ષણ દેખાય ત્યારે જ સતર્ક થઈ લાઈફસ્ટાઈલમાં કેટલાક ફેરફારો કરી લેવામાં આવે તો લીવરને થતું નુકસાન અટકી શકે છે.
Liver Health: લીવર સંબંધિત સમસ્યાઓથી પરેશાન લોકોની સંખ્યા ધીરે ધીરે વધી રહી છે. લીવરને નુકસાન થવાની શરૂઆત થાય ત્યારે શરૂઆતમાં જ કેટલાક લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. પરંતુ 99% લોકો લીવર ડેમેજના શરૂઆતી લક્ષણોને સામાન્ય ગણી ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે, જેના કારણે લીવર ફેલ થઈ જવા સુધીની સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. લીવરને નુકસાન થતું હોય ત્યારે સૌથી પહેલા કયું લક્ષણ જોવા મળે આજે તમને જણાવી દઈએ. આ લક્ષણ જોવા મળે ત્યારથી જ વ્યક્તિએ સતર્ક થઈ જવું જોઈએ અને લાઈફ સ્ટાઈલમાં જરૂરી ફેરફાર કરી લેવા જોઈએ.
લીવર ડેમેજનું શરૂઆતી લક્ષણ
જે લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ દોડધામ ભરેલી હોય તેમને સાંજ પડે ત્યારે થાક અને એનર્જીનો અભાવ લાગે છે. પરંતુ આખો દિવસ થાક અને નબળાઈ લાગવી લીવર ડેમેજનું લક્ષણ હોય શકે છે. થાક અને નબળાઈને સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે પરંતુ ઘણી વખત થાક અને નબળાઈ ખરાબ થતા લીવરનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. લીવર જ્યારે ડેમેજ થાય છે ત્યારે સૌથી પહેલા થાક અને નબળાઈ જેવા લક્ષણો શરીરમાં અનુભવાય છે.
લીવર આપણા શરીરને કુદરતી રીતે ડીટોક્ષ કરવાનું કામ કરે છે. આપણા શરીરમાં જતા હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી કાઢી, શરીરને સ્વસ્થ અને એનર્જીથી ભરપૂર લીવર રાખે છે. પરંતુ જ્યારે આપણું લીવર બરાબર કામ કરતું ન હોય તો શરીરમાં સૌથી પહેલા તો એનર્જીનો અભાવ જણાય છે એટલે કે શરીરમાં થાક અને નબળાઈ વધવા લાગે છે.
સતત થાક અને નબળાઈ લાગે તો શું કરવું ?
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિને આરામ કર્યા પછી પણ થાક અને નબળાઈ સતત અનુભવાતી હોય તો તેને સૌથી પહેલા બ્લડ ટેસ્ટ કરાવીને લીવર ફંક્શનની તપાસ કરાવી જોઈએ. આ સિવાય રોજની કેટલીક આદતોમાં પણ ફેરફાર કરી લેવા જોઈએ.
લીવરને હેલ્ધી રાખવા શું કરવું ?
લીવરને સ્વસ્થ રાખવા માટે અને શરીરનો થાક અને નબળાઈ દૂર કરવા માટે સૌથી પહેલા તો પૌષ્ટિક આહાર લેવાનું શરૂ કરો. દિવસ દરમિયાન આહારમાં લીલા શાકભાજી, ફળ, આખા અનાજ, દાળ, કઠોળ વગેરેનું સેવન કરો. લીવરને હેલ્ધી રાખવા માટે અને લીવરને થતું નુકસાન અટકાવવા માટે ખાંડ, મેંદો અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ લેવાનું ટાળો. દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો, જેથી શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો સરળતાથી બહાર નીકળી જાય. આ સિવાય રોજ 30 થી 45 મિનિટ કોઈપણ પ્રકારનો વ્યાયામ કરો.
