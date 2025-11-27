Liver Damage: આ બ્લડ ગૃપવાળા ધ્યાન ન રાખે તો ઝડપથી સડી જાય લીવર, હેલ્ધી રહેવું હોય તો કરવા લાગો આ કામ
Liver Damage Risk and Early Signs: એક અધ્યયન પછી સામે આવ્યું કે લીવર સંબંધિત સમસ્યા અને બ્લડ ગૃપ વચ્ચે કનેકશન હોય શકે છે. કેટલાક બ્લડ ગૃપ એવા છે જેમાં લીવર સંબંધિત સમસ્યા ઝડપથી થવાનું રિસ્ક અન્ય કરતાં વધારે રહે છે.
Liver Damage Risk and Early Signs: બ્લડ ગ્રુપ હેલ્થ વિશે પણ ઘણું બધું જણાવે છે. તાજેતરમાં થયેલી એક રિસર્ચ અનુસાર બ્લડ ગ્રુપથી લીવર હેલ્થ વિશે પણ જાણી શકાય છે. આ રિસર્ચ પરથી એ પણ સાબિત થયું છે કે કેટલાક બ્લડ ગ્રુપને ઓટોઇમ્યુન લીવર ડિસીઝ થવાનું જોખમ અન્યની સરખામણીમાં વધારે હોય છે. સ્ટડીમાં સામે આવ્યું કે જે લોકોનું બ્લડ ગ્રુપ A હોય છે તેમને લીવર સંબંધિત સમસ્યા થવાનું જોખમ વધારે હોય છે.
ઓટો ઈમ્યૂન લીવર ડિસિઝમાં શરીરની ઇમ્યુન સિસ્ટમ ભૂલથી લીવર પર જ હુમલો કરી દેશે અને લીવરને ધીરે ધીરે ડેમેજ કરે છે. આવું થવાનું જોખમ બ્લડ ગ્રુપ A હોય તેનામાં વધારે જોવા મળ્યું. તેનાથી વિરુદ્ધ જે લોકોનું બ્લડ ગ્રુપ B હોય તેમનામાં આ જોખમ ઓછું જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે લીવર સંબંધિત સમસ્યા ખરાબ ડાયેટ, દારૂ પીવાની આદતના કારણે જોવા મળે છે પરંતુ બ્લડ ગ્રુપ A હોય તેમને આ બીમારી આવા વ્યસન વિના પણ થઈ શકે છે.
આ બીમારીમાં લીવરમાં સોજો વધી જાય છે જે ધીરે ધીરે લીવર ફાઈબ્રોસિસનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. જો સમય રહેતા આ સમસ્યાનો ઇલાજ કરવામાં આવે તો લીવરની કન્ડિશન સિરોસીસ અને લીવર ડેમેજ સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
આ અધ્યયનમાં 1200 થી વધુ લોકોને સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં 114 લોકો ઓટોઇમ્યુન લીવર ડિસીઝથી પીડિત હતા. પરિણામમાં સામે આવ્યું કે સૌથી વધારે દર્દી A બ્લડ ગ્રુપ વાળા હતા ત્યાર પછી O બ્લડ ગ્રુપ અને પછી B બ્લડ ગ્રુપ. જેમાં સૌથી ઓછું રિસ્ક AB બ્લડ ગ્રુપના લોકો પર જોવા મળ્યું.
જોકે તેનો અર્થ એવો નથી કે A બ્લડ ગ્રુપ હોય તેમને આ બીમારી થાય જ. તેનો અર્થ એવો છે કે જો કોઈનું બ્લડ ગ્રુપ A હોય તો તેને લીવર સંબંધિત બાબતો પર ખાસ ધ્યાન દેવું જોઈએ. જેમકે જો વારંવાર થાક લાગતો હોય, કારણ વિના સાંધા દુખતા હોય, અથવા લીવર સંબંધિત કોઈ પણ સમસ્યાના લક્ષણ અનુભવાય તો સતર્ક થઈ જવું અને ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
આ સાથે જ રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું અને હેલ્ધી લાઈફ સ્ટાઈલને ફોલો કરો. તેનાથી લીવરને સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. લીવરનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે દારૂ, સિગરેટ જેવા વ્યસન છોડી દેવા જોઈએ. લીવરને હેલ્ધી રાખવા માટે ડાયટમાં આખા અનાજ, ફળ, શાકભાજી, દાળ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો.
જો તમારું બ્લડ ગ્રુપ એ છે તો લીવર સંબંધિત બાબતોમાં થોડી વધારે સતર્કતા રાખવાથી લીવરને સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. લીવર સંબંધિત કોઈ પણ સમસ્યા જણાય તો તેને ઇગ્નોર કરવાનું ટાળો. સમયાંતરે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવાથી પણ લીવર સંબંધિત ગંભીર બીમારીને ટાળી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
