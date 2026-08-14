/Diabetes: ડાયાબિટીસમાં લિવર ડેમેજ થાય તો કેવા લક્ષણ જોવા મળે ? ડાયાબિટીસ લિવર ખરાબ થવાનું કારણ બની શકે

Diabetes And Fatty Liver: ડાયાબિટીસ હોય તે લોકોએ હેલ્થ સંબંધિત બાબતોમાં વધારે રહેવું પડે છે.. ડાયાબિટીસમાં જટિલતા વધી શકે છે. ડાયાબિટીસ કેટલીક ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ વધારે છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર ડાયાબિટીસ હોય તેમને ફેટી લીવર થવાનું જોખમ પણ સામાન્ય કરતાં વધારે હોય છે. ડાયાબિટીસના કારણે નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિસીઝ થઈ શકે છે. આ એવી સ્થિતિ હોય છે જેમાં લીવરમાં વધારે પડતું ફેટ જમા થઈ જાય છે..
રિસર્ચ અનુસાર નોન આલ્કોહોલીક ફેટી લીવર અને ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસ વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે. ડાયાબિટીસના કારણે ફેટી લીવર ગંભીર રીતે વિકસિત થઈ શકે છે. જેમાં લીવરમાં ફેટ જમા થવાની સાથે લીવર પર સોજો, લીવરની કોશિકાને નુકસાન, લીવર સ્કારિંગ અને લીવર સિરોસિસ નું જોખમ પણ ઊભું થાય છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ ના જણાવ્યા અનુસાર પણ જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમને ફેટી લીવર થવાના ચાન્સ સામાન્ય કરતાં વધારે હોય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીરના સેલ્સ ઇન્સ્યુલિનનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તેના કારણે બ્લડ સુગર વધે છે અને લીવરમાં ફેટ જમા થવાનું જોખમ પણ વધે છે. આ સ્થિતિમાં મેટાબોલિઝમ પર પણ અસર થાય છે.
ફેટી લીવરને લઈને વધુ એક માન્યતા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જે લોકોનું વજન વધારે હોય તેમને જ ફેટી લીવર થઈ શકે પરંતુ વ્યક્તિ પાતળી હોય તેનો મતલબ એ નથી કે તેને ફેટી લીવર ન થઈ શકે. વજન ઓછું હોય તો પણ ફેટી લીવર થવાનું રિસ્ક વધારે રહે છે. તેનું કારણ ઇન્સ્યુલિન રજીસ્ટન્સ અને મેટાબોલિક અસંતુલન બની શકે છે. તેથી ડાયાબિટીસ હોય તેમણે સમય સમયે પોતાના લીવરનું ચેકઅપ પણ કરાવતા રહેવું જોઈએ.
ડાયાબિટીસમાં ફેટી લીવરના લક્ષણ
વજન ઓછું થવું
ભૂખ ન લાગવી
ત્વચા અને આંખનો સફેદ ભાગ પીળો થવો
પેટ અને પગમાં સોજા
બ્રેઇન ફોગ
વધારે પડતો થાક લાગવો
સ્નાયુ નબળા પડી જવા
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)