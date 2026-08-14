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Diabetes: ડાયાબિટીસમાં લિવર ડેમેજ થાય તો કેવા લક્ષણ જોવા મળે ? ડાયાબિટીસ લિવર ખરાબ થવાનું કારણ બની શકે

Diabetes And Fatty Liver: ડાયાબિટીસના કારણે લિવરની ગંભીર બીમારી થવાનું જોખમ વધી શકે છે. ડાયાબિટીસ પેશન્ટના લિવર પર જ્યારે અસર થવાની શરુઆત થાય ત્યારે કેવા લક્ષણો જોવા મળે તેના વિશેની જાણકારી મેળવીએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:43 AM IST
Diabetes: ડાયાબિટીસમાં લિવર ડેમેજ થાય તો કેવા લક્ષણ જોવા મળે ? ડાયાબિટીસ લિવર ખરાબ થવાનું કારણ બની શકે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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