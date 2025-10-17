Liver Damage: લીવર સડવાની શરુઆત થાય ત્યારે ચહેરા કે ગરદન પર દેખાય આવા નિશાન, આ સ્ટેજ પર જ ચેતી જવું

Prev
Liver Damage Symptoms: ખોરાકના પાચનથી લઈ શરીરની સફાઈ સુધીના કામ લીવર કરે છે. પરંતુ ખરાબ આહાર, બેઠાડુ જીવનશૈલી અને દારુ જેવા વ્યસનના કારણે લીવર ડેમેજ થઈ શકે છે. જ્યારે લીવર ડેમેજ થતું હોય તો તેના 4 લક્ષણો જોવા મળે છે. આ સ્ટેજ પર વ્યક્તિએ ચેતી જવું જોઈએ.
 

Liver Damage Symptoms: લીવર આપણા શરીરનું એવું અંગ છે જે ખરાબ ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. લીવર સંબંધિત બીમારીમાં ફૈટી લીવર સૌથી વધુ જોવા મળતી ગંભીર સમસ્યા છે. લીવર ડેમેજ થવાની શરુઆત થાય ત્યારે શરીર કેટલાક સંકેતો પણ આપે છે. પરંતુ લોકો તેને સામાન્ય સમસ્યા સમજી ઈગ્નોર કરે છે જેના કારણે લીવર ધીરે ધીરે સડવા લાગે છે. 

લીવર ડેમેજ થતું હોય ત્યારે સૌથી પહેલા 4 લક્ષણો શરીરની બહાર જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને ઓળખી લેવામાં આવે તો લીવરને બચાવી શકાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યાનુસાર લીવર ડેમેજના 4 લક્ષણોમાંથી એક લક્ષણ તો ગરદન, ચહેરા પર દેખાતું હોય છે. આ સિવાય રાતના સમયે પણ લક્ષણ દેખાય છે. આ લક્ષણોને ધ્યાનમાં લઈ તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું જોઈએ. 

આંખ અને સ્કિન

લીવર ડેમેજ થતું હોય તો શરુઆતમાં સ્કિન અને આંખ પીળી પડી જાય છે. આંખ અને સ્કિનનો પીળો રંગ લીવરની બીમારીની શરુઆતનું લક્ષણ હોય છે. સ્કિન અને આંખનો રંગ બિલિરુબિન વધવાથી થઈ જાય છે. લીવર ખરાબ થવાથી તે બરાબર કામ કરી શકતું નથી અને તેની અસર સ્કિન પર દેખાવા લાગે છે. 

સ્પાઈડર એંજિયોમાસ

સ્પાઈડર એંજિયોમાસ નાની નાની બ્લડ વેસેલ્સ હોય છે જે કરોળિયાના જાળ જેવી દેખાય છે. આવી નસો ચહેરા પર, ગરદન પર અને છાતી પર દેખાય છે. આ નસો દેખાવાનું કારણ એસ્ટ્રોજન લેવલ વધવાનું હોય છે. લીવર ખરાબ થતું હોય તો એસ્ટ્રોજન લેવલ વધી જાય છે. 

પાલ્મર એરિથિમા

જો હથેળી લાલ પડી જાય તે સોજી જાય તો તે પણ ચેતવણીરુપ સંકેત છે. શરીરમાં બ્લડ ફ્લો અને એસ્ટ્રોજન લેવલ વધવાથી આવું થાય છે. જ્યારે લીવર બરાબર કામ ન કરતું હોય ત્યારે આ લક્ષણ દેખાય છે. 

ખંજવાળ

લીવર ખરાબ હોય તો આ લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. શરીરમાં કારણ વિના તીવ્ર ખંજવાળ આવે છે. આવું મોટાભાગે રાત્રે થાય છે. લીવર સંબંધિત સમસ્યાનું આ ગંભીર લક્ષણ છે જેને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરવી. લીવર ખરાબ થતું હોય ત્યારે સ્કિનમાં બાઈલ સોલ્ટ વધી જાય છે. જેના કારણે ખંજવાળ આવે છે. જો તમને આ 4 માંથી કોઈ 1 લક્ષણ પણ જોવા મળે તો તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું અને લીવરનું ચેકઅપ કરાવવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

