Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Liver Detox: લીવરની સફાઈ માટે હજારો ખર્ચવાની જરૂર નથી, રસોડાની આ 3 વસ્તુઓથી ફ્રીમાં થઈ જશે ઈલાજ

Liver Detox: લીવરની સફાઈ માટે હજારો ખર્ચવાની જરૂર નથી, રસોડાની આ 3 વસ્તુઓથી ફ્રીમાં થઈ જશે ઈલાજ

Liver Detox Home Remedies: લીવર ડિટોક્સ કરવા માટે લોકો હજારો રુપિયા ખર્ચી નાખતા હોય છે. જ્યારે આ કામ ઘરના રસોડામાં રહેલી 3 વસ્તુની મદદથી કોઈપણ પ્રકારના ખર્ચ વિના થઈ શકે છે. ચાલો તમને જણાવીએ આ વસ્તુઓ કઈ છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાથી ફાયદો થાય.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:50 AM IST
Liver Detox: લીવરની સફાઈ માટે હજારો ખર્ચવાની જરૂર નથી, રસોડાની આ 3 વસ્તુઓથી ફ્રીમાં થઈ જશે ઈલાજ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2027: રાજ્યમાં 50થી વધુ IPS અધિકારીઓની થશે બદલી અને બઢતી!
2
3
4
5