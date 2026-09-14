/Liver Detox: લીવરની સફાઈ માટે હજારો ખર્ચવાની જરૂર નથી, રસોડાની આ 3 વસ્તુઓથી ફ્રીમાં થઈ જશે ઈલાજ

Liver Detox Home Remedies: લીવર આપણા શરીરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે, એટલા માટે જ જરૂરી છે કે લીવર હેલ્ધી રહે અને બરાબર કામ કરતું રહે. જોકે લોકોને બેઠાડું જીવનશૈલી, ખરાબ આહાર અને અનિયમિત લાઈફ સ્ટાઈલના કારણે લીવર સંબંધિત સમસ્યાઓનું જોખમ વધતું જાય છે. જેમાં સૌથી વધુ ફેટી લીવર સમસ્યા જોવા મળે છે. જ્યારે લીવર ખરાબ થવાની શરૂઆત થાય ત્યારે લોકો લીવર ડિટોક્ષ કરવા માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાખે છે. લીવર ડિટોક્સ કરવા માટે હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ ન કરવો હોય તો ઘરના રસોડામાં રહેલી 3 વસ્તુઓ લીવરને નેચરલી ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
આપણા ઘરના રસોડામાં 3 એવી વસ્તુ હોય છે જેનો ઉપયોગ લગભગ રોજ કરવામાં આવે છે. પણ લોકોને એ વાતની જાણકારી હોતી નથી કે આ વસ્તુ લીવર ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. લીવર ડિટોક્સ કરવા માટે મોંઘા સપ્લીમેન્ટ પર ખર્ચ ન કરવો હોય તો આ ત્રણ વસ્તુનો ઉપયોગ શરૂ કરી શકો છો. આયુર્વેદિક ડોક્ટર પણ લીવર માટે આ ત્રણ વસ્તુઓને ફાયદાકારક માને છે. તો ચાલો જાણીએ રસોડાની કઈ ત્રણ વસ્તુ લીવર માટે વરદાન છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાથી ફાયદો થઈ શકે..
લીવર ડિટોક્સ કરતી 3 વસ્તુઓ
લીંબુ
લીંબુ દરેક ઘરના રસોડામાં રોજ ઉપયોગ. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે લીંબુ પાણી લીવર ડિટોક્ષ કરવામાં લાભકારી ગણાય છે. લીંબુમાંથી ટ્રીક એસિડ હોય છે જે લીવર હેલ્થને સપોર્ટ કરે છે. લીંબુના પોષક તત્વ લીવરમાંથી વેસ્ટેજ બહાર કાઢવામાં મદદરૂપ થાય છે. લીવર ડિટોક્સ કરવા માટે લીંબુનો ઉપયોગ કરવો હોય તો સવારે હૂંફાળા પાણીમાં અડધો લીંબુ નીચોવી પી જવું અને પછી દિવસની શરૂઆત કરવી. લીંબુમાં રહેલું વિટામીન સી લીવર ડિટોક્સ કરવાની સાથે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં અને વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે
જીરું
રસોઈમાં ઉપયોગમાં લેવાતું જીરું પણ લીવર ડિટોક્સમાં ફાયદાકારક ગણાય છે. જીરામાં રહેલા એન્જાઈમ લીવરને સ્ટીમ્યુલેટ કરે છે અને ડીટોક્સિફિકેશન ને સુધારે છે. લીવર ડિટોક્સ માટે જીરાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો રાત્રે સુતા પહેલા એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધી ચમચી જીરું પલાળી દેવું. સવારે જાગીને આ પાણીને ઉકાળવું અને પછી ગાળી અને પી લેવું. પાણીમાં ઉકાળેલું જીરું ચાવીને ખાય પણ શકાય છે. સવારે જીરાનું પાણી પીવાથી લીવર ડિટોક્સમાં ફાયદો થવાની સાથે પાચન પણ સુધરી શકે છે.
દુધી
દુધી ખાવાનું મોટાભાગના લોકો ટાળતા હોય છે પરંતુ દૂધીમાં એવા કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે લીવરના ડેમેજ સેલ્સને રીપેર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. લીવર પરનો સોજો દૂર કરવામાં પણ દુધી ઉપયોગી સાબિત થાય છે. લીવર માટે દુધીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દુધીના ટુકડા કરી તેમાં એક ગ્લાસ પાણી ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. ત્યાર પછી આ પેસ્ટને ગાળી દૂધીનો રસ કાઢી અલગ કરો. દુધીના રસમાં સ્વાદ અનુસાર સંચળ ઉમેરી પી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)