Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

આ બીમારીએ લીધો અભિનેતાનો જીવ, લાંબી માંદગીને કારણે શરીર બની જાય છે હાડપિંજર, જાણો લક્ષણો વિશે?

Liver Disease Symptoms: સોમવારે તમિલ અભિનેતા અભિનય કિંગરનું નિધન થયું છે. આ ઘટનાથી તમિલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. તેઓ માત્ર 44 વર્ષના હતા. આટલી નાની ઉંમરે લીવરની બીમારીથી આ અભિનેતાનું અવસાન થયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

આ બીમારીએ લીધો અભિનેતાનો જીવ, લાંબી માંદગીને કારણે શરીર બની જાય છે હાડપિંજર, જાણો લક્ષણો વિશે?

Liver Disease Symptoms: તમિલ અભિનેતા અભિનય કિંગરનું અવસાન થતાં તમિલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. તેઓ માત્ર 44 વર્ષના હતા. આટલી નાની ઉંમરે મૃત્યુ પામેલા અભિનેતાનું મૃત્યુ લીવરની બીમારીથી થયું હતું. અભિનય ઘણા વર્ષોથી લીવરની ગંભીર બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો. તેમણે પોતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે વધારે વાત કરી ન હતી, પરંતુ હાલમાં તેમનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેઓ એકદમ નબળા અને હાડપિંજર જેવા જોવા મળે છે. એવું કહેવાય છે કે અભિનયને સારવાર દરમિયાન આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. તેમણે પોતાની સારવાર માટે લોકો પાસે સહાય પણ માંગી હતી. ભલે તે હવે આ દુનિયામાં નથી, પણ તેમની બીમારીએ લોકોને લીવરને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવું તેના વિશે વિચારતા કરી મૂક્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે લિવર ડિઝીજ? What is Liver Disease
લીવર આપણા શરીરમાં એક એવું અંગ છે જે 24 કલાક કાર્ય કરે છે. તે અન્ય કોઈપણ અંગ કરતાં વધુ કાર્યો કરે છે. તેથી, તેને સુરક્ષિત રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. લીવર આપણને ખોરાક પચાવવામાં મદદ કરે છે. તેનું કાર્ય લોહીને શુદ્ધ કરવાનું અને શરીરને પોષણ પૂરું પાડવાનું છે. જ્યારે પણ લીવરમાં ચરબી જમા થાય છે, ત્યારે તે ફેટી લીવર, લીવર સિરોસિસ, લીવર ફેલ્યોર અને કેન્સર પણ તરફ દોરી શકે છે. લીવરના રોગોમાં હેપેટાઇટિસ A, B, C અને Dનો સમાવેશ થાય છે, જે ખતરનાક બીમારીઓ છે.

લીવરને સુરક્ષિત રાખવું કેમ જરૂરી છે?
મેદાંતા હોસ્પિટલના ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર જણાવે છે કે લીવરનું સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે લીવર આપણા શરીરને સ્વયંપ્રતિરક્ષા રોગોથી બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સ્વયંપ્રતિરક્ષા રોગો પણ ખૂબ ખતરનાક છે. લીવરને નુકસાન શરીરના અન્ય અવયવોને પણ અસર કરી શકે છે.

લીવર રોગનું શું છે કારણ? Causes of Liver Disease
લીવર રોગ ઘણા કારણોથી થઈ શકે છે. ધૂમ્રપાન અને દારૂનું સેવન સૌથી સામાન્ય છે. વધુમાં, ફેટી લીવર અન્ય લીવર રોગોમાં ફાળો આપી શકે છે. જંક ફૂડનું સેવન, સ્થૂળતા, ખરાબ ખાવાની ટેવ અને બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી, તેમજ ચેપ, આ બધા લીવર રોગમાં ફાળો આપી શકે છે.

લીવર રોગના લક્ષણો. Symptoms of Liver Disease
લીવર રોગના શરૂઆતના લક્ષણો ઘણીવાર હળવા હોય છે. આના કારણે ઘણીવાર રોગનું નિદાન કરવું મુશ્કેલ બને છે. લીવર રોગના લક્ષણોમાં પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો, સવારે ઉલટી અથવા ઉબકા અને કમળોનો સમાવેશ થાય છે. અભિનેતા અભિનય તેમની લાંબી બીમારીને કારણે નબળા પડી ગયા હતા અને તેમનું વજન નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગયું હતું.

આ લક્ષણોને અવગણશો નહીં. Never Ignore These Symptoms
અચાનક વજન ઘટવું.
ભૂખ ન લાગવી.
સતત પીળો કે લાલ પેશાબ આવવો.
નબળાઈ અને થાક.
પાતળો મળ આવવો
પગમાં સોજો આવવા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજરા

...और पढ़ें
fatty liver symptomsLiver Disease CausesHow do you know if your liver is getting bad?How to treat a liver problem?

Trending news