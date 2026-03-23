Reverse Fatty Liver: ડેઈલી રુટીનમાં 5 સરળ ફેરફાર કરી લો, ફેટી લીવર ક્યારેય નહીં થાય અને હશે તો રિવર્સ થઈ જશે

ગુજરાતી ન્યૂઝHealthReverse Fatty Liver: ડેઈલી રુટીનમાં 5 સરળ ફેરફાર કરી લો, ફેટી લીવર ક્યારેય નહીં થાય અને હશે તો રિવર્સ થઈ જશે

How To Reverse Fatty Liver: જો તમે તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં આ 5 સરળ ફેરફાર કરી લેશો તો ફેટી લીવર જેવી સ્થિતિથી બચી શકો છો. આ લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જીસ એવા છે જે તમને ફેટી લીવરને રિવર્સ કરવામાં પણ મદદ કરશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:58 PM IST
  • ફેટી લીવર મટાડવા શું કરવું ?
  • લાઈફસ્ટાઈલમાં આ 5 સરળ ફેરફાર કરી લો.
  • ફેટી લીવર એવી સમસ્યા છે જેમાં લીવરમાં જરૂર કરતાં વધારે ફેટ જમા થઈ જાય. 

How To Reverse Fatty Liver: ખરાબ થતી લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહારના કારણે લોકોને લીવર સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા જેને ફેટી લીવર કહેવાય છે તે નાની ઉંમરમાં પણ થઈ શકે છે. ફેટી લીવર એવી સમસ્યા છે જેમાં લીવરમાં જરૂર કરતાં વધારે ફેટ જમા થઈ જાય. જો ફેટી લીવર નો ઈલાજ સમયસર ન કરવામાં આવે તો તે આગળ જઈને લીવર્સ પ્રોસેસ અને લીવર ફેલિયર જેવી ગંભીર સ્થિતિનું કારણ બની શકે છે. સારી વાત એ છે કે ફેટી લીવરને શરૂઆતના સ્ટેજમાં કોઈપણ પ્રકારની દવા વિના પણ કંટ્રોલ કરી શકાય છે. 

જો કોઈ વ્યક્તિને ફેટી લીવરની સમસ્યા હોય તો તે શરૂઆતમાં પોતાની લાઈફ સ્ટાઈલમાં કેટલાક જરૂરી ફેરફાર કરી દે તો તેનાથી ફેટી લીવર લીવરને ગંભીર સ્ટેજમાં જતા અટકાવી શકાય છે.  જો કોઈ વ્યક્તિ આ પાંચ ફેરફાર પોતાની લાઈફ સ્ટાઈલમાં કરી લે તો ફેટી લીવરની સમસ્યાને જડમૂળથી દૂર કરી શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ પાંચ લાઈફ સ્ટાઈલ સંબંધિત ફેરફારો કયા છે. 

નિયમિત એક્સરસાઇઝ

ફેટી લીવર ન થાય તે માટે અને ફેટી લીવર હોય તો તેને કાઢવા માટે એક્સરસાઈઝ જરૂરી છે. બેઠાળુ જીવનશૈલીમાં ફેટી લીવરનું જોખમ વધે છે. તેથી રોજ 30 મિનિટ કોઈપણ પ્રકારની એક્સરસાઈઝ કરવાનું રાખો, તમે દિવસમાં 30 મિનિટ વોક કરીને પણ કસરતની શરુઆત કરી શકો છો. 

લીલા શાકભાજી ખાવા

લીવરને હેલ્ધી રાખવા માટે પાલક, મેથી, બ્રોકલી જેવા લીલા શાક ખાવા જોઈએ. પ્રયત્ન કરો કે તમારી જમવાની થાળીમાં લીલો રંગ વધારે હોય. લીલા શાકભાજીના પોષકતત્વો લીવરને ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરે છે અને લીવરમાં ફેટ જામવાની પ્રક્રિયાને સ્લો કરી નાખે છે. 

ગ્રીન ટી

ગ્રીન ટી પણ શરીરમાં ફેટ જામતા અટકાવે છે. રોજ 2 થી 3 કપ ગ્રીન ટી પીવાથી લીવર હેલ્થમાં સુધારો થઈ શકે છે. ગ્રીન ટી સિવાય ખાલી પેટ લીંબુ પાણી, હળદરવાળુ પાણી પીવું પણ લાભકારી રહેશે.

ખાંડ અને ફેટ ખાવાનું ટાળો

આહારમાં રિફાઈન્ડ શુગર અને ફેટને અવોઈડ કરો. મીઠાઈ, કેક, પેસ્ટ્રી, સુગરી ડ્રિંક્સ લેવાનું ટાળો. આ સિવાય ફેટ વધારે હોય તેવી વસ્તુઓ ખાવાનું પણ ટાળો. તેનાથી લીવર પર પ્રેશર ઓછું પડે છે. 

વજન કંટ્રોલમાં રાખો

જો તમારું વજન વધારે છે તો સૌથી પહેલા વજન કંટ્રોલ કરવાના પ્રયત્ન શરુ કરી દો. શરીરું ઓલઓવર ફેટ ઘટાડવું ખૂબ જરૂરી છે. તેના માટે કેલેરી ડેફિસીએટ ડાયટ ફોલો કરો અને મસલ્સ વધારવા સ્ટ્રેંથ ટ્રેનિંગ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

