લિવર ખરાબ થવાના 3 મહિના પહેલા શરીરમાં જોવા મળે છે આ 5 લક્ષણો, આ રીતે ઓળખો Liver Damage Symptoms

Liver Damage Symptoms: લિવર એક બહુ-કાર્યકારી અંગ છે અને જો તે યોગ્ય રીતે કાર્ય ન કરે તો તે શરીરના એકંદર સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરે છે. તો, લીવરને નુકસાન થાય તેના મહિનાઓ પહેલા કયા લક્ષણો દેખાઈ શકે છે તે અહીં છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:43 PM IST

Liver Kharab Hone Ke Lakshan: શરીરને ભોજન પચાવવા, ગંદકીને શરીરમાંથી બહાર કાઢવા માટે અને ઉર્જાને સ્ટોર કરવા માટે લિવરની જરૂર પડે છે. લિવર સારી રીતે કામ ન કરે તો શરીર પર તેના લક્ષણ જોવા મળે છે. આ લક્ષણોની ઓળખ ન કરવામાં આવે તો લિવર વધુ ખરાબ થઈ જાય છે અને તેની સારવાર મુશ્કેલ બની જાય છે. તેવામાં સમય રહેતા લિવર ડેમેજની ઓળખ જરૂરી છે. અહીં જાણો લિવર ખરાબ થવાના શરૂઆતી લક્ષણ ક્યા હોય છે, જે લિવર ખરાબ થવાથી 3-6 મહિના પહેલા શરીર પર નજર આવે છે.

લિવર ખરાબ થતાં પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણ
લિવર ખરાબ થવાના 3-6 મહિના પહેલા જ કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે.

આંખમાં પીળાશઃ જો તમારૂ લિવર ખરાબ થઈ રહ્યું છે તો થોડા મહિના પહેલા જ આંખના સફેદ ભાગમાં પીળાશ લાગે છે. આ લક્ષણથી તમને સમજી શકો છો કે તમારી લિવર ખરાબ થઈ ગયું છે. લિવરની સમસ્યામાં આંખમાં પીળાશ અચાનક નથી આવતી પરંતુ ધીમે-ધીમે આવે છે.

પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવોઃ લિવર ખરાબ થવાનો એક મોટો સંકેત તે પણ છે કે પેટના ઉપરના ભાગમાં સતત દુખાવો રહે છે. લિવર ખરાબ થવા પર આ ભાગમાં સતત દુખાવો થાય અને દવાથી સારૂ ન થાય તો તમારે લિવરની તપાસ કરાવવી જોઈએ.

પેટ બહાર નીકળવા લાગે છેઃ પેટ ફૂલાઈ છે કે બહાર નીકળવા લાગે છે. ખાસ કરી લિવરની ડાબી તરફના ભાગમાં દુખાવો રહે છે. આ ભાગ પેટ ઉપસેલો રહે છે અને બહારની તરફ આવે છે.

પેટની સમસ્યાઃ લિવર ખરાબ થવાનું એક લક્ષણ છે કે પેટમાં સમસ્યા રહે છે. તેનાથી પેટમાં એસિડિટી થવા લાગે છે. પેટ ફૂલાયેલું રહે છે અને ઝાડા થાય છે કે ઉલ્ટી જેવો અનુભવ થાય છે.

ખભાના આગળના ભાગમાં દુખાવો - લિવરને નુકસાન થવાનો બીજો સંકેત ખભાના આગળના ભાગમાં દુખાવો છે જે ઘણા મહિનાઓ પહેલા શરૂ થાય છે. આને સર્વાઇકલ લક્ષણ ન સમજો, અને લીવરને નુકસાન ઓછું કરવા માટે અન્ય લક્ષણો સાથે આ લક્ષણને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરો.

લિવર ખરાબ થવા પર શું થાય છે
જો લિવર ખરાબ થાય છે, તો પાચનક્રિયા ખરાબ થાય છે.
લિવરમાં ઘા થવા લાગે છે.
ફેટી લિવરની સમસ્યા થાય છે જેમાં લિવરમાં ચરબી જમા થવા લાગે છે.
મગજ પર અસર થવા લાગે છે, યાદશક્તિ ખરાબ થવા લાગે છે.
શરીરમાં સોજો દેખાવા લાગે છે.
થાક ​​અને નબળાઈ હંમેશા અનુભવાય છે અને કંઈ કરવાની શક્તિ રહેતી નથી.
મળ અને પેશાબમાં ફેરફાર જોવા મળે છે.
નાની ઈજા પછી પણ ઉઝરડા દેખાવા લાગે છે.
પેટમાં સોજો આવે છે, અને વ્યક્તિ જે કંઈ પણ ખાધું હોય તેને ઉલટી થવા લાગે છે.

ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.

